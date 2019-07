Felépülhet egy kereszténydemokrata Európa

Brit filozófus Tusványoson

A negyven évig Európában eluralkodó szélsőséges liberalizmus, ha úgy tetszik, a liberális projekt elhomályosítja a történelmi emlékezetet, és alapvetően a nihilizmusra, illetve egy, a nihilizmuson alapuló, de csak az eliteknek kedvező gazdasági fejlődésen alapult – jelentette ki Tusnádfürdőn tartott előadásában Phillip Blond, filozófus, elemző, David Cameron brit miniszterelnök volt tanácsadója.

2019. július 24. 15:12

A brit konzervatív politikus ugyanakkor kiemelte, az a kereszténydemokrata politika, amelyet újabban Orbán Viktor és mások képviselnek Európában, kulturális, társadalmi és gazdasági téren is magában hordozza a koherenciát, szolidarítást, nagyon határozott módon integrálja a kisebbségeket. Márpedig Európa polgárai mindezek teljesítését várják el jelenleg a politikusoktól.

Phillip Blond a tusnádfürdői szabadegyetemen tartott előadásában elöljáróban arról beszélt, negyven évig uralkodott Nyugaton az a szélsőliberális kurzus, amely az emberiesség minden lényeges vonását – például a biológiai nemek tényét -, jellemzőjét tagadja, és egy szűk elit gazdasági előnyeinek biztosításáért tevékenykedett. A filozófus hozzátette, ennek az ideológiának azzal a elvárásával, miszerint “légy olyan, amilyen én vagyok, és akkor minden rendben lesz” keresztény gondolkodóként nem tud, és nem is akar megfelelni. Ugyanakkor kiemelte, több országban is, többek Donald Trump megválasztásával az Egyesül Államokban, határozottan elutasítják ezt a szélsőséges liberalizmust, annak ellenére is, ha emiatt nacionalizmussal vádolják meg őket. Blond úgy vélte, ez az ébredező, újkori, nemzetben való gondolkodás, mint mozgalom nem egy társadalmi osztály, vagy rassz előnyeiért küzd, mint ahogy azt a sátáni, náci Németország tette.

Ebben a nemzeti gondolatban sokkal inkább az egyetemesség eszméje fedezhető fel, amelyet nevezhetünk nemzetközi nacionalizmusnak. Ez a gondolat arra keresi a választ, hogyan örökíthető át a hagyomány, a tudás, hogyan őrizhetőek meg a kulturális vívmányok vagy az igazságosság.

A nemzeti gondolat jelentheti a megoldást

A filozófus kiemelte, a szélsőséges liberalizmus, ha úgy tetszik, a liberális projekt elveti a történelmet, elhomályosítja a történelmi emlékezetet, és alapvetően a nihilizmusra, illetve egy, a nihilizmuson alapuló gazdasági fejlődésen alapul. E gondolat képviselőinek mindenki gyanús, aki a múltat, a hagyományait ápolni kívánja, és nemet mond a nihilizmusra. Ugyanakkor a jelenlegi folyamatok arra is rámutatnak, hogy azokban az országokban működik, fejlődik a gazdaság, ahol nem a liberalizmus tombol, azaz a gazdasági célokat is jobban valósítja meg az újkori nemzeti gondolat.

Ennek a gazdasági fejlődésnek a révén tűnnek el azok a társadalmi különbségek, amelyeknek el kell tűnniük.

Blond elmondta, az a kereszténydemokrata politika, amelyet újabban Orbán Viktor és mások képviselnek Európában, kulturális, társadalmi és gazdasági téren is magában hordozza a koherenciát, szolidaritást, nagyon határozott módon integrálja a kisebbségeket. Márpedig Európa polgárai mindezek teljesítését várják el jelenleg a politikusoktól. Mint kiemelte, ez az új kereszténydemokrata projekt oldhatja meg tehát Európa jelenlegi problémáit, amelyekre a liberalizmus nem tud, és nem is akar válaszokat adni. Blond úgy vélte, mivel a liberalizmus sok helyen visszaszorulóban van, így olyan űr keletkezik, amelyet betölthet a nemzetállamok szövetségének gondolata, és a liberalizmus mindent elhomályosító, gazdasági szempontú víziójával szemben felépülhet egy kereszténydemokrata Európa.

pestisracok.hu