Kurd politikus: Németország nem szolgálhat menedékhelyként

Az elmúlt időszak németországi, migránsok által elkövetett erőszakos eseményeit követően fakadt ki Ali Ertan Toprak. Felveti, egyes esetekben a német határok lezárása is szükséges lehet. Elismeri, a kelet-európai országok nem ok nélkül akarják korlátozni a migrációt.

2019. augusztus 6. 16:57

Az elmúlt időszak németországi, főként bevándorókhoz köthető erőszakos eseményeit követően (karddal szúrt agyon egy migráns egy férfit Stuttgartban, vonat elé lökött egy nyolcéves gyereket és anyját egy eritreai férfi, a németek csaknem fele nem érzi magát biztonságban az országban) Ali Ertan Toprak a Welt-en jelentette meg írását a migrációval kapcsolatos álláspontjáról. A szerző kurd származású német politikus, a német kurd közösség vezető képviselője és a Bevándorlók Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke. A Zöldekhez való belépését követően 2014-ben csatlakozott a CDU-hoz.

Az elmúlt napokban újra és újra zavargások, erőszakos cselekedetek és gyilkosságok rázzák meg az országot, melyeknek tettesei nyilvánvalóan migránsok voltak – írja a kurd származású politikus. Akár nemi erőszakról vagy gyilkosságról, akár erőszakos megmozdulásokról van szó városi fesztiválokon vagy strandokon: az, hogy fiatal migráns férfiak az elkövetők, szégyenteljes tény, és súlyosan érint minket, bevándorlókat ebben az országban.

Fel vagyunk háborodva azon, hogy azok az emberek, akik Németországban védelmet és segítséget keresnek, vagy már meg is kapták, ilyen bűnös cselekedeteket kövessenek el. Aki az üldözés elől menekül, és valóban védelmet, segítséget keres Németországban, nem követ el bűncselekményt azok ellen, akik neki segítenek – jelenti ki a szerző.

Mi magunk, bevándorlók is potenciális áldozatai vagyunk ezeknek az elkövetőknek. Nem csak ott, ahol a cselekmény maga valóban megtörténik, hanem a cselekmény visszhangjának következtében is, hiszen ezek után a népesség egy része gyakran azt gyanítja, mi magunk is képesek vagyunk hasonló cselekedetekre. Végső soron minden ilyen atrocitás növeli a gyanú ékét a régi lakosság és az itt új otthont talált bevándorlók között.

A politikának lépnie kell

A legfrisebb esetek után felszólítjuk a politikai felelősöket, hogy vonják le a helyes konzekvenciát. A nyilvánvalót nem szabad többé elhallgatni – jelenti ki Toprak. „Nyilvánvaló ugyanis, és régóta szólnak erről a hírek: sem a bűnüldözés széles területeire, sem arra, hogy az állam szavatolja az emberek biztonságát, nincs többé garancia.” Az is nyilvánvaló, és régóta jól tükrözi a sajtó is, hogy a gyanúsítottak körében gyakran egyáltalán nem tapasztalható jogellenesség-érzet, éppen ellenkezőleg: a közösségi média egyes területein tapsot kapnak és támogatást találnak. Ha nem akarjuk kockáztatni az őszinte, törvénytisztelő bevándorlók és az őslakosok együttélését, akkor a politikának most határozottan kell cselekednie és ellenintézkedéseket kell hoznia – állapítja meg a CDU kurd politikusa.

„Nyilvánvaló, hogy a Balkánról, a Közel-Keletről és a Közel-Kelet országaiból származó emberek tovább növekvő és ellenőrizetlen beáramlásával ez az ország már nem képes megbirkózni anélkül, hogy az a kultúrák összecsapásához, és ezáltal a társadalmi kohézió súlyos károsodásához ne vezetne.” A szerző szerint egy integrációs fázisra lenne szükség, amelyben Németország szellemi és anyagi javait szemügyrevéve kéne megállapítani, hány migráns befogadására képes az ország. Ahol az integráció ilyen gyorsan nem lehetséges, Németországnak fel kell készülnie a határok bezárására is – állapítja meg.

Mint első és viszonylag egyszerűen bevezethető intézkedést, Torpak azt javasolja, hogy mindazokat, akiket akár csak rövid időre is, de befogadnak az országba, azonnal tájékoztassák a legfontosabb törvényekről, rendeletekről és kulturális sajátosságokról. Szorgalmazza, hogy a bevándorlóknak és a menedékkérőknek kötelező érvényű magatartási kódexet kelljen aláírniuk, amellyel vállalják, hogy a kódex jogszerűen megállapított megsértése esetén elveszítik a tartózkodáshoz való jogukat Németországban, függetlenül attól, hogy milyen üldöztetéssel kell szembenézniük eredeti hazájukban.

Alapjaiban kezelik rosszul a migrációt

„Valami alapjaiban rosszul folyik, ha a migráció egyet jelent azzal, hogy az országban nő a poteciális terrorveszély. Valami alapjaiban nem megfelelő, amikor a terrorfenyegetettség nyomán a német Bundestag védőfallal veszi körül magát Berlinben, amely végzetesen az NDK falára emlékeztet, és ha egyetlen nyilvános fesztivált vagy karácsonyi vásárt sem lehet megrendezni fokozott rendõrségi jelenlét és további biztonsági intézkedések nélkül.”

El kell ismerni: a kelet-európai országok nem ok nélkül akarják korlátozni a migrációt. Szemük előtt lebegnek Nyugat-Európa élményei, amelyeket nem kívánnak maguk is átélni – írja a politikus.

Úgy véli, sok migráns maga is nyomatékosan követeli, hogy a migrációt világosan korlátozzák, és lehetőség szerint helyben, a származási országokban és régiókban tartóztassák fel, például célzott fejlesztési projektek révén. Toprak szorgalmazza, hogy más országok és kontinensek – elsősorban a migránsokkal szomszédos régiók – is legyenek kötelesek a befogadásra.

Európa, különösen Németország nem szolgálhat menedékhelyként a fél világ számára, anélkül, hogy saját maga bele ne pusztulna – jelenti ki.

„A legutóbbi hetek és hónapok eseményei után a legkevesebb egy moratórium lenne a migrációs politika paramétereinek kiigazítására. És őszinte párbeszéd mindazokkal, akik kritikusan állnak hozzá a korlátlan bevándorláshoz, tekintettel az ezzel járó növekvő logