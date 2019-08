Igazmondás helyett csak valómondás

Az újságírásban is törekedni kellene a zsurnalisztikai szintű igazságra, mert lehet úgy valódit írni, hogy – noha önmagában minden szó igaz – ocsmány hazugság kerekedik ki. A szöveg távol lesz az igazságtól, manipulál, félrevezeti a társadalmat, kárt okoz.

2019. augusztus 1. 09:21

Az igazat mondd, ne csak a valódit – kérte a költő az írótól. Természetesen ő árkádiai környezetben, parnasszusi magasságokban kérte az igazat, olyan csúcsokon, amelyekre a fehérek közül csak egy európai juthat föl.



A zsurnalizmus ennél lejjebb van.



De az újságírásban is törekedni kellene a zsurnalisztikai szintű igazságra, mert lehet úgy valódit írni, hogy – noha önmagában minden szó igaz – ocsmány hazugság kerekedik ki. A szöveg távol lesz az igazságtól, manipulál, félrevezeti a társadalmat, kárt okoz.



Idehaza egyetlen nap alatt kétszer lódított nagyot a sajtó.



„Svájcban élő háromgyermekes családapa lökött vonat elé egy anyát a gyermekével Frankfurtban” – harsogta egy újságcím. Önmagában minden szó megfelel a valóságnak.



Együtt mégis brutális torzítást üvöltenek.



Azt sugallják ugyanis, hogy ilyenek a „családapák”! Anyát gyermekével löknek vonat alá. S nem is akármilyen: háromgyerekes a „családapa”, aki elvetemülten gyilkolt, szörnyű kínok közt küldött halálba egy kisgyereket.



A cikken belül már kevesebbet lehet füllenteni.



„Menedékjoggal Svájcban élő háromgyermekes családapa az az eritreai származású férfi” – olvasható a hírben. „Menedékjoggal” – írja a szerző, kerülve a migráns szót. És a bűnöző szó helyett férfi-t alkalmaz: mert ilyenek a férfiak.



Ártatlanokat löknek vonat alá.



Az igazság egy része itt is áttöri magát a hamisításrétegen. „Menedékjoggal” élt Svájcban a bűnöző, azaz valahonnan „menekült”, és jó szándékú embertársai befogadták. Dolgozhatott is, sőt még „mintapélda” is volt! – derül ki a kreálmányból.



A menedéket kapó azonban egyszer csak tovább menekült.



A „napokban elmenekült Svájcból, miután körözni kezdték, mert késsel megfenyegette, fojtogatta és bezárta egy szomszédját” – olvashatja a hírben az, aki a hazug cím után nem kattintott tovább a beszámolóról.



Különösen a családapa szó használata vérlázító.



A megfeleléskényszerben szenvedő szerző nem elégedett meg az apa szóval, a családot is bele kellett kevernie. Lejáratni a családot a hamis összefüggésekkel is, természetesen csak akkor, ha férfi és nő közössége az adott család.



A másik hírben a keresztényellenesség tüzel föl.



„A legfrissebb összesítések szerint legalább 65 embert öltek meg Nigériában egy temetésen iszlamista fegyveresek; Muhammadu Buhari államfő a hadsereget vetette be a tettesek elleni hajtóvadászatban” – közölte a média.



Hol van itt a keresztényellenesség?



Ott, hogy a híradás még további 19 sorban folytatódik, kiderül belőle, hogy először megöltek 21 embert, majd 44 „falusit”. A helyi terrorszervezet tíz év alatt több mint 27 ezer embert küldött át a másvilágra. A térségből 2,6 millióan menekültek el – ők valóban menekültek voltak, nem huszonéves csatarendben vonuló civil ruhás katonák, hanem asszonyok, gyerekek öregek együtt. Egy valami azonban nem derül ki az írásból.



Az, hogy az áldozatok keresztények voltak.



Azért haltak meg, azért menekültek el, mert kereszténységüket nem tudta elviselni az muszlim terrorista horda. Mert Nigériában (is) a keresztényeket üldözik. A világon minden öt emberből, akit vallása miatt üldöznek, négy keresztény.



A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon.



Ezt valamilyen különös, de azért jól sejthető okból szeretné agyonhallgatni a média. Pedig a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon. De a média nem akarja leírni, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon. Mert valamilyen érdekeket sért, ha kiderül, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon.



Ezért elhallgatják, miért öltek meg Nigériában 65 keresztényt.



Nigériában ólomgolyóval, Európában a gúny nyilaival lövöldözik a keresztényeket. Azok, akiknek érdekeit sérti, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon.



Nincsenek migránsok, csak „családapák” vannak.



Nincsenek keresztények, csak „falusiak” vannak. Nigériában azért lövik halomra az embereket, mert „falusiak”. Frankfurtban egy menedékkérő azért lök vonat alá anyát gyermekével, mert „családapa”.



„…ne csak a valódit” – kérte a költő.



A perverz elhallgatás éppen a valóságtól szakítja el a társadalmakat.

Kovács G. Tibor

gondola