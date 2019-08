Tarlós István: Blöffölésből nem lehet megélni

A fővárosi önkormányzati rendszer és annak irányítása nem valóságshow. Ez maga a valóság, ahol el kell igazodni a rendszerben. Üres szólamokkal, „felszabadítással”, Don Quijote-típusú ökölrázással, örökös „orbánozással” nem lehet boldogulni.

2019. augusztus 2. 17:58

Kórházak, adók, oktatás, lakásügy, ezek nem önkormányzati kompetenciák. Amikor Karácsony Gergely azt mondja, hogy ezeket majd felülírja, akkor blöfföl – mondta a Magyar Hírpalnak Tarlós István. A főpolgármester beszélt arról is, Budapest 2010-es elvesztése nagyon fáj egyes ellenzékieknek, nem válogatnak a módszerekben, az utóbbi időben néha kifejezett rosszindulattal találja magát szembe. A főpolgármester nem kis mértékben Budapest érdekében vállalta az újabb megmérettetést.

– Áder János államfő kihirdette a helyi önkormányzati választások időpontját: az állampolgárok október 13-án szavazhatnak, többek között Budapest főpolgármesteréről is. Számított rá, hogy ilyen mezőnnyel kell majd megküzdenie?

– Kereken kimondom, hogy nem. Az „egyetlen ellenzéki” teória összeomlott. Berki Krisztiánról pedig végképp semmit nem tudok. Illetve amit hallottam, arról inkább nem beszélek. Maradjunk annyiban, hogy színesíti a palettát. Az ellenzéki oldalon már hosszú névsor van: Karácsony Gergely, Zugló polgármestere, Puzsér Róbert, Sermer György unokája, Sermer Ádám és a már emlegetett Berki Krisztián. Ez a választék, és ez elgondolkodtató.

– Mire gondol?

– Mondok néhány tényszerű dolgot. Karácsony Gergely például most azt játssza, hogy kvázi „miniszterelnöki kampányt” folytat, állami ügyeket erőltet, ami azért furcsa, mert ezekben a főpolgármesternek semmilyen mozgástere nincs. Zsigeri, gerjesztett negatív indulatokra alapozza a kampányát, semmi másra. Úgy viselkedik, mint aki nem tud úszni, mégis egy medence felett, a trambulin szélén dzsoggol. Látható, hogy nem merne, nem is tud beugrani, csak imitál. Mindenről beszél, csak arról nem, amiről kellene, vagyis Budapestről és különösen Zuglóról. Pedig ezek tartoznak egy főpolgármester kompetenciájába. Hangulatkeltésre pedig nem érdemes egy kampányt építeni, mert az csak kudarcokhoz vezethet. Nem véletlen persze, hogy Karácsony kerüli a budapesti ügyeket, fővárosi témakörökben tájékozatlan, hiszen a Fővárosi Közgyűlések kétharmadáról hiányzott. Ennek köszönhető például, hogy bejelenti, nincs klímastratégia, holott az rég elkészült, és azt a közgyűlés több mint egy éve meg is szavazta. De több hasonló eset is van. Valószínűnek tartom, hogy a Gál J. Zoltán–Horn Gábor-csapat ír neki majd valamit, amit szeptemberre bebifláz, de igazában felkészülni már aligha lehetséges számára.

– Zugló ügyei jelen pillanatban hogyan állnak?

– Ez a kerület átláthatatlan. Szándékosan próbálja Karácsony egy kalap alá venni a fizetőképes, jól működő főváros fejlesztési hiteleit Zugló súlyos működési problémáival. Zuglóban az a helyzet, hogy működési hitelekből élnek, tele vannak behajthatatlan kintlévőségekkel, nem tudják fizetni a számláikat. Olyan adók kivetését ígéri Karácsony úr, amikre a főpolgármesternek nincs jogi lehetősége, ellenben a kerületi polgármesternek igen, ennek ellenére ő öt év során nem vezette be azokat Zuglóban. Tele van a kerület botrányos ügyekkel: a kaotikus, veszteséges parkolási szerződés, a kudarcos Pillangó park-beruházás, illetve a teljesen áttekinthetetlen, gyanús pénzmozgásokkal teli Sportcentrum Non-profit Kft. ügye. Ott vannak a lakásügyek is. Zuglóban évekkel ezelőtt eldöntötték, hogy évente száz lakást építenek. Több mint egy éve támogatást nyertek egy összesen huszonöt lakásos társasház építésére, amit a mai napig el sem kezdtek. Ezzel párhuzamosan viszont hetven bérlakást eladtak. Más semmi. Az egyetlen megyei jogú város és kerület Zugló, ahol eddig fizetésképtelenség megállapítására irányuló kezdeményezést nyújtottak be a bíróságon. Karácsony három hónapja nem adja ki saját képviselőinek a kerület gazdálkodására vonatkozó legfontosabb közérdekű adatokat sem. Ez magában is törvénysértő és sokat elárul. A Pillangó parkban – öt év alatt az egyetlen, felemás projekt során – rengeteg fát kivágtak. Karácsony hízeleg a kerékpárosoknak, de Zugló egy folyóméter kerékpárutat sem épített ebben a ciklusban.

