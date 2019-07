Tóbiás nem ügyelt a látszatra

A jövőben aktívabb munkát vár az MSZP Tóbiás Józseftől – ezzel magyarázták a Magyar Nemzetnek a párt elnökségében, miért csak most kifogásolják, hogy képviselőjük a Kanári-szigetekről jár be az Országgyűlésbe, noha ez jó ideje köztudott volt. Bár az elnökség szerint politikusuk eleget tesz a kérésüknek és nem mond le mandátumáról, más forrásaink úgy vélekedtek: felgyorsult a jelenlegi pártvezetéssel nem szimpatizálók kiszorítása. Bárhogy is van, Tóbiás gyakorlata védhetetlen, amit ráadásul meglehetősen ellentmondásos érveléssel magyaráz.

2019. július 31. 09:01