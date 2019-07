A politikának az ország érdekeit kell szolgálnia

A kormánynak nem az ellenzékkel, hanem az ország előtt álló politikai kérdésekkel kell foglalkoznia — nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Gulyás Gergely Tusnádfürdőn. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a családok támogatása és a munkanélküliség további csökkentése terén van még mit tenniük, de ha ezekben a kérdésekben továbbra is sikeres lesz a politikájuk, az ellenzéktől sem kell majd tartaniuk.

– Tusványoson évről évre a polgári politikai közösség gyűlik össze, hogy megbeszélje az aktuális teendőit. Idén mire kell összpontosítani?

– Mivel ez a harmincadik tusványosi tábor, ezért maga az esemény és a helyszínválasztás is arra sarkall minket, hogy – mint minden évben – itt Székelyföldön arról beszéljünk, hogyan áll a magyarság ügye. Ez a tábor esztendőről esztendőre egy számvetés arról, hogy Magyarország és tágabb értelemben a magyar nemzet milyen helyzetben van. Egy európai parlamenti választáson vagyunk túl, illetve a belpolitikai viták közül is sok van, amely Európával kapcsolatos. Gondoljunk csak a bevándorlással kapcsolatos vitákra, az európai kontinens jövőjével foglalkozó nézetkülönbségekre vagy a klímavédelmi kérdésekre. Ezek egyszerre belpolitikai és európai viták is.

– Az EP-választáson az a Demokratikus Koalíció (DK) lett az ellenzék vezető ereje, amely folyamatosan a határon túli magyarság ellen ágál. Mit gondol erről?

– Intő jel, hogy tíz évvel azután, hogy teljesen tönkretette az országot és a miniszterelnökségről lemondani kényszerült, Gyurcsány Ferenc ismét az ellenzék vezetője lett. Ez persze elsősorban az ellenzék gyengeségét mutatja, amelyen belül – úgy tűnik – a szélsőségek erősödtek meg, hiszen a DK Euró­pa legszélsőségesebb pártja, amely semmilyen diktatúrától nem tart világos távolságot. Gondoljunk csak arra, hogy ma olyan európai parlamenti alelnöke van a pártnak – és ezáltal az Európai Szocialista Pártnak –, aki egy zsidóktól elkobzott házból indul a hét elején Brüsszelbe vagy Strasbourgba, hogy ott az európaiságról és az európai értékekről beszéljen.

– Veszélyt jelenthet a DK a határon túli magyarokra? Mivel tudná őket megnyugtatni?

– Számukra az a legmegnyugtatóbb, hogy noha a DK eredménye az ellenzéken belül a legjobb, azért ez nem jelent sokat, hiszen egy roncsderbiről beszélünk, miután Gyurcsány Ferenc alakulata a valóságban harmadannyi szavazatot sem kapott, mint a kormánypártok.

– Harminc év alatt Tusványos és az ide járó politikai család is sokat változott. Miben látja a további fejlődés lehetőségét?

– Egy politikai közösségnek mindig az országot kell szolgálnia. Miután az ország fejlődik, a politikai közösség is feltehetően elfogadható teljesítményt nyújt. Az ország folyamatosan újabb kihívásokkal és nehézségekkel szembesül, ezért újra és újra meg kell határozni a helyes irányt, és megtalálni a megfelelő válaszokat. Felelősségünket növeli, hogy az ellenzék kormányképtelen és gyenge. A múltbeli tapasztalataink is tragikusak az ő kormányzásukkal kapcsolatban. Ebből az következik, hogy nekünk muszáj olyan teljesítményt nyújtanunk, amivel újra és újra – legközelebb az önkormányzati választásokon – ki tudjuk érdemelni a választópolgárok bizalmát.

– Az ellenzéket már többször, magabiztosan legyőzték. Miben találhatnának új kihívást?

– Természetes, hogy a politikában mindig verseny van a pártok között, de a legfontosabb célt nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Ez pedig a magyarság érdekeit szolgáló kormányzás. Számtalan olyan területet tudok említeni, ahol annak ellenére, hogy már nagyon sok lépést tettünk a helyes irányba, még nem jutottunk elég messzire. Például a demográfiai kérdés egyértelműen ilyen. Senki nem költ annyit családpolitikára Európában, mint mi. Az 1,23-as születési ráta közel 1,5-re emelkedett, ami jó eredmény, de a természetes reprodukcióhoz még kevés. Ezért fogadtuk el a családvédelmi akciótervet. A legszegényebbeknek munkát adó közmunkaprogram láthatóan sikeres volt, ahogy a munkahelyteremtés is, hiszen 800 ezerrel többen dolgoznak ma Magyarországon, mint 2010-ben, de még mindig van mintegy 200-250 ezer ember, akiknek utat kell törni a munka világába. A mi ellenfeleink ezért valójában nem is az ellenzéki pártok. A választás napján velük küzdünk, de az igazi feladatunk, hogy az ország előtt álló legfontosabb kérdésekre helyes válaszokat adjunk. Ha jó eredményeket tudunk elérni, akkor az a politikai versenyben is meghozza a gyümölcsét.

– Személy szerint mit jelent önnek a Bálványosi Szabadegyetem?

– A Fidesz megalakulásakor hatéves voltam, ám 19 éves korom óta Fidesz-tag vagyok, és sokszor voltam a táborban, amely évről évre tartalmas nyári összejövetelt, nemzeti seregszemlét jelent, s ez minden hivatali kötelezettségem ellenére még ma is sokkal inkább szórakozás, mint munka. Sokakkal itt tudunk kötetlenül, időkorlátok nélkül beszélgetni, és úgy gondolom, hogy ha valaki kihagyja Tusnádfürdőt, akkor legalább egy évig hiány­érzete lehet.

