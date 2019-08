2019. évi XXV. törvény

A Televíziós Film Mecenatúra 2019. évi költségvetéséről.

A Mecenatúra egy elkülönített pénzalap, amelynek kezelője a Televíziós Filmkollégium. Létrehozásának célja, hogy az elsődlegesen médiaszolgáltatásban való közzétételre szánt filmek és filmsorozatok gyártásának támogatását előmozdítsa, biztosítva ezzel, hogy az állampolgárok lehető legszélesebb köréhez juthassanak el értékes, többek között a magyar történelmi múltat és kultúrát bemutató filmalkotások.

Az elfogadott törvényjavaslat szerint a Televíziós Film Mecenatúra működési költségvetési bevétele és kiadási főösszege 7 milliárd forint. Kezelője az öt tagból álló filmkollégium lesz. Elnökét a Médiatanács elnöke nevezi ki, tagjait pedig kormányrendeletben meghatározott miniszterek fogják delegálni öt évre. A mecenatúra tevékenységének szervezeti és szakmai ellenőrzését háromtagú felügyelőbizottság segíti. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 104 0 0 LMP 0 0 6 KDNP 13 0 0 Párbeszéd 0 4 0 Jobbik 0 0 22 független 0 3 5 MSZP 0 1 7 nemzetiségi képciselő 1 0 0 DK 0 7 0 ÖSSZESEN 118 15 40

2019. évi XXIV. törvény

A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról.

A Velencei Bizottság által megfogalmazott ajánlások teljes körű végrehajtása révén 2020. január 1-jétől egy olyan közigazgatási bírósági szervezet áll majd fel Magyarországon, amely megteremti a bírói függetlenséget sértő igazgatási intézkedésekkel szembeni jogorvoslat intézményét, szélesre nyitja a közigazgatási bírósági bírák védelmét az igazgatási jellegű döntésekkel szemben. A törvényjavaslat egyes szakaszai az Alaptörvény vonatkozó rendelkezése alapján sarkalatosnak minősültek, ezért elfogadásukhoz a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazatára volt szükség. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 116 0 0 LMP 0 6 0 KDNP 17 0 0 Párbeszéd 0 5 0 Jobbik 0 22 0 független 0 5 2 MSZP 0 0 11 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 0 7 0 ÖSSZESEN 134 45 13

2019. évi XXIII. törvény

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról.

Fontos szempont volt, hogy az agrártámogatási ügyekben alkalmazandó eljárásjogi normák rendelkezései összhangban álljanak a mindenkor hatályos magyar közigazgatási eljárási kódex alapeszméivel. Kiemelt jelentőséggel bírt, hogy a módosításokkal létrejövő eljárásjogi normák a lehető legnagyobb mértékben megfeleljenek az agrártámogatási jogviszonnyal szemben elvárásként támasztott rugalmasság követelményének. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 99 0 0 LMP 0 0 4 KDNP 15 0 0 Párbeszéd 0 0 5 Jobbik 20 0 0 független 4 1 3 MSZP 0 0 10 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 0 6 0 ÖSSZESEN 139 7 22

2019. évi XXII. törvény

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek, a képesítések és a tudományos fokozatok kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény kihirdetéséről.

Az egyezmény aláírása elsősorban oktatáspolitikai, illetve tudománydiplomáciai jelentőségű, de ezen túlmutatva hozzájárul a két ország közötti párbeszéd erősítéséhez is. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 99 0 0 LMP 4 0 0 KDNP 15 0 0 Párbeszéd 3 0 2 Jobbik 20 0 0 független 7 1 0 MSZP 11 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 0 5 1 ÖSSZESEN 160 6 3

2019. évi XXI. törvény

Célja, egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről az Örmény Köztársaság közötti átfogó és megerősített partnerségi megállapodás kihirdetése.

A megállapodás középpontjában a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság biztosítása áll, a gazdasági kapcsolatok területén pedig a kereskedelemmel és a beruházásokkal kapcsolatos új lehetőségek megteremtése. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 99 0 0 LMP 4 0 0 KDNP 15 0 0 Párbeszéd 5 0 0 Jobbik 20 0 0 független 8 0 0 MSZP 11 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 6 0 0 ÖSSZESEN 169 0 0

2019. évi XX. törvény

Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a megállapodásban szerződő félként való részvételéről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

A jegyzőkönyv törvényben való kihirdetésének szükségességét a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló törvényünk indokolja, amely szerint az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződést minden esetben törvény formájában kell kihirdetni. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 99 0 0 LMP 4 0 0 KDNP 15 0 0 Párbeszéd 5 0 0 Jobbik 20 0 0 független 8 0 0 MSZP 10 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 6 0 0 ÖSSZESEN 168 0 0

2019. évi XIX. törvény

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról.

Indoklása szerint a hazai felsőoktatás nemzetközi versenyképességének növelése érdekében megalapozott az igény olyan felsőoktatási intézményi működési forma meghatározására, amely egyidejűleg szolgálja a felsőoktatásra, a tudományos kutatásra, a felsőoktatási intézmény egyes oktatói, tudományos kutatói, hallgatói közösségeinek demokratikus együttműködésére, a tudományos élet szabadságára, a fenntartói támogatás eredményességére, társadalmi hasznosságára vonatkozó alkotmányos követelmények megvalósítását, úgy, hogy ezzel egyidejűleg az adott felsőoktatási intézmény olyan hatékony oktatási szervezetként létezzen, amely képes a nemzeti határokat meghaladó nemzetközi rendszer részeként is hatékonyan működni. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 99 0 0 LMP 0 4 0 KDNP 15 0 0 Párbeszéd 0 5 0 Jobbik 0 20 0 független 0 4 4 MSZP 0 11 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 0 6 0 ÖSSZESEN 115 50 4

2019. évi XVIII. törvény

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról.

Célja a kiemelt fontosságú nagyberuházások kivitelezési idejének csökkentése. Ennek érdekében egyes nagyberuházások esetén elvégzendő, úgynevezett megelőző régészeti feltárás folyamatát, illetve ezek koordinációját szabályozza. A beruházónak nagyberuházások és külterületi közútépítések esetén előzetes régészeti dokumentációt kell készíttetnie, a régészeti tevékenység elvégzésére pedig hatósági árak mellett, a Magyar Nemzeti Múzeum koordinálásával, a Magyar Nemzeti Múzeum által kijelölt megyei múzeumokkal kell szerződnie. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 99 0 0 LMP 0 4 0 KDNP 14 0 0 Párbeszéd 0 5 0 Jobbik 0 20 0 független 0 8 0 MSZP 0 11 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 0 6 0 ÖSSZESEN 114 54 0

2019. évi XVII. törvény

Egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, valamint másrészről az Üzbég Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a kétoldalú textilkereskedelmi megállapodás lejártára tekintettel a megállapodás rendelkezéseinek a kétoldalú textilkereskedelemre történő kiterjesztéséről szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről.

A nemzetközi megállapodásokhoz csatolt jegyzőkönyveket a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásokról szóló törvény alapján törvénnyel kell kihirdetni. A jegyzőkönyv célja, hogy az Európai Közösségek és tagállamai, valamint az Üzbég Köztársaság között létrejött kétoldalú textilkereskedelemi megállapodás lejárta miatt a partnerségi és együttműködési megállapodás egyéb árucikkekkel folytatott kereskedelemre alkalmazandó elveit hivatalosan kiterjesszék a textiltermékek kereskedelmére is. Ennek érdekében a partnerségi és együttműködési megállapodás megfelelő módosításai szükségesek. A külgazdasági és külügyminiszter gondoskodik a nemzetközi kereskedelempolitikai kötelezettségek és a hazai jogi szabályozás összhangjának megőrzéséről. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 97 0 0 LMP 3 0 0 KDNP 15 0 0 Párbeszéd 5 0 0 Jobbik 20 0 0 független 7 0 0 MSZP 10 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 6 0 0 ÖSSZESEN 164 0 0

2019. évi XVI. törvény

Magyarország Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről.

