Magyar innovációs világsiker

2019. augusztus 6. 08:53

A Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Versenyt (China Adolescent Science & Technology Innovation Contest) 1985 óta minden évben megrendezik más-más kínai városban. A verseny célja, hogy elősegítse a kreatív gondolkodást és a fejlesztési munkát középiskolás diákok körében, tudományos és műszaki területen, és feltárja a tehetségeket. A versenyre évente több mint 500 diák kvalifikálhatja magát Kínából, Hong Kongból és Makaóról. A 34. Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Verseny 2019. július 20. és 25. között, Makaóban rendeztetett meg. Az idén 52 országból több száz résztvevője volt a versenynek, 88 találmánnyal. A megmérettetésen Magyarországot Dobos Dominik és Székely Bálint, a 28. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 2. helyezettjei képviselhették, akik a MATEHETSZ támogatásával, a Nemzeti Tehetség Program keretében utaztak ki a versenyre. Dobos Dominiknak tett föl kérdéseket a Présház.

- Dobos úr, Önök az apparatus cardiovascularis felépítését, működését és betegségeit analógiásan bemutató, rendkívül szellemes vízvezetékrendszer-modellel ezüstérmet nyertek a nemzetközi tervek között. Miért volt fontos ez a találmány?

- Magyarországon "kiütéssel nyert" a szív- és érrendszeri megbetegedések okozta halálozások száma a vezető halálokok között. (Forrás: https://medifilter.hu/2017/03/16/sziv-es-errendszeri/) Ennek rengeteg oka van: dohányzás, nem megfelelő életmód, az idejében való felismerés hiánya, tehát az emberek kevés információt tudnak a saját vérkeringésükkel kapcsolatosan. Nem véletlenül, hiszen egy elég nehezen elsajátítható tudásanyagról beszélünk, amely “szárazon", tankönyvi szövegek és ábrák segítségével nemcsak az úgymond "átlagember" számára érthető kevésbé, hanem a biológia vagy az egészségtudományok, orvostudományok kedvelőinek is gondokat okozhat. Elsősorban ezért gondoltuk, hogy létrehozunk egy oktatási célokra felhasználható modellt és szoftvert, melyek együttesen működve a keringési rendszer sok paraméterét, betegségeit, analógiás felépítését nagy pontossággal tudják szimulálni. A szoftver kezelőfelülete nagyon felhasználóbarát és rendkívül interaktív: akár egy érintőképernyős felületen is könnyen irányítható csúszkák, gombok, QR-kódok segítségével. Látványos változások jönnek létre a legkisebb beavatkozásokkal is, így könnyen és nagyon hatékonyan lehet vele tanulni. Akár egy általános iskolás is el tud vele sajátítani olyan tudásanyagot, melyre tudás megszerzésére alapesetben nem lenne lehetősége. És mivel mindent lát, tapasztal, meg tudja érinteni, könnyebben marad meg a fejében, könnyebben tudja majd átlátni a bonyolult összefüggéseket a jövőben. Úgy gondoljuk, hogy ezért díjazták és ezért gondolták innovatívnak a találmányunkat itthon és Kínában egyaránt. Vizualizációként: a modell alapja egy speciális 3D-nyomtatott váz, valamint a csőrendszer és az elektronika is szintén egyedileg, általunk megálmodott és összerakott. Ebben segítségünkre volt az Avantor, a Domino Trans és a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhelyének munkatársai, melyet nagyon köszönünk.

- Önök megkapták a Makaói Tudományos és Műszaki Egyetem innovációs különdíját is, mert kardiológusok nagyra értékelték a modell oktatást elősegítő szerepét. Önök hogyan vesznek részt itthon, illetve a Kárpát-medencében: a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig a módszer oktatásában?

- A módszer még jelenleg fejlesztés alatt van. Folyamatos kapcsolatban vagyunk szakemberekkel, igyekszünk minél több embert bevonni az intézményekbe juttatás előkészületeibe, hogy a lehető leghatékonyabban tudjuk kihasználni a szoftver és a modell által nyújtott lehetőségeket. Emellett még folyik a folyamatos továbbfejlesztés, melynek folyamatában tanáraink is részt vettek/vesznek, melyet ezúton is nagyon köszönünk, név szerint Baranyai József, Szabó Bence Farkas, valamint Kocsis Zsolt Tanár Uraknak.

- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Önök hogyan működnek együtt az innovációs gondolkodásmód hazai átadásában civil szervezetekkel, köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítvánnyal?

- Mindenkivel nagyon szívesen beszélgetünk és rendelkezésükre állunk, ha az innovációs gondolkodásmód átadásáról, vagy bármi másról van szó, ami a fejlesztésünkhöz kapcsolódik. Jelenleg még nem nagyon volt arra lehetőségünk, hogy például a Balassi Kard Művészeti Alapítvánnyal, vagy bármely más civil szervezettel működjünk együtt, de akkor ezen interjúban megragadnánk a lehetőséget: ha olyan valaki olvassa sorainkat, aki nyitott arra, hogy felvegye velünk a kapcsolatot, nagy örömmel állunk rendelkezésére: (ddominik0814@gmail.com).

