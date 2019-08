2019. évi L. törvény

A törvénymódosítás azt a célt szolgálja, hogy a jelentkező közbiztonsági kockázatok már a menekültügyi és idegenrendészeti feladatok ellátása során hatékonyabban kerüljenek beazonosításra és kiszűrésre. Magyarország államhatárának védelme továbbra is szükségessé teszi a szigorú határvédelem fenntartását, az idegenrendészeti hatáskörök erősítését. A kormány a magyar emberek biztonsága érdekében ezekhez az intézkedésekhez a szükséges forrást és a támogatást a jövőben is biztosítani fogja.

2019. évi XXXIV. törvény Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosítások. 86 ágazati törvény módosítását tartalmazza. Az érintett törvénymódosítások között olyanok is találhatók, amelyek az uniós jognak elsőbbséget adva hatályon kívül helyezik vagy módosítják a magyar jogrendszerben jelenleg szabályozott különös adatkezelési szabályokat. Számos, a jogalkalmazók által üdvözölt újítást is tartalmaznak. Ezek között említhető az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény módosítása is. E törvényben például az egészségügyi adatok kezelését megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, egyértelműen kifejezett akaratot tartalmazó és a szabályszerű nyilatkozat megtételét hitelt érdemlően bizonyító módon tett hozzájárulás esetén is lehetővé teszi. Mindezek mellett az elmúlt idők tapasztalatai alapján indokolttá vált technikai és pontosító rendelkezéseket is tartalmaz. Az előterjesztés az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősült, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazatára volt szükség. Szövege: PDF.