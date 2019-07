Válság Németországban az erőszakos migránsok miatt

Egész Németországot sokkolta, hogy hétfőn egy eritreai migráns minden ok nélkül vonat elé lökött egy anyát a gyermekével együtt Frankfurt főpályaudvarán. Még csak nem is ismerte az áldozatait.

2019. július 30. 12:53

Vonat alá lökött ártatlan emberek, élhetetlen strandok az őrjöngő migránsok miatt, késelések az utcákon – röviden összefoglalva ilyenné váltak a mindennapok Németországban 2015 után, miután másfél millió illegális bevándorlót engedett be Angela Merkel az országba mindenféle ellenőrzés nélkül. Persze a migránsok beáramlása mindenféle ellenkező propaganda ellenére sem csökkent az elmúlt években, miközben az őshonos németek elhagyják az országot. A rendőrség pedig tehetetlen az egyre inkább elharapódzó migránserőszakkal szemben.

A nyolcéves kisfiú meghalt, az erőszakos migránst elfogták.



A nyomozás első megállapításai szerint a migráns megpróbált letaszítani egy harmadik embert is, akinek sikerült visszavernie a támadást.

A sötét ruhát viselő támadó megpróbált elmenekülni, a pályaudvar közvetlen közelében járókelők üldözőbe vették, leteperték és átadták a rendőröknek.



Emberölés és emberölés kísérletének gyanúja miatt indítottak eljárást ellene. Minden ok nélkül gyilkolt az eritreai migráns Frankfurtban.



A 34 éves nő a helyszínen meghalt



Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter mára válságtanácskozást hívott össze. Világossá tette, hogy a helyzet súlyos, nem csak a frankfurti támadás, hanem az utóbbi napok „több súlyos bűncselekménye" miatt találkozik a biztonsági szevek vezetőivel. Seehofer kiemelte, hogy a legélesebben elítéli a frankfurti „iszonyú tettet", kifejezte részvétét az áldozat hozzátartozóinak, és mielőbbi teljes gyógyulást kívánt a sebesülteknek. Hangsúlyozta, hogy a bűncselekményt a lehető leggyorsabban és teljes körűen fel kell tárni, amihez a szövetségi hatóságok minden segítséget megadnak a hesseni szerveknek.

Legutóbb július 20-án történt hasonló eset Németországban, az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi Voerde vasútállomásán egy 28 éves, németországi születésű szerb férfi lökött vonat elé egy anyát. A 34 éves nő meghalt, a támadó és az áldozat ebben az esetben sem ismerte egymást.

Még idén február elején történt, hogy migránsok három fiatalt Nürnbergben a vonat alá löktek, közülük ketten meghaltak. A vezető németországi lapok és hírportálok azzal próbálták meg eltussolni a gyilkosságot, hogy egy szót sem ejtettek arról, hogy a gyilkosok migránsok voltak, és balesetként próbálták beállítani a történteket. Egyre több németországi pályaudvaron lökik a vonat alá az ártatlan embereket.

Migránsok őrjöngtek a strandon



Azt, hogy mennyire tarthatatlanná vált mára a migrációs helyzet Németországban, jól mutatja, hogy az iratellenőrzés bevezetése után biztonsági kamerákat is telepítenek, és további szigorításokat rendelnek el a németországi Düsseldorfban egy strandon az utóbbi hetekben sorozatban történt rendbontások miatt. A Rheinbad nevű düsseldorfi strandon ezentúl minden nap más-más színű karszalagot kapnak a belépők, hogy kiszűrhessék mindazokat, akiket kitiltottak, de a jegyfizetést és a biztonsági ellenőrzést megkerülve mégis belépnek a területre.

A szigorításokat azért határozták el, mert alig egy hónap alatt háromszor történt súlyos rendbontás.



Legutóbb múlt pénteken kellett kiüríteni a strandot, mind az 1500 vendégnek távoznia kellett egy tizenévesekből és fiatalokból álló migránscsoport randalírozása miatt.



Rendőrségi adatok szerint a mintegy 60 fős észak-afrikai származású fiatalokkal az úszómesterek és a biztonsági őrök sem bírtak, végül 18 rendőr bevetésével állították meg őket.

origo.hu