– Ha már szóba került a parkolás, van tudomása arról, hogy Karácsony Gergely valóban kötött-e új szerződést a kerület számára?

– Csak informálisan tájékoztattak erről zuglói képviselők, Karácsony rémülten titkolózik. Ezeket a dolgokat viszont nem lehet soká takargatni, a manőver teljesen fölösleges. Kétségbeesett időhúzás, semmi egyéb. Már baloldali újságírók is elmondták, hogy nem érdemes negligálni önkormányzati kompetenciába tartozó ügyeket és olyan állami jogosítványokban nyomulni, amelyekben sem hatáskörei, sem illetékessége nincs, mert nem valószínű, hogy

a választók ősszel ennek alapján fognak dönteni.

– Ha már budapesti ügyekről beszélünk, miért csúszik a Szentendrei úti felújítás?

– Valaki bejelentést tett az ügyészségen fakivágások címén. Az, hogy a 444 silány, rosszhiszemű kommentjeiben miféle zöldségeket irkálnak, nem az én dolgom. Ám azóta kiderült, hogy a bejelentés pontatlan, alaptalan volt.

A közhasznú projekt hamarosan elindulhat.

– Sokat támadták az elektronikus jegyek bevezetésének késedelmét. Hol tart a program?

– Volt hangoskodás ez ügyben, de mindenféle jóslatokkal szemben a reptéri buszjáratokon már de facto üzemel a pilotprojekt, szeptembertől pedig a többi közlekedési eszközön is beindul a rendszer. Sokkal gyorsabban megy minden a maga útján, mint ahogyan azt egyesek remélték. A BKK új vezetése a BM-mel együttműködésben jól dolgozik.

– Mit gondol, mit tudna kezdeni a várossal például Berki Krisztián vagy Puzsér Róbert?

– Nem tartom szükségesnek kifejteni a véleményem. A főpolgármesterség nem celebtevékenység. Egyébként alapjában Karácsony Gergely is politikai szerencselovag. Áttekintése Budapest egészéről alig haladja meg Puzsér Róbertét, állandóan ide-oda csapódik, mögötte semmilyen érdemi teljesítmény nincs. Ennek ellenére szűk három év polgármesterkedés után bejelentkezett miniszterelnöknek, négy év után pedig főpolgármesternek. Ezekhez a feladatokhoz ismeretek, tájékozottság, tapasztalat szükséges, ismerni kell a rendszer egészét, az igényeket, lehetőségeket, szabályokat, a pénzügyi és jogi kereteket. Blöffölésből, teljesíthetetlen ígéretekből nem lehet megélni. Az ellenzéki kampány rendellenes dimenziókban zajlik. Bokros Lajos volt az utolsó ellenfél – bár nem értettem egyet vele –, aki tudta, miről van szó, és várospolitikáról beszélt. Valami nem stimmel.

– Sokszor hozakodnak elő az életkorával mint „ellenérvvel”. Ehhez mit szól?

– Találomra végignéztem, hogy például Marseille, Krakkó, Lyon, Valencia, Sanghaj, Sydney polgármestere, de Donald Trump, az olasz vagy a cseh elnök is idősebb nálam. Hatásvadász, felszínes érvelés, érdemi muníció hiányát sejteti.

– Karácsony Gergellyel kapcsolatban azt mondta néhány hete, hogy nem a saját erejére támaszkodik, hanem másokból próbál megélni. Mit értett ezen?

– Harminc éve végzem ezt a munkát, 1989-ben léptem be a politikába, közelebbről az akkor antikommunizmust hirdető SZDSZ-be, majd egy évvel később a párt és a Fidesz közös polgármesterjelöltjeként nyertem először Óbudán. Amikor az SZDSZ 1994-ben disszonáns koalíciót kötött az MSZP-vel, elsőként az aktív politikusok között kiléptem a pártból, és azóta sem léptem be egyikbe sem. Bizonyos fontos értékek tekintetében hasonló állásponton vagyok a Fidesszel, amely 1990 óta minden választáson támogatott. Vannak dolgok, melyekben viszont nem értünk egyet. Ebből mai napig is származnak viták, de az együttműködés nem került veszélybe, és jöttek az eredmények. Azt hiszem, ez következetes magatartás. Nézzük viszont, hogy Karácsony Gergely a közelmúltban mit művelt. Jelenlegi pártja lényegében virtuális, de hány párttal, koalícióval került kapcsolatba, alapított, vert szét, csatlakozott, miket mondott például arra az MSZP-re, amelynek most a jelöltje? Egészen pontosan ezt: „Jobban utálom az MSZP-t, mint a Fideszt.” Kijelenti, hogy száz százalékban bízik Gyurcsány Ferencben, akiről viszont korábban azt közölte, Unicumot kellett innia, hogy elfogadja a személyét, és aki egyébként két hónapja győzelemre alkalmatlannak minősítette Karácsonyt, és felmosta vele a mellékhelyiséget. Alapító tag volt az LMP-ben, amit gyakorlatilag szétvert, összefogott az Együtt-tel, azt is felrúgta, de még lehetne tovább sorolni. Karácsony nem baloldali ember. Egyszerűen mindig azt az utat keresi, ahol valamilyen pozíciót remél, most is ezt a technikát követi.

