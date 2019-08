Egyre zöldebb a magyar közlekedés

2019 első három hónapjában csaknem 100 ezren tankoltak e-töltőállomáson Magyarországon, melyek száma folyamatosan bővül az országban. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal adatai szerint idén áprilisig 470 olyan kutat helyeztek üzembe idehaza, ahol az autósok áramot tankolhattak a járműveikbe.

2019. augusztus 4. 14:58

A kínálatot a növekvő kereslet is indokolja, idén ugyanis elérte a 13 ezret a környezetkímélő járművekre kiadott zöld rendszámok száma. Amíg 2017 negyedik negyedévében 13 ezer 585 e-töltést hajtottak végre, 2019 első negyedévében ez a szám már meghaladta a 97 ezret Magyarországon.

A töltésre fordított energia mennyisége is nőtt.

A kezdeti 46 ezer 570 kilowattóráról 326 ezer 348 kilowattórára. Idén január és március között egy töltőnél nagyságrendileg 200 töltésre került sor, és egy töltésnél a felhasználók átlagosan 3,4 kilowattórát tankoltak a járműveikbe.

Antalóczy Tibor elektromobilitás-tanácsadó az egyik tagja a három éve indult Villanyautósok Közösségének. A baráti társaság azért jött létre, hogy a ma már 1500 fősre duzzadt tagsága naprakész információkat tudjon megosztani a hibrid és a tisztán elektromos hajtású autózás világáról.

Érezhető a zöld autók térnyerése

Antalóczy Tibor az M1 Summa című műsorában úgy fogalmazott, érezhető a zöld autók térnyerése. Mint mondta, az elektromos autók száma az elmúlt egy évben majdnem megduplázódott, 92 százalékkal nőtt, és az idei év első hat hónapjában is 53 százalékkal több elektromos meghajtású autót helyeztek üzembe, mint a tavalyi év első 6 hónapjában. Hozzátette, a növekedés látványos, és egyre több ember számára most már ez a normális, mindennapi közlekedési forma.

Magyarországon az idei első negyedévben 1712 zöld rendszámot adtak ki, amiből 679, azaz az összes 40 százaléka már tisztán elektromos autóra került. Ez azt is jelenti, hogy a konnektorról tölthető új személyautók aránya az összes eladáson belül elérte az 1,8 százalékot. Vagyis 100-ból közel 2 jármű ebbe a kategóriába tartozik.

Egyre többen választják ezt a változatot

Ez az arány ugyan még messze elmarad a skandináv országok mutatóitól, de az is tény, hogy egyre többen választják ezt a változatot, a magán mellett a céges vásárlókat is beleértve – számolt be Szörényi András autóipari szakújságíró. Elmondta, elektromos autókkal a vállalatok megspórolhatják a cégautó adót, amely egy 11–22 ezer forint körüli tétel jelent havonta a más típusú hajtásmódoknál. De az ingyenes közterületi parkolás is rendkívül komoly vonzerő.

A növekvő igényekkel magyarázható az, hogy több e-töltőállomás már fizetős. A szolgáltatók közül az Elmű-Émász májusban öt budapesti töltőoszlopát tette díjkötelessé. Ezt kiterjesztették nemrég további töltőpontjaikra. Náluk az autósok július 20-tól egységesen 10 Ft/kilowattóra egységáron tölthetik fel az elektromos járműveiket.

A nagyvárosokban is szépen fejlődik

A szakértő szerint várható volt egy ilyen lépés, amelyben nem lát semmilyen problémát, hiszen ez is egyfajta szolgáltatás. Ha valaki nincs megelégedve, vagy nem megfelelő számára az ár, akkor másik szolgáltatást vesz igénybe, vagy egész egyszerűen nem használja azt. Ettől függetlenül még mindig rengeteg közterületi töltőpont van, és ez része a magyar infrastruktúrának is, amely nemcsak Budapesten, de más nagyvárosokban is szépen fejlődik.

Antalóczy Tibor szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy az e-töltőállomásokat elsősorban azok használják, akik otthon ezt nem tudják megvalósítani a saját elektromos hálózatukról, vagy a szokásosnál hosszabb útra mennek. Megjegyezte, egy elektromos autós a legtöbb esetben otthonról indul teletöltött akkumulátorral, így a mindennapokban legtöbbször nincs szükség arra, hogy nyilvános töltőt használjanak.

Használtan is egyre többen keresik a zöld rendszámot

Nyilvános töltőre akkor van szükség, ha távolabbra utazunk, tehát nem a lakókörnyezetünkben közlekedünk. Egy elektromos autó általában 200 kilométert tud megtenni bármilyen körülmények között egy teljes töltéssel.

A Vezess.hu statisztikája szerint egyre többen keresik a használtautók között is a zöld rendszámosokat. Ezeknek az ára típustól, évjárattól, használattól, és állapottól függően átlagosan 2,5 és 4 millió forint között alakul.

hirado.hu - M1