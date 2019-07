Ha kevésbé bátran vívok, nem vagyok világbajnok

A párbajtőröző Siklósi Gergely szerint bátor vívása hozta meg a fordítást és ezzel az aranyérmet a pénteki fináléban a budapesti olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

2019. július 23. 19:56

A BHSE 21 éves párbajtőrözője, Siklósi Norbert az M1 aktuális csatornának nyilatkozva kedden kiemelte: édesapja születésnapján sikerült világbajnokságot nyernie, ráadásul hazai környezetben.

"Nagyon meseszerű ez a történet, nem álmodtam ilyenekről, csak úgy jött az egész. Az egyik legszebb nap volt eddig az életemben" - fogalmazott Siklósi. Rámutatott: előtte Imre Géza nyert aranyérmet férfi párbajtőrben, aki pedig 40 esztendős volt a sikerénél. Mint mondta, a legtöbb vívó álmodik róla, hogy hazai páston nyerjen világbajnokságot, ő viszont el sem tudta képzelni, hogy családja és mintegy ötezer szurkoló előtt sikerül neki.



Az aranyéremért a csapatban háromszoros Európa-bajnok Szergej Bidával kellett megmérkőznie, és az orosz 13-10-es előnyénél azt mondta magának: ez az egy lehetősége lesz hazai vb-t nyerni.



"Tudtam, hogy meg kell lepnem az ellenfelet, váratlant kell húznom. Nem gondolkoztam túl sokat, ilyenkor nem is szabad, hiszen amikor az ember elkezdi magában lejátszani a történteket, akkor lehet, hogy a következő pillanatban nem meri elindítani a támadást. Ha kevésbé bátran vívok, akkor nem vagyok világbajnok" - fejtette ki. Hozzátette: sokat számít az előzetes videoelemzés és a mentális felkészülés, de leginkább fejben dől el egy asszó, azon múlik, hogy el tudja-e képzelni, mi fog történni.



Ha meg tudom valósítani a páston is, amit kigondoltam, akkor akár 12-0-s sorozatra is képes vagyok - utalt az elődöntős fordítására a csapatban 2016-ban olimpiai ezüstérmes Andrea Santarelli ellen. - Tudtam, hogy ha baj van, akkor arra tudok reagálni, felkészültem erre az eshetőségre is."



Felidézte, januárban műtötték a kezét, így rohamosan kellett felépülnie a vb-szereplés kezdetére.

A versenyzők és az újságírók is dicsérik a rendezést

Olimpiai színvonalúnak nevezte a budapesti vívó-világbajnokság rendezését a női tőr egyéniben és csapatban is aranyérmes Inna Gyeriglazova, a vb-ről tudósító újságírók szintén dicsérik a szervezést.

"Minden nagyon tetszik, magas színvonalú a rendezés" - értékelt Alekszandr Borovkov, az egyetlen orosz sportcsatorna, a Match TV tudósítója.



Hozzátette: idézné az egyéniben és csapatban is győztes tőröző Inna Gyeriglazovát. "Ő mondta, hogy olyan, mintha olimpián lenne, az edzéslehetőségek, a szállás, az ellátás minden olimpiai színvonalú. És ha őt kérdezik, hogy rendezzen-e még vívó-világbajnokságot Budapest, egyértelmű igen a válasza." - fogalmazott.



Az orosz újságíró azért idézett egy vívót, mert - mint hangsúlyozta - egy sporteseményen mégis csak az a legfontosabb, hogy a sportolók legyenek elégedettek, nekik legyen minden adott a jó szerepléshez. Kiemelte: újságíróként is csak dicsérni tudja a rendezést. A sajtóközpont tágas, van elég hely, az internet gyors, ami neki, tv-snek különösen fontos, mivel a felvételeket gyorsan kell továbbítania Moszkvába.



Jelezte, ötödször van Budapesten, először víváson. Itt volt az utóbbi két női kézilabda Final Fouron.



"Nagyon tetszik a magyar emberek szurkolása, meglepett, hogy víváson is ilyen hangosan biztatják a magyarokat. Az orosz szurkolók is hevesek, de nem ennyire, mint a magyarok" - mondta. Megjegyezte, várja a jövő évi labdarúgó Európa-bajnokságot, s biztos benne, hogy ugyanilyen vendégszeretetben lesz része.



Hasonlóan vélekedett Thomas Bach, az AFP tudósítója - a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének névrokona.



"Itt voltam már a 2013-as világbajnokságon is, azóta négy másikról is tudósítottam. Azt mondhatom, hogy a főterem kialakítása tökéletes volt. A vívóknak maguknak is nagyon tetszett, az üzeneteikben, a Facebookon is jelezték, hogy nagyon kellemes volt benne vívni" - mondta a BOK Csarnok sajtóközpontjában az MTI-nek.



A francia újságíró a szervezést nagyon jónak nevezte.



"Kedvesen fogadtak bennünket" - jegyezte meg a sajtó kiszolgálásáról, és arról is beszélt, hogy azokon a napokon, amikor a férfi kardozók vívtak, milyen nagyszerű volt a hangulat a csarnokban.



Aliser Uszmanov, a Nemzetközi Vívószövetség elnöke már a megnyitón kiemelte, hogy a résztvevő nemzetek és versenyzők számát tekintve is csúcsot dönt a világbajnokság, amely gazdag és sikeres vívómúlttal rendelkező országban zajlik.



Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke - olimpiai és világbajnok tőröző - pedig felidézte, hogy itt volt az 1975-ös világbajnokságon, már csak ezért is jó emlékeket őriz Budapestről. A NOB-elnök hangsúlyozta, hogy a rekordok miatt a budapesti világbajnokság minden bizonnyal mérföldkő a sportág történetében.



MTI