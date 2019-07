Ujhelyi megfenyegette Ursula von der Leyent

Az MSZP bukott kampányfőnöke és egyetlen EP-képviselője Facebook bejegyzésében beleszállt Ursula von der Leyenbe, aki szerinte narancsszemüveget hord és nyilván Orbán zsebében van.

2019. július 20. 23:47

Terjedelmes posztjában nem kíméli az Európai Bizottság újonnan megválasztott elnökét, aki szerinte most kimutatta a foga fehérjét, és elárulja az Európai Egyesült Államok vízióját (Gyurcsány Ferenc csettinthet). Ujhelyi az egész európai elit nevében előre megvonta a bizalmat von der Leyen-től, követve azt az ostoba politikát, melyet itthon folytat, hiszen egy 6 százalékos párt képviselőjeként próbál a többség nevében beszélni. Ujhelyi elvtársnak szólni kellene, hogy azok az idők már lejártak, amikor a kommunista kisebbség kormányzott a “nép nevében”. Ujhelyi és az MSZP egyébként azt is eldönthetné, hogy akkor most Orbán a perifériára került Európában és senki sem hallgat rá, vagy az Európai Bizottság elnöke is az ő kottájából játszik. Erre talán kíváncsi lenne az a pár százalék választópolgár is, aki még a szocialistákban látja a megváltást.

Ujhelyi egy remek és dinamikus kampányt épített fel az MSZP-nek, ezzel alaposan átrendezve az ellenzéki terepasztalt az EP-választásokat követően. A valaha kormányon lévő szocialisták csak alig több mint 6 százalékot értek el, ezzel egy képviselőt küldve az EP-be. A siker kovácsolója azonban azóta sem gondolt arra, hogy neki némi felelőssége lehet abban, hogy a szocialisták kárára megerősödött a DK, Gyurcsány pedig a markába röhög. Ujhelyi folyamatosan bizonyítja arroganciáját, azonban az agresszív fellépés mögött nincs semmi tartalom. Tegnap is ezt erősítette, hiszen Facebook posztjában Ursula von der Leyent narancsszemüvegesnek nevezte, aki szerinte tulajdonképpen a Fidesz propagandáját böfögi vissza:

Leyen most már jóval megengedőbben beszélt a jogállamiságot lábbal tipró tagállami kormányokkal kapcsolatban (szerinte „megértőbbnek” kell lenni), ráadásul – mintha csak a narancsos propaganda kiadványokból olvasta volna fel – a menekültválságot és annak kezelését hozta összefüggésbe a jogállami kifogásokkal.

Az ember csak kapkodja a fejét, hogy akkor Orbán most félresöpört vesztes, vagy Európát irányító gonosz és teljhatalmú diktátor? Középút nincs. Ujhelyi agyában sem nagyon van középút, feltűnési viszketegsége egyre elhamarkodottabb tettekre ösztönzi, fröcsögő idegességgel szapulja az európai politikusok által megválasztott von der Leyent. A menekültválság bagatellizálásával egyszer már befürdött az MSZP, de ők tényleg nem tanulnak semmiből. Úgy látszik, hogy a sokat dicsért Brüsszel is tud tévedni, ha valami nem úgy alakul, ahogy Ujhelyi elképzelte:

Ursula von der Leyen vagy nincs képben az Unió ezen szegletében zajló folyamatokkal vagy szépen besétált az orbáni agymosó rendszer csapdájába és hagyja magát megvezetni a fakenews-gyárak szlogenjeitől.

Az Európai Bizottság elnöke tehát tudatlan, tájékozatlan és ezen felül rágás nélkül le is nyeli a Fidesz agymosó propagandáját Ujhelyi véleménye szerint. A sommás gondolatok némi vértolulást is okozhattak a szocialista guru agyában, hiszen ezzel még nem fejezte be pattogó rendreutasítását, a vörös ököl továbbra is fenyegetően a levegőben maradt:

Jó lenne, ha valaki levenné Ursula von der Leyenről a narancsszemüveget, nekünk ugyanis nem menekültügyi vitánk van a NER-rel! Az orbáni rezsim azért összeférhetetlen az Európai Unióval, mert egy autokrata maffiaállam, amely ellopja az emberek pénzét, szociális rabszolgaságba taszítja és megfosztja őket egyenlő jogaiktól!

Lehetne még bőven idézni ebből a rettenetből, de ez a pár gondolat tökéletesen megmutatja, hogy mennyire nincs képben az őt körülvevő világgal Ujhelyi István, aki szánalmas és kicsinyes gyűlöletét most már nem csak a Fidesszel és Orbán Viktorral szemben éli ki, hanem otromba és követhetetlen ostobaságokat zagyvál össze arról az európai politikusról is, aki nem szidja tele szájjal a Fideszt. Ujhelyi olyan világban él, ahol az európai politikusoknak az a feladata, hogy Magyarországot sárba tiporják, hiszen a Fidesz van kormányon, ez pedig nem lehet demokrácia. Egy 6 százalékos párt beszél demokráciáról és elnyomásról, a többség akaratáról egy 53 százalékos pártnak. Igaz, a kommunisták sem voltak soha többségben, mégis természetesnek tartották, hogy a törpe kisebbség nevében egy egész országot irányítsanak.

El kell kedvetlenítenünk Ujhelyi Istvánt, hiszen egyrészt Magyarországon stabil többsége van a Fidesznek, ez a társadalom akarata, ezt bárhogy lehet csűrni-csavarni, így van, másrészt Nyugat-Európában sem mindenkinek az a heppje, hogy fasisztázzon, maffiaállamozzon és rezsimezzen. Ezt fel kell fognia Ujhelyinek és a “demokratikus” ellenzéknek is. A hazáért folytatott ellenzéki politika pedig nem az ország folyamatos pocskondiázása külföldön, az európai tisztségekért induló magyar jelöltek megfúrása, mert jelenleg ennyit tud felmutatni a felelős ellenzék. A sértődött óvodások szoktak így panaszkodni a szülőknek, és bemártani akit csak lehet, de náluk ez még érthető. Magukat felelős, demokratikus politikusoktól tapasztalni ezt a viselkedést egyszerűen szánalmas és gyomorforgató.

Ujhelyi természetesen fenyegetéssel zárja posztját, elvégre ez is hozzátartozik a szocialista repertoárhoz. Európa nagy ismerője szerint, ha így folytatja von der Leyen (még el sem kezdte), akkor hamarosan elfogyhat körülötte a levegő. A remek helyzetfelismeréséről híres szocialista politikus váteszi magasságokba emelkedett tehát:

Von der Leyen néhány hét múlva, szeptemberben újra az Európai Parlament elé áll, hogy bemutassa az általa vezetett Bizottság leendő tagjait és részletesebb programját. Ha így halad, kicsi lesz az a kilenc fős többség, amelyet legutóbb még támogatóként maga mögött tudhatott…

Biztosak lehetünk benne, hogy Ujhelyire érdemes hallgatni, aki pedig Európában nem ordítja hangosan, hogy a Fidesz diktatúrát épített Magyarországon, az felvette a narancsszemüveget és benyalta az orbáni propagandát. Jelenleg tehát a sátáni Orbán-rezsim irányítja Európát, de ha egy brüsszeli képviselő Magyarországgal szemben foglal majd állást valamikor, ugyanez az Ujhelyi bátran kiírja majd egy újabb posztban, hogy Orbán Európa szemétdombjára került, senki sem hallgat rá.

HírTV