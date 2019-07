Brexit: Nem a pénz, hanem a lehetőségek miatt lépünk ki

„A világ egyik legversenyképesebb gazdaságát végre nem kötik majd meg az EU szabályai” – ezzel indokolja a Brexit jelentőségét és szükségességét David Cameron volt kultuszminisztere.

2019. július 25. 22:32

John Whittingdale a brit Konzervatív Párt sokat próbált öregje, Margaret Thatcher egykori tanácsadója, aki hosszú évek óta ismeri Boris Johnsont, az Egyesült Királyság frissen megválasztott miniszterelnökét. John Whittingdale (1959) brit konzervatív politikus, volt kulturális miniszter. A ’80-as évek végén Margaret Thatcher miniszterelnök politikai tanácsadója, 1992 óta folyamatosan parlamenti képviselő a Westminsterben. 2006 és 2010 között a Konzervatív Párt Vezetőségének tagja. 2015 májusában David Cameron kulturális, média- és sportügyi minisztere lett, egy évvel később azonban az új kormányfő, Theresa May megvált tőle. A 2016-os Brexit-kampányában egyike volt annak a hat kabinetminiszternek, akik nyíltan az EU-ból való kiválás mellett tették le a voksot. A konzervatív képviselő az új londoni kormányról, Boris Johnson politikai alkalmasságáról és az előttük álló feladatokról nyilatkozott a Mandinernek.

A brit lapok szerint ön Boris Johnsont a barátnőjén keresztül ismerte meg: Carrie Symonds 2012-ben az akkor még londoni polgármester Johnson érdekében épített ki kapcsolatokat a Konzervatív Párt öregjeivel, köztük önnel. Innen az ismeretség?

Nem, én Borist korábbról ismerem, már régebb óta munkatársak voltunk. Az ő barátnője, Carrie Symonds még kormányzati munkám idején az egyik tanácsadóm volt. Nekem dolgozott, amikor miniszter voltam, tehát szoros munkakapcsolatban álltunk. Mondhatni, baráti kapcsolat volt ez, így rajta keresztül természetesen még jobban megismertem Borist akkoriban.

Boris Johnson egy bohém, ellentmondásos figurának tűnik. Ön milyen karakterként ismeri, milyen politikusi alkata van?

Elképesztő érzéke van az emberek megnyerésére, nagyon karizmatikus személyiség. Olyan embereket is meg tud szólítani, akiket egyébként a politika egyáltalán nem érdekel. Nagyon vonzó karakter, akit az emberek, ahogy beszélnek vele, szinte az első pillanattól kezdve megkedvelnek. Különleges képessége van a választók figyelmének megragadására, én ilyen kommunikációs képességet még nem láttam korábban. És ez egy politikusnál rendkívül nagy szerencse.

De ő lehet-e a Konzervatív Párt megmentője? Tud-e egységet teremteni a végletesen megosztott kormánypártban?

Nos, az nem kérdés, hogy a párt óriási kihívások előtt áll. Éppen ez az egyik magyarázata, hogy miért éppen ő emelkedett a párt vezetőjévé. Ugyanis a párttagok benne látják a reményt a problémák megoldására. Aztán ott van a Brexit, az Egyesült Királyság kiléptetése az EU-ból, ami óriási feladat. És ugyanígy a Konzervatív Párt hitelességének visszaszerzése is. Végül pedig ott van a harc az ellenzékkel, Jeremy Corbynnal.

Már ismerjük az új kormány tagjainak neveit. Ön szerint ütős kabinetet sikerült összeállítania Boris Johnsonnak?

Szerintem nagyon figyelemreméltó kinevezések történtek. Úgy vélem, hogy jelenleg az a legfontosabb, hogy az új kormány határozottan végrehajtsa a brit kilépést. Hogy az emberek kinyilvánított akaratának érvényt szerezzenek, és hogy végre lássuk a Brexit előnyeit. És ha megnézzük a frissen kinevezett kormánytagokat, akkor azt látjuk, hogy sokan közülük régóta nyíltan a kilépés elkötelezett támogatói. És remélem, hogy ez azt jelzi, ami majd következik: egy határozott cselekvés a kilépés végrehajtására.

Az Egyesült Királyságnak október 31-ig el kell hagynia az Európai Unió kötelékét. Vagy megállapodással, vagy anélkül. Ön szerint melyik az esélyesebb forgatókönyv?

Mi még mindig abban reménykedünk, hogy lehetséges egy megállapodás létrehozásával kilépni. De az is ugyanolyan fontos, hogy október 31-ig ki kell lépnünk végre az EU-ból. Ezt nem lehet tovább halogatni, így is már három év telt el a Brexitről szóló népszavazás óta. És a brit társadalomban egyre nő a frusztráció, hogy miért kellett ennek három évig tartania. Ezt tehát nem lehet már hova tologatni. Mindent meg fogunk tenni, hogy legyen egy megállapodás, persze, az idő erre nagyon rövid már, de Boris roppant eltökéltnek tűnik, hogy ezt tető alá hozza.

Ön továbbra is a Brexit nagy támogatója. És többször nyilatkozta, hogy a politikusoknak végre a nép kinyilvánított akaratára kellene figyelniük, 2016-ban a többség a kilépés mellett voksolt. De vajon a brit közvélemény többsége ma is fenntartja még ezt az álláspontját?

Nem hiszem, hogy jelentős lenne azok száma, akik megváltoztatták erről a véleményüket. Úgy látom, hogy akik a Brexitre szavaztak, azok ma is a kilépés határozott támogatói. Akik pedig ellene voksoltak, ma is keményen ellenzik a kilépést. A törésvonalak megszilárdultak, viszont az is bizonyos, hogy a brit közvélemény túlnyomó része ezt a hercehurcát már végletesen elhúzódónak tartja.

Boris Johnson egykori elhíresült ígérete ott maradt a levegőben: azt mondta, hogy ha az Egyesült Királyság kilép az EU-ból, akkor hetente 350 millió font marad az államkasszában, amelyet Brüsszel helyett az egészségügyre tudnak majd költeni. De mi lesz, ha ez nem teljesül? Ha kiábrándulás lesz a vége?

A gyakorlatban az elmúlt három évben már az egészségügyre lehetett volna költeni, ehelyett pedig máig a brüsszeli hozzájárulásainkat fizetjük. Az EU-ból való kilépéssel bizonyosan jelentős pénz marad a brit államkasszában, az ígéret tehát teljesíthető. De nem a pénz miatt akar a többség kilépni, hanem a lehetőségek miatt. A világ egyik legversenyképesebb gazdaságát végre nem kötik majd meg az EU szabályai.

Végül: ön számára is leesik majd ismét valamilyen kormányzati tisztség?

Azt nem tudom. (nevet) Ezt jelenleg nem tudom megmondani. El vagyok foglalva a parlamenti munkáimmal. De minden megtörténhet, semmit nem lehet kizárni.

mandiner.hu