Kapás Boglárka világbajnok: Én akartam a legjobban

Kapás Boglárka aranyérmet nyert 200 méter pillangón, míg Szilágyi Liliána hatodik lett a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek ötödik napján, csütörtökön.

2019. július 25. 13:41

Kapás Boglárka egyéni csúccsal, 2:06.78 perces idővel csapott célba, lehajrázva a két esélyesebb amerikai versenyzőt. Szilágyi 2:07.68 perccel zárt.

A két magyar a harmadik és a negyedik idővel várta a finálét, egyikük sem kezdett túl erősen. Az első fordulónál Szilágyi a negyedik, Kapás csak a nyolcadik helyen úszott, utóbbinak száz méter után jelentős hátránya volt az élen haladókkal. Az utolsó ötven méterre Kapás már negyedikként fordult rá, Szilágyi az ötödik volt. Kapás csodálatos hajrába kezdett, és óriási hátrányt ledolgozva diadalmaskodott.



Kapás a magyar úszósport 31. nagymedencés aranyérmét nyerte, és ő a harmadik magyar győztes a dél-koreai vb-n: korábban Hosszú Katinka nyert 200 méter vegyesen, valamint Milák Kristóf világcsúccsal diadalmaskodott 200 méter pillangón. A nyíltvízi úszók között Rasovszky Kristóf győzött 5 kilométeren.



A 26 éves Kapás pályafutása második világbajnoki érmét szerezte, 2015-ben Kazanyban 1500 méter gyorson volt harmadik.

Eredmények: női 200 m pillangó, világbajnok: KAPÁS BOGLÁRKA 2:06.78 perc

2. Hali Flickinger (Egyesült Államok) 2:06.95

3. Katie Drabot (Egyesült Államok) 2:07.04

...6. SZILÁGYI LILIÁNA 2:07.68

Kapás Boglárka a női 200 méteres pillangóúszás döntője után a 18. vizes világbajnokságon a dél-koreai Kvangdzsuban 2019. július 25-én. Kapás Boglárka aranyérmet nyert.

Azért nyertem, mert én akartam a legjobban

A 200 méter pillangón világbajnok Kapás Boglárka tisztában van vele, hogy ideje még elmarad a legjobbaktól, mégis győzni akarásának köszönhetően ő állhatott fel a dobogó tetejére Kvangdzsuban.

"Minden úgy történt, ahogyan elterveztem. Tudtam, hogy körülbelül egy testhosszon belül kell lennem az amerikai lányhoz képest, hogy esélyem legyen megfogni őt. A harmadik ötvenen éreztem, hogy közelítek hozzá. Az utolsó huszonötnél, ő lassult, vagy én gyorsultam, nem is tudom, de láttam, hogy lehet esélyem egy jó célbaérkezéssel, ami végre sikerült is" - idézte fel a futamot a 2:06.78-as egyéni csúccsal első Kapás, aki többször is elsírta magát. "Ez az idő még tényleg nagyon lassú, de itt most versenyezni kellett, ennél több van bennem, mert keményen dolgoztam".



Érdekesség, hogy a második és harmadik amerikai úszó nem tudta megközelíteni elődöntős idejét, ezzel kapcsolatban Kapás az MTI érdeklődésére elmondta, ez nagyon furcsa.



"Azért nyertem, akárcsak az Európa-bajnokságon, mert én akartam a legjobban. Ezen kívül megint csak az történt, hogy engem figyeltek, s nem mentem eszméletlen jó időt, de a többiek nagyon elmaradtak attól, amit tudnak" - mondta Kapás.



Az UTE 26 éves úszója 2010-ben Szingapúrban ifjúsági olimpiai bajnok volt ebben a számban, legnagyobb felnőtt sikereit viszont mindeddig gyorsúszásban érte el: 2015-ben Kazanyban 1500 méter gyorson világbajnoki, egy évvel később Rióban pedig 800 méter gyorson olimpiai bronzérmet nyert. Az év elején azonban végleg eldöntötte, hogy a pillangóra koncentrál.



"Ez már az év elején eldőlt, jó fél éve úgy vagyok ezzel, bár nehéz volt beismernem, hogy én igazából már nem akarok gyorsúszó lenni. A versenyeken a pillangóhoz úgy álltam oda, hogy szeretnék a leggyorsabban úszni, míg a gyorshoz inkább odaállítottak és azt is le kellett úsznom. Nagy különbség van a kettő között hozzáállásban, és ezáltal a végeredményben is" - mondta Kapás.



Kiemelte, nagyon szeretne érmet szerezni a tokiói olimpián:



"Sok mindenben szeretnék még fejlődni, és ott biztosan nem lehet majd 2:06-os idővel nyerni".



