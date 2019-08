Ötvenmilliárdos útfelújítás indult a Magyar Falu Programban

A Magyar Falu Program keretében az idén országosan 50 milliárd forint értékben valósulhatnak meg teljes körű útfelújítási projektek, melyek hozzájárulnak a települések lakosságának megtartásához – mondta a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn Vértessomlón.

2019. augusztus 5. 15:01

Gyopáros Alpár hozzátette: a most kezdődött első ütemben 89 szakaszon, mintegy 250 kilométeren újulhat meg az útburkolat. A Magyar Falu Program keretében zajló útfelújítási program jövőre is folytatódik, mivel a 2020-as költségvetés szintén ötvenmilliárd forintot biztosít a falvak közötti közlekedési hálózat felújítására. A kormánybiztos elmondta, hogy az ország mind a 19 megyéjében lesznek útfelújítási munkák. A projektek összértéke idén és jövőre is 50-50 milliárd forint.

MTI