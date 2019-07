Kezdődik a Maccabi Európa Játékok Budapesten

A szervezők szerint ez Magyarország legnagyobb multisport eseménye. Nem csak európai zsidó sportolók, hanem más földrészekről is érkeztek Budapestre, körülbelül háromezer résztvevőre számítanak – számolt be az M1 Híradója.

2019. július 29. 11:30

Minden készen áll a kezdésre, a következő tíz napban Budapest lesz a házigazdája a 15. Maccabi Európa Játékoknak. Negyven országból csaknem háromezer versenyző érkezik, akik 24 sportágban küzdenek meg egymással.

A szervezők szerint magyar érmek elsősorban a küzdősportokban és vízilabdában várhatók, de bridzsben, vívásban és futsalban is sikeres magyar szereplésben bíznak. A központi helyszín a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusa, ahol például a kosárlabda, tollaslabda, vagy a pingpong meccsek zajlanak majd. A szervezők a sportversenyek mellett vallási és kulturális programokkal is készülnek. Közép- és Kelet-Európa első közösségi központjaként, a Bálint Ház is bemutatkozik.

Fritz Zsuzsa igazgató szerint a hazai zsidóság számára kiemelkedő jelentőségű az, hogy Budapesten rendezik a játékokat. A 15. Maccabi Európa Játékok augusztus 7-ig tartanak. A hivatalos megnyitó kedden az Új Hidegkuti Nándor Stadionban lesz, ahol fővédnökként Áder János köztársasági elnök mond majd beszédet.

M1