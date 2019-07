Varga Mihály: Ez a kormány az adócsökkentés kormánya

A kormány arra törekszik, hogy a munkát terhelő adók csökkentése, a szakképzés fejlesztése és a javuló befektetési környezet révén tovább erősítse a Magyarországon működő vállalkozásokat.

2019. július 19. 17:59

Varga Mihály pénzügyminiszter (b) a Hell Energy Magyarország Kft. szikszói telephelyén épült új gyártósor átadásán 2019. július 19-én.

MTI/Czeglédi Zsolt

Új töltősort adtak át az energiaitalokat gyártó, magyar érdekeltségű Hell Energy szikszói gyárában, a 2,1 milliárd forintos kapacitás-bővítő beruházást Varga Mihály pénzügyminiszter avatta fel pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település határában lévő üzem-komplexumban.

A szaktárca vezetője az átadási ünnepségen egyebek mellett azt mondta: a kormány arra törekszik, hogy a munkát terhelő adók csökkentése, a szakképzés fejlesztése és a javuló befektetési környezet révén tovább erősítse a Magyarországon működő vállalkozásokat.



Hangsúlyozta: a kabinet az adócsökkentés kormánya kíván maradni a jövőben is, ezért tovább folytatja az adóterhek mérséklését és az adórendszer egyszerűsítését.



A gazdaságvédelmi akciótervről szólva azt mondta Varga Mihály: idén július elsejétől a szociális hozzájárulási adó két százalékponttal csökkent, ez egyszerre segíti a vállalkozások fejlődését és a munkahelyteremtést.



Hozzátette: jövőre egy százalékponttal mérséklődik a kisvállalati adó is, miként több intézkedés segíti a vállalkozásokat a kedvező hitelekhez való hozzájutásban is.



A miniszter kitért arra, hogy bár a világgazdaságban a lassulás jelei mutatkoznak, a magyar gazdaság egyre jobban teljesít, az első negyedévben 5,3 százalékkal erősödött, ez pedig az unió egyik legmagasabb növekedési üteme.



Varga Mihály kiemelte: a magyar gazdaság teljesítményéhez az észak-magyarországi régió is jelentősen hozzájárult, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2010 óta öt helyet lépett előre a megyék fejlettségi rangsorában, 50 ezerrel nőtt a munkában állók száma.



A családi vállalkozásként indult, teljes egészében magyar érdekeltségű, mára piacvezetővé vált Hell Energy energiaitalokat, jegesteákat és szénsavas italokat gyárt, a cég a nemzetközi piacokon is jelentős szerepet tölt be, több mint ötven országban van jelen. Magyarországon kívül kilencben piacvezető, többek között Romániában, Bulgáriában, Görögországban, és Horvátországban is.



A vállalat dinamikus fejlődése, exportpiacainak folyamatos bővülése indokolta a legújabb beruházást, a negyedik fémdobozos töltősor kialakítását. Ennek köszönhetően az eddigi napi 4,5 millió dobozzal szemben már hatmillió dobozt töltenek meg különböző italokkal.



A pénteken átadott 2,1 milliárd forintos beruházáshoz az állam a nagyvállalati beruházási támogatás keretében 1 milliárd forinttal járult hozzá. Az elmúlt nyolc évben fejlesztésekre, a kapacitás növelésére 220 millió eurót fektetett be a cég, amely most már másfélezer családnak nyújt megélhetést.

MTI