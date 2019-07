Boris Johnson költözhet a Downing Street 10-be

Konstruktív együttműködést remél az Európai Bizottság a leendő brit miniszterelnöktől, Boris ­Johnsontól, akit ma nevez ki Theresa May utódjául II. Erzsébet királynő. Miután tegnap a Konzervatív Párt vezetőjévé választották, ­Johnson közölte: kormányának elsődleges feladata a brexit végigvitele, az ország egyesítése és a Munkáspárt legyőzése lesz.

2019. július 24. 11:48

Az Európai Bizottság gratulált tegnap Boris Johnsonnak a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetőjévé és ezáltal kormányfővé való megválasztásához, és közölte, a lehető legjobb együttműködésre törekszik majd az új brit kormánnyal. Michel Barnier, az Európai Bizottság brexitügyi főtárgyalója reményét fejezte ki, hogy az EU konstruktívan dolgozhat majd együtt a szigetország új miniszterelnökével a brit európai uniós tagság megszűnéséről szóló megállapodás ratifikálásában, hogy elkerülhető legyen a rendezetlen kilépés. Az EU-val Theresa May kormánya által novemberben elért brexitmegállapodást a londoni alsóház eddig háromszor visszautasította.

Hosszú küzdelem után nyerte el a miniszterelnökséget a különc politikus. Vészterhes jövő Fotó: REUTERS/Toby Melville

Az Európai Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen szintén gratulált Johnsonnak, reményét fejezve ki, jó munkakapcsolatot tudnak majd kiépíteni. Emlékeztetett azonban arra, hogy a brit európai uniós tagság megszűnésével összefüggésben sok nehéz kérdés vár megoldásra. Johnson majd rendbe teszi azt a „katasztrófát”, amelyet May okozott, miközben próbálta az országot kivezetni az unióból, mondta a napokban Donald Trump amerikai elnök, aki tegnap szintén gratulált Johnsonnak. Konsztantyin Koszacsov, az orosz felsőház külügyi bizottságának elnöke viszont úgy fogalmazott: a brit politikára ezután égszakadások és földindulások várnak, Moszkva és London viszonyában pedig ugyanaz a temetői hangulat fog uralkodni, mint eddig.

Johnson ma veszi át a kormányfői tisztséget Theresa Maytől, miután a várakozásoknak megfelelően legyőzte Jeremy Hunt külügyminisztert, s tegnap megválasztották a Konzervatív Párt új vezetőjévé. A párttagok közül több mint 92 ezren szavaztak Johnsonra, és csak közel 47 ezren Jeremy Huntra. Győzelmének bejelentése utáni rövid beszédében Johnson megerősítette azt a sokszor hangoztatott álláspontját, hogy Nagy-Britanniának a brexit jelenleg érvényes október 31-i határnapján ki kell lépnie az Európai Unióból. Johnson a vezetőválasztási kampányban többször is kijelentette, ha ő lesz az új brit miniszterelnök, Nagy-Britannia október ­31-én mindenképpen kilép, akár lesz addig elfogadott megállapodás a kilépés feltételrendszeréről, akár nem.

A tory vezetőválasztás vesztese, Jeremy Hunt külügyminiszter gratulál ellenfelének Fotó: MTI/AP/PA/Stefan Rousseau

Brüsszelből a Downing Street 10.-ig

Ő a buli szíve-lelke, a társaság központja, de nem akarnád, hogy ő legyen a férfi, aki a végén hazavisz – állapította meg még 2016-ban egy tévévita során egykori minisztertársáról, Boris Johnsonról Amber Rudd. A leendő brit miniszterelnökről szóló portrék nagyjából egybevágnak Rudd szavaival. A litván zsidó és török muszlim felmenőkkel is rendelkező, a patinás Eton középiskolában, majd az Oxfordi Egyetemen végzett, később a The Daily Telegraph brüsszeli tudósítójaként dolgozó, majd politikai pályára lépő Johnsont igen intelligens, remek szónoki képességekkel megáldott, az embereket megnevettetni és motiválni képes emberként írják le, ám híján van az erkölcsi megfontolásoknak. – Nem alkalmas állami hivatal betöltésére, mert a hírnevén és boldogulásán túl semmi sem érdekli. Miniszterelnöksége bizonyára felfedi majd, mennyire semmibe veszi a szabályokat, a rendet és a stabilitást – mondta egykori főnöke, Max Hastings, a The Daily Telegraph főszerkesztője. Az ötgyermekes Alexander Boris de Pfeffel Johnson 1964-ben született, kétszer vált el. 2001-ben lett képviselő, 2008-tól nyolc éven át volt londoni főpolgármester, 2016-tól két évig pedig külügyminiszter. – Polgármestersége idején csökkent a bűnözés, különösen a késelések száma, több önkormányzati lakás épült, tisztább, zöldebb Londont teremtett – mondta a mindenhová kerékpárral járó Johnsonról volt beosztottja, Kit Malthouse.

magyarnemzet.hu