Új elemmel egészíti ki a Magyarország és a Belarusz Köztársaság közötti gazdasági kapcsolatok fejlődésének jogszabályi kereteit. Célja a kétoldalú gazdasági és azon belül is a beruházási kapcsolatokat előmozdítása, a beruházási környezetet biztonságosabbá és kedvezőbbé tétele. A megállapodás egyik legfőbb rendeltetése a két ország beruházói számára a beruházásaik védelmét jelentő garanciális elemek biztosítása. A beruházók számára különösen fontos - akár az állammal szemben is - a felmerülő jogviták korrekt, pártatlan, választott bíráskodás mellett történő rendezése. Többek között ennek garanciáit is ígéri a megállapodás. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 98 0 0 LMP 0 3 0 KDNP 15 0 0 Párbeszéd 0 0 5 Jobbik 20 0 0 független 5 0 3 MSZP 10 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 0 0 6 ÖSSZESEN 149 3 14

2019. évi XV. törvény

Egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról.

Az Egyesült Királyság megállapodás nélküli kilépésének időpontja az Európai Unióból jelenleg még bizonytalan. A törvény hatálybalépését ennek megfelelően nem időponthoz, hanem a jövőbeli feltételek bekövetkeztéhez kötötte a Tisztelt Ház. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 99 0 0 LMP 4 0 0 KDNP 14 0 0 Párbeszéd 5 0 0 Jobbik 20 0 0 független 8 0 0 MSZP 11 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 6 0 0 ÖSSZESEN 168 0 0

2019. évi XIV. törvény

A 2020 évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá egyes nemzetközi eseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről.

A világkiállításon történő részvételhez biztosítja, hogy a szükséges beruházások határidőben, magas színvonalon, a szervező által meghatározott sajátos, egyedi követelményeknek maradéktalanul megfelelve, a speciális helyi viszonyokhoz igazodva megvalósulhassanak. Szövege: PDF .

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 106 0 0 LMP 0 0 4 KDNP 16 0 0 Párbeszéd 0 5 0 Jobbik 0 17 1 független 0 9 0 MSZP 1 1 8 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 0 8 0 ÖSSZESEN 124 40 13

2019. évi XIII. törvény

A vagyonkezelő alapítványokról.

Fő célja Magyarország gazdasági, jogi és intellektuális versenyképességének a növelése. Konkrétan meghatározza azokat a közérdekű célokat, amelyek a vagyonkezelő alapítvány közérdekű minősítésének alapjául szolgálhatnak. E célok között szerepel a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységek finanszírozása, illetve támogatása vagy ilyen tevékenységeket ellátó intézmények fenntartása és működtetése. A nemzetközi példákat és gyakorlatot figyelembe véve hiánypótló, megfelelő szabályozási környezetet biztosít arra, hogy alapítványi keretek között, hatékony garanciák mellett megnyíljon az út a professzionális és hivatásos vagyonkezelés előtt. Szövege: PDF

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 106 0 0 LMP 0 4 0 KDNP 16 0 0 Párbeszéd 0 5 0 Jobbik 0 18 0 független 0 5 4 MSZP 0 11 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 1 7 0 ÖSSZESEN 124 50 4

2019. évi XII. törvény

Szól egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről.

Kirgisztán Magyarország fontos partnere a közép-ázsiai régióban, meghatározó helyet foglal el keleti kapcsolatainkban. Magyarország támogatja, hogy az EU és Kirgizisztán szorosabbra fűzze együttműködését, amelyhez az EU Közép-Ázsia Stratégiájának végrehajtása is fontos eszközéül szolgál. Ennek megfelelően hazánk a V4-elnökségünk keretében kiemelten foglalkozott a Visegrád-Közép-Ázsia együttműködési platform beindításával. Továbbá Magyarország támogatja a megállapodás megújítását és szorgalmazza a kereskedelmi kapcsolatok további fejlesztését is. Szövege: PDF .

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 106 0 0 LMP 4 0 0 KDNP 16 0 0 Párbeszéd 5 0 0 Jobbik 18 0 0 független 9 0 0 MSZP 11 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 8 0 0 ÖSSZESEN 178 0 0

2019. évi XI. törvény

A Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank Magyarországi Székhelyéről szóló megállapodás kihirdetéséről és a 2015. évi XLI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában, Moszkvában, 1970. július 10-én aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezményhez csatolt Alapszabály módosításának kihirdetéséről.