– Az ellenzéki kihívóinak egyik fő eleme a környezetvédelem és a faültetés. Korábban a szocialista Horváth Csaba egyenesen azt ígérte, ha pozícióhoz jut, minden megszületett csecsemő után száz fát ültet a fővárosban. Mi történt ezzel szemben az elmúlt kilenc év során?

– Az ellenzék részéről – a XIII. kerületen kívül – semmi. Mi körülbelül tízezer fát ültettünk ez idő alatt, és Budapestnek részletes klímastratégiája is van. Nem mellesleg drogprevenciós fórum is működik. Hosszan soroltam egyébként már korábban a fővárosi fejlesztéseket, Zuglóban viszont ilyen listát sokkal rövidebbet sem látni. Karácsony Gergely inkább Orbán Viktor-ellenes hangulatkeltések farvizére akar ráülni és „bebiciklizni” a pályára. Még egyszer mondom: kórházak, adók, oktatás, lakásügy, ezek nem önkormányzati kompetenciák. A törvények szempontjából az önkormányzatok nem jogalkotók, hanem jogalkalmazók. Amikor Karácsony Gergely vagy bárki más azt mondja, hogy ezeket majd felülírja, akkor blöfföl. Nem kérdés, hogy egy főpolgármesternek bizonyos kérdésekben meg kell fogalmaznia állásfoglalásokat, amit én meg is teszek, főleg olyan kérdésekben, amelyek a többséget érintik. Pontosan tudom, mi a dolgom, és hol vannak a lehetőségeim határai. Értelmetlen úgy belevágni ebbe a munkába, ha valaki ezt nem tudja vagy nem akarja helyesen megtanulni. A főpolgármester-választás sokáig komoly dolog volt, de az utóbbi időben elgondolkodom azon, hogy most komoly-e, amilyen kampányban részt veszek. Mindenesetre igyekszem megőrizni a hivatalom súlyát, ahogy a közvetlen választást is megőriztem.

– Mi lesz a taktikája?

– Budapest 2010-es elvesztése nagyon fáj egyes ellenzékieknek, nem válogatnak a módszerekben, az utóbbi időben néha kifejezett rosszindulattal találom magam szembe. Csak nem sírom tele naponta a nagymamám zsebkendőjét „karaktergyilkossággal”, mint mások. Az ellenzéki oldalon valójában nincs egység, vagy ahol formálisan van is, az esetleges hatalomba lépéskor véget is ér. A nagy összefogók nem kedvelik egymást, ezek érdekpaktumok, a programjaik sem összeegyeztethetők. Ebben nincs logika, nincsenek elvek, az ellenzéki elképzelések közt nincs koherencia. Hataloméhségre épített taktika, amit megpróbálnak októberig elhúzni. Annyi akadályt leküzdöttem már életem során, sehol nem volt „keresztapám”. Nem kis mértékben Budapest érdekében vállaltam az újabb jelölést. Bízom benne, hogy a feladattal most is meg fogok birkózni. Nem kell taktikusnak lenni. El fogom mondani többször, mit valósítottunk meg, és mik a terveim, mi az, aminek a küszöbén állunk. Az eddigi előterjesztéseimet eddig majdnem száz százalékban támogatta a kormány a közfejlesztési tanácsban, ahol a miniszterelnökkel azonos jogosítványaim vannak. A budapestieket tapasztalatom szerint blöfföléssel, hergeléssel, lózungokkal nem lehet félrevezetni. A fővárosi önkormányzati rendszer és annak irányítása nem valóságshow. Ez maga a valóság, ahol el kell igazodni a rendszerben. Üres szólamokkal, „felszabadítással”, Don Quijote-típusú ökölrázással, örökös „orbánozással” nem lehet boldogulni, mert összeomlik a város. Szemfényvesztés néhány éves kerületi gyakorlattal – vagy még azzal sem – bejelentkezni, mint valami testi-lelki jólétklubba. Nem véletlen az sem, hogy a zuglói polgármester alkalmasságát firtató kritikákat konkrétan az ellenzéki sajtó sem képes cáfolni. Legfeljebb annyit jegyeznek meg tömören és panaszosan: „megint ekézték szegény Zuglót”. Ez nem cáfolat. Amit Karácsony polgármester úr csinál, az sunnyogás. Nem észlelek nála valami belső egyensúlyra törekvést.

Jobbágyi Zsófia

magyarhirlap.hu