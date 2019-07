Egy ilyen lánynak a diszkóban a helye

2019. július 30. 00:32

Az MSZP mellett más pártok is támogathatják.

Önkormányzati képviselő lehet Nagy Blanka Kiskunfélegyházán – adta hírül a Hír TV a birtokába került helyi MSZP elnökségi ülésről szóló tájékoztató alapján. A Hír TV megkereste Nagy Blankát, aki elismerte, hogy nem csak az MSZP, de mások is felsorakoznak majd mögötte.

A dokumentumból kiderül, hogy az MSZP kiket is támogat az őszi önkormányzati választásokon, és a civilként induló, nyilvános beszédeiről elhíresült Nagy Blanka is közöttük szerepelt. A diáklány mellett egyébként korábban nyíltan kiállt a Momentum Mozgalom is. Nagy Blankát a DK és Dobrev Klára is védelmébe vette, meg is dicsérték bátorságáért, Gyurcsány Ferenc áprilisi kampánynyitóján pedig fel is szólalt.

Önkormányzati képviselőnek indulhat Nagy Blanka

mandiner.hu