Magyar részről 2018 őszén a kormány javaslatot tett az NBB Tagállamainak és Ügyvezető Igazgatóságának, hogy mérlegeljék a Bank székhelyének Magyarországra költöztetése lehetőségét. Az érintettek támogatták a felvetést, a Bank Kormányzótanácsa 2018. december 4-én hivatalosan is jóváhagyta a javaslatot és felhatalmazta az Ügyvezető Igazgatóságot a székhelyegyezmény aláírására. A székhely Magyarországra telepítéséről szóló nemzetközi egyezmény létrehozására a kormány határozatának megfelelően került sor. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 106 0 0 LMP 0 4 0 KDNP 15 1 0 Párbeszéd 0 5 0 Jobbik 0 18 0 független 0 9 0 MSZP 0 11 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 0 8 0 ÖSSZESEN 122 56 0

2019. évi X. törvény

Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenőrzéséről szóló, Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti megállapodás módosításáról és kiegészítéséről szóló egyezmény kihirdetéséről.

A megállapodást módosító egyezmény megteremti a magyar-szerb határszakaszon a közös határátkelőhelyekre vonatkozó határforgalom-ellenőrzési szabályok összhangját az uniós jogban bekövetkezett változásokkal, megteremti a jogalapot két állandó határátkelőhely (Kübekháza-Rábe, Bácsszentgyörgy-Rastina) megnyitására a magyar-szerb határszakaszon, továbbá lehetőséget ad a határátkelőhelyek működési kereteinek (pl. nyitva tartás, súlykorlát) rugalmasabb megváltoztatására. Szövege:PDF.

SZAVAZÁS:

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 105 0 0 LMP 4 0 0 KDNP 16 0 0 Párbeszéd 5 0 0 Jobbik 18 0 0 független 9 0 0 MSZP 11 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 8 0 0 ÖSSZESEN 177 0 0

2019. évi IX. törvény

Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló megállapodás kihirdetéséről.

Mongólia és Magyarország közötti közúti személyszállítást és árufuvarozást jelenleg nem szabályozza kétoldalú dokumentum, ezért kiemelten fontos az erre vonatkozó kormányközi megállapodás létrehozása, amely megteremti e tevékenységek jogi keretét. A közúti kapcsolatok egyezményes szabályozása mindkét fél érdeke. A Szerződő Felek, azzal az óhajjal, hogy a viszonosság, az együttműködés és a kölcsönös érdekek alapján szabályozzák és javítsák a két ország közötti, valamint az áthaladó közúti személyszállítást és árufuvarozást állapodtak meg. A megállapodás létrehozása hozzájárul Magyarország keleti irányú gazdasági kapcsolatainak erősítéséhez és elősegítheti a kétoldalú kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok erősödését. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS:

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 106 0 0 LMP 4 0 0 KDNP 16 0 0 Párbeszéd 5 0 0 Jobbik 18 0 0 független 9 0 0 MSZP 11 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 8 0 0 ÖSSZESEN 178 0 0

2019. évi VIII. törvény

Az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi megállapodás kihirdetéséről.

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást adott az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kötelező hatályának elismerésére. A megállapodás megalapozza a kiemelt együttműködést a migráció, a terrorizmus elleni küzdelem, az igazságügyi együttműködés, a mezőgazdaság, az energiapolitika, a foglalkoztatás és szociális ügyek tekintetében. A magyar-japán kétoldalú kapcsolatok legfontosabb területe a gazdasági együttműködés. Japán a legjelentősebb ázsiai beruházó hazánkban, ezért közös érdekünk ennek további bővítése és diverzifikálása. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 106 0 0 LMP 4 0 0 KDNP 16 0 0 Párbeszéd 5 0 0 Jobbik 18 0 0 független 9 0 0 MSZP 10 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 8 0 0 ÖSSZESEN 177 0 0

2019. évi VII. törvény

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

Magyarország és Szlovákia közti határtérség infrastruktúrájának fejlesztésére, az átkelők számának bővítésére egyre növekvő igény van, tekintve azt is, hogy mind Szlovákia, mind Magyarország az Európai Unió és a Schengeni egyezmény tagja. A híd felépítése lehetőséget teremt arra, hogy a térségben levő, eddig elszigetelt határ menti települések közt kapcsolat alakuljon ki, elsősorban a helyi lakosság és vállalkozások igényeit fogja kielégíteni. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 106 0 0 LMP 4 0 0 KDNP 16 0 0 Párbeszéd 5 0 0 Jobbik 18 0 0 független 9 0 0 MSZP 10 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 8 0 0 ÖSSZESEN 177 0 0

2019. évi VI. törvény

Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohost) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről.

A Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohoą») között tervezett híd felépítése lehetőséget teremthet arra, hogy a térségben levő, eddig elszigetelt határ menti települések között kapcsolat alakuljon ki, elsősorban a helyi lakosság és a kerékpáros turizmus igényeit fogja kielégíteni. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 106 0 0 LMP 4 0 0 KDNP 16 0 0 Párbeszéd 5 0 0 Jobbik 18 0 0 független 9 0 0 MSZP 10 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 8 0 0 ÖSSZESEN 177 0 0

2019. évi V. törvény

Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló megállapodás kihirdetéséről.

A megállapodás által előirányzott „Working Holiday Scheme” program keretében a két ország 18-35 év közötti állampolgárai (évente mindkét országban legfeljebb 200 fő) egy évet meg nem haladóan tartózkodhatnak a másik fél területén. Továbbá amellett, hogy tartózkodásuk célja elsődlegesen nem keresőtevékenység folytatása, hanem turizmus, a megállapodásban meghatározott feltételek teljesítése esetén ideiglenesen munkát is vállalhatnak. A megállapodás a magyar-argentin kapcsolatokra a gazdasági, turisztikai, kulturális és oktatási területen egyértelműen kedvezően hathat. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 106 0 0 LMP 4 0 0 KDNP 16 0 0 Párbeszéd 5 0 0 Jobbik 18 0 0 független 9 0 0 MSZP 10 0 0 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 8 0 0 ÖSSZESEN 177 0 0

2019. évi IV. törvény

Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari minősített adatok kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése, a Törökországgal történő védelmi ipari együttműködés fejlesztése, továbbá a védelmi ipari minősített adatok cseréjével és kölcsönös védelmével kapcsolatos szorosabb együttműködés biztosítása miatt kiemelten indokolt az egyezmény létrehozása, illetve hatályba léptetése. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 106 0 0 LMP 0 0 4 KDNP 16 0 0 Párbeszéd 2 2 0 Jobbik 0 18 0 független 0 8 1 MSZP 7 0 3 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 0 8 0 ÖSSZESEN 132 36 8

2019. évi III. törvény

Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről.

Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítése, továbbá a minősített adatok cseréjével és kölcsönös védelmével történő szorosabb együttműködés biztosítása miatt volt indokolt kétoldalú szerződések megkötése. Szabályozza a felek közötti biztonsági együttműködést, kijelöli a hatáskörrel rendelkező hatóságokat, és rendelkezik egyes nemzeti minősítési szintek egymásnak történő megfeleltethetőségéről, valamint a minősített adat biztonságának megsértése esetén alkalmazandó eljárásról . Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 105 0 0 LMP 4 0 0 KDNP 16 0 0 Párbeszéd 5 0 0 Jobbik 18 0 0 független 9 0 0 MSZP 9 0 1 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 8 0 0 ÖSSZESEN 175 0 1

2019. évi II. törvény

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról.

Az Országgyűlés először 2018. november 27-i ülésnapján fogadta el. Áder János köztársasági elnök viszont megfontolásra visszaküldte: szövege: PDF . Az ellenzék egységes „felvonulása” ellenére azonban újra zöld utat kapott. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS

FRAKCIÓ IGEN NEM TART. FRAKCIÓ IGEN NEM TART. Fidesz 104 1 0 LMP 0 4 0 KDNP 15 0 0 Párbeszéd 0 4 0 Jobbik 0 0 18 független 0 8 1 MSZP 0 0 10 nemzetiségi képviselő 1 0 0 DK 0 8 0 ÖSSZESEN 120 25 29

2019. évi I. törvény

Magyarország Kormánya és a Moldovai Köztársaság Kormánya között a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló egyezmény kihirdetéséről.

Az egyezmény értelmében a szerződő felek hatályos belső jogszabályaikkal összhangban együttműködnek a természeti és ember által előidézett katasztrófák megelőzésében, következményei enyhítésében és a katasztrófák esetén történő kölcsönös segítségnyújtásban. Szövege: PDF.

SZAVAZÁS