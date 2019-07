Áder: közös önbecsülésünket gyarapítják zsidó honfitársaink

2019. július 30. 23:50

Büszkék vagyunk zsidó honfitársainkra, akik a saját teljesítményükkel közös önbecsülésünket gyarapították egykor, és gyarapítják ma is - jelentette ki Áder János köztársasági elnök kedden a 15. Maccabi Európa Játékok budapesti megnyitóján, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

"Mi magyarok mindig készek vagyunk szurkolni sportolóinkért. Büszkék vagyunk minden magyar sikerre, és lenyűgözve állunk másoké előtt. Büszkék vagyunk mindazokra, akik magyar színekben versenyeznek, és büszkék vagyunk rá, hogy a közös zászló közös csapatában a sokféle személyes identitás mindig jól megfér egymással. Büszkék vagyunk zsidó honfitársainkra, akik a saját teljesítményükkel közös önbecsülésünket gyarapították egykor, és gyarapítják ma is" - mondta az államfő.



Áder János felidézte: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalapításában és az első újkori olimpiai játékok megszervezésében a magyar zsidó családba született Kemény Ferenc, Pierre de Coubertin jó barátja is közreműködött, és 123 évvel ezelőtt Athénban, az első olimpián, Magyarország történetének első olimpiai aranyérmét egy másik magyar zsidó ember, Hajós Alfréd nyerte.



Hangsúlyozta: Kemény Ferenccel és Hajós Alfréddal vette kezdetét a magyar sporttörténelem, ők a magyar olimpiai csapat első hősei, és egyben egy olyan kor hősei is, amely világszerte sportversenyek szervezésére buzdított.



Áder János rámutatott: az emberiség egyik legszebb és legbékésebb kihívása lett pályán, medencében, tornacsarnokban vetélkedni a játék öröméért, a teljesítmény csodálatáért, a siker mámorító és a szurkolás felemelő érzéséért, a közösségért. A Maccabi Játékokat ugyanez a törekvés hívta életre egykor, hogy a teljesítmény sikert arasson, és a játék közösséget teremtsen - tette hozzá.



Magyarország örömmel látja vendégül a Maccabi Európa Játékok versenyzőit - jelentette ki megnyitó beszédében az államfő, aki "nemes küzdelmeket és emlékezetes pillanatokat" kívánt a résztvevőknek.



Motti Tichauert, az Európai Maccabi Szövetség első embere és a játékok szervezőbizottságának elnöke emlékeztetett: a versenyt először Prágában tartották meg 1929-ben, az eltelt 90 évben viszont ez a régió nem volt házigazdája ennek az eseménynek, amely így most visszatért közép-európai gyökereihez.



Deutsch Tamás, az MTK elnöke, a játékok védnöki testületének vezetője kiemelte: az esemény sokat jelent a magyar sportnak és Budapestnek egyaránt, a résztvevőkre pedig életük legszebb, legizgalmasabb hete vár.



A megnyitó ünnepségen - melynek egyik fő részeként a küldöttségek bevonultak a küzdőtérre - közel hetven fellépő működött közre. A játékok lángját Polgár Judit volt világelső sakkozó és Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornász lobbantotta föl.

A magyar delegáció tagjai bevonulnak a 15. Maccabi Európa Játékok nyitóünnepségén a budapesti Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2019. július 30-án. A július 29-én megkezdődött és augusztus 7-ig tartó budapesti Maccabi Európa Játékok minden idők legnagyobb magyarországi multisport rendezvénye, amelyre 42 ország közel 2300 sportolója összesen 24 sportágban - ebből négy bemutató - versenyez majd egymással.

A viadal hétfőn kezdődött és jövő szerdáig tart, a megméretésre 42 országból közel 5000 résztvevő érkezett, köztük 2311 sportoló. A versenyzők 24 sportág - ebből négy bemutató - 63 versenyszámában mérik össze tudásukat, a központi helyszín a Ludovika Campus lesz, amely tőszomszédságában található Orczy-kertben kialakítottak egy "Maccabi falut", ahol minden nap a díjátadást rendezik. Emellett lesznek ott kiállítások, koncertek és filmvetítések is, hiszen az esemény egyben kulturális és vallási rendezvény is.



A játékokon nemcsak európai zsidó sportolók vesznek részt, hanem meghívásos alapon az Egyesült Államokból, Kanadából, Mexikóból, Brazíliából, a Dél-afrikai Köztársaságból, Ausztráliából és Izraelből is érkeztek. A házigazdákat 16 sportágban több mint kétszázan képviselik, ami több mint a duplája az eddigi legnépesebb magyar sportolói delegációnak.

