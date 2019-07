Több baloldali EP-képviselő elnézést kért Hidvéghi Balázstól

Több baloldali politikus is elnézést kért Hidvéghi Balázstól, miután a magyar ellenzék – a szokásjogot felrúgva – megpróbálta megakadályozni az Európai Parlamentben a fideszes képviselők szakbizottsági kinevezéseit. A Fidesz EP-képviselője arról is beszélt, hogy egy patthelyzet alakult ki a helyek kiosztása körül, az éles viták pedig ősszel folytatódnak Brüsszelben. Hidvéghi Balázs kitért arra is, hogy a magyar kormány megelőlegezte a bizalmat Ursula von der Leyen megválasztott bizottsági elnöknek. Azt várják tőle, hogy szakít az elmúlt évek rossz, Európát gyengítő politikájával – közölte az M1 Híradója.

2019. július 22. 14:29