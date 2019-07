Lehetőség nyílt az EU jobbítására

Nem történt áttörés a májusi európai parlamenti választásokon, de lehetőség nyílt az EU jobbítására - vélekedtek az előadók a Tusnádfürdőn zajló 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) egyik szerdai pódiumbeszélgetésén.

2019. július 24. 18:17

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke aztmondta: amellett, hogy az Európai Parlamentbe sok új párt bejutott, az látszik, hogy a régi pártok képviselőcsoportjai is jelentős mértékben kicserélődtek. A politikus szerint számítani lehet arra, hogy kedvező fordulat következik be az egyes pártokon belül is.

Németh Zsolt szerint fontos, hogy a Fidesz és az RMDSZ az Európai Néppártban, az EP legnagyobb frakciójában van. Úgy vélte: a Fidesz néppárti pozíciói is erősödtek a választások után.

A politikus szerint a közép-európai gondolat is a választások győztese volt. Az emellett elkötelezett erők elsöprő sikert arattak. Németh Zsolt azt is fontosnak tartotta, hogy a választók nemcsak a csúcsjelölteket, hanem "a csúcsjelölti rendszert is hazaküldték". Úgy vélte, az Európai Bizottság elnökévé választott Ursula von der Leyen kompromisszumkereső és koordinatív személyiség, és jól el fogja tudni látni majd a szerződések őre szerepet.

Korodi Attila, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőházi frakcióvezetője is úgy vélte, bár nem történt meg az Európai Parlament nagy átalakulása, a testületben megvan a jó irányú elmozdulás lehetősége, és a magyar képviselőkön is múlik, hogy a közösség javára tudják-e fordítani az új helyzetet.

Korodi bírálta azt a román EU-politikát, hogy az erős tagállamok partnereként próbálja érvényesíteni érdekeit. Úgy vélte: ehelyett a jószomszédi kapcsolatokon alapuló közép-európai partnerséget kellene előnyben részesíteni. Ehhez viszont rendezni kellene a szomszédok közötti kényes ügyeket, mint például a nemzeti kisebbségek helyzetét, amiként a nyugat-európai országok ezt már a második világháború után megtették.

Az Egyesült Királyságból érkezett Phillip Blond filozófus, politikai elemző, David Cameron korábbi miniszterelnök tanácsadója üdvözölte az európai illiberális, nemzeti áramlatok úttörését. Úgy vélte: ezeket a kultúrára, a hagyományokra való hivatkozás emeli ki a szélsőséges liberalizmus dogmái közül.

Meglátása szerint a liberális ideológiát sok helyen elvetik már, és az új, keresztény-demokrata Európát a keletkező ideológiai űrben lehet felépíteni. Úgy vélte azonban: ehhez nem elég az egyes országok elszigetelt küzdelme. Össze kell fogniuk a cél érdekében.

Radu Carp, a Bukaresti Tudományegyetem politológia tanára, az ellenzékben politizáló Nemzeti Liberális Párt (PNL) külpolitikai kabinetvezetője úgy vélte: az EU előnyére fog válni, hogy az Európai Parlamentben várhatóan nem háttéralkuk révén, hanem konzultációk alapján, kompromisszum által születnek meg a döntések.

Úgy vélte: Románia és Magyarország számára egyformán fontos, hogy történjen meg az EU nyugat-balkáni bővítése.

