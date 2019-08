Gyurcsány megint megfúrta

2019. augusztus 4. 22:40

Megint a Jobbik húzta a rövidebbet.

Niedermüller Péter bejegyzéséből kiderül: Erzsébetvárosban a balliberális oldal nem vette be az együttműködésbe a Jobbikot. Ezzel a 7. kerületben is két részre szakadt az ellenzék, itt is borult a teljes körű összefogás terve – számol be az Origo.

Erzsébetváros helyzete már régóta nagy kérdés az ellenzéki oldalon.

Egy nagyon súlyos, erkölcsi kérdéseket felvető dilemma feszítette szét őket, méghozzá az, hogy össze lehet-e fogni hatalmi érdekek mentén az elismerten antiszemita múltú Jobbikkal egy olyan kerületben, amely a magyarországi zsidó kulturális élet és hagyományok egyik fontos helyszíne.

Az Európai Parlamentből a pesti városrészbe átevező Niedermüller azt az álláspontot képviselte, hogy nem lehet, vele szemben a Párbeszéd helyi önkormányzati képviselője, Szücs Balázs a teljes körű ellenzéki együttműködést preferálta.

A lap információi szerint annyira elmérgesedett a viszony a felek között a vita miatt, hogy Karácsonyék még azt is kilátásba helyezték, kihátrálnak a DK-s politikus polgármester-jelöltsége mögül. Most azonban nagyon úgy tűnik, hogy mégis sikerült megegyezniük, végül a Jobbik nélkül indít jelöltet az ellenzék Erzsébetvárosban.

Ez pedig azt jelenti, hogy ismét Gyurcsány akarata érvényesült Karácsony Gergelyékkel szemben. Van még kérdés, hogy ki a főnök a baloldalon?

Az Origo úgy tudja, a döntés komoly felháborodást váltott ki az erzsébetvárosi Jobbiknál, akik így az egyéni körzetekben külön jelöltekkel vághatnak neki az őszi választásnak.

Stummer János, az erzsébetvárosi Jobbik korábbi elnöke a minap nyilatkozott arról, hogy a VII. kerületben nem állnak be az összefogásba, nem támogatják Niedermüllert.

Ezt meg sem kell magyaráznunk - kommentálta Stummer az esetet.

