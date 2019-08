A választáson eleshetnek az ellenzék utolsó bástyái

Ha a balliberális pártok az őszi önkormányzati választáson elbuknak azokon a településeken, ahol jelenleg még ők adják a polgármestert, akkor elveszítik az utolsó olyan központjaikat is, ahol a politikusaik, szakértőik vidéken összpontosulnak. Jellemzően úgy próbálnak túlélni, hogy civil szervezetek színeiben igyekeznek megtartani a polgármesteri székeket.

Közel egy tucat olyan nagyobb magyarországi település van, amelynek élén jelenleg ellenzéki polgármester áll, többségük újraindul az októberi önkormányzati választáson, és bízik abban, hogy a teljes balliberális oldal támogatja majd. E logika mentén építgethette hátországát Janiczak Dávid, Ózd első embere is, aki már hónapokkal ezelőtt utalásokat tett arra: korántsem biztos, hogy jobbikos jelöltként méreti meg magát. Mára eldőlt, a különböző botrányairól elhíresült politikus az Ózdiakért és Ózdért Egyesület színeiben indul majd, de bármennyire is szerette volna, a teljes balliberális oldal nem fogja támogatni. A DK elnöksége ugyanis úgy határozott, nem adja nevét a polgármester jelöléséhez a széles körben köztudott korábbi neonáci megnyilvánulásai miatt.

Janiczak Dávid 2014-ben még a Jobbik támogatásával nyerte el a polgármesteri tisztséget Fotó: MTI/Vajda János

Nincs könnyű helyzetben Dobó Zoltán, Tapolca jobbikos polgármestere sem, aki szintén nem a pártja színeiben, hanem az Egységben Tapolczáért Egyesület jelöltjeként méreti meg magát a választáson. A politikus mögött egyelőre felsorakoztak ugyan a balliberális pártok, de úgy tűnik, az ellenzéki oldalon is lesznek kihívói. Elindul várha­tóan a helyi polgármester-választáson Lévai József is, aki 2014-ben az MSZP listájáról jutott be a helyi testületbe, ám amikor Dobó Zoltán alpolgármestere lett, a szocialisták kizárták a soraikból.

Törökszentmiklóson a szintén jobbikos Markót Imre a polgármester, de az ő újraindulását még nem jelentették be. Az viszont biztos, hogy a Mi hazánknak helyben lesz polgármesterjelöltje, ami nem jön jól a balliberális oldalnak, hiszen a párt a május 26-i európai parlamenti választáson 14,96 százalékot ért el a városban, és ezzel a legerősebb ellenzéki erő lett ott. A Fidesz–KDNP Ózdon Eke István vállalkozót, Tapolcán Bognár Róbert gazdasági mérnököt, agrárszakértőt, míg Törökszentmiklóson Budai Ferencet, a Székács Elemér Szakközépiskola és Kollégium igazgatóját indítja.

Gyöngyösön jelenleg a 2014-ben a DK–MSZP–Együtt színeiben győztes, de a MSZP-ből időközben kilépett ­Hiesz György a polgármester. A politikus már bejelentette, októberben újraindul a tisztségért, akkor is, ha egy támogató szervezet sem lesz mögötte. Aztán a Változást Akarunk Gyöngyösön Egyesület közölte, hogy közös ellenzéki polgármesterjelöltként indítaná az LMP tagját, Lukács Zoltánt. A párt viszont nem jelezte, hogy ő lenne a hivatalos jelöltjük, ahogy a helyi MSZP, a DK és a Jobbik sem állt be még mögé. S hogy a helyzet még bonyolultabb legyen, a Jobbik helyi szervezete is úgy döntött saját polgármesterjelöltjük lesz, aki a jelenlegi alpolgármester, ugyanakkor állítják: készek változtatni a döntésükön, de csak akkor, ha egy civil lesz a közös jelölt.

A szintén baloldali vezetésű Oroszlányban az ellenzék közösen indítja a jelenlegi polgármestert, Lazók Zoltánt, míg Szentesen a mostani baloldali városvezető, Szirbik Imre visszavonul, a balliberális ellenzék pedig Szabó Zoltán (Jövőnk Szentes Egyesület) mögött sorakozik fel. Nem ő lesz azonban az egyetlen ellenzéki jelölt helyben, mert a Mi Hazánk Mozgalom is indul a választáson. Ajkán a ciklusok óta MSZP színekben győztes Schwartz Béla ezúttal nem vállalja nyíltan a szocialisták logóját, és most a Közösen Ajkáért Egyesület égisze alatt indul az ellenzék támogatásával.

A kormánypártok Gyöngyösön Klausmann Viktor televíziós műsorvezetőt, Oroszlányban Molnár István egykori bányászt, Szentesen Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértőt, míg Ajkán Baráth Gábort, a Veszprém és Vas megyei Vöröskereszt igazgatóját támogatják.

magyarnemzet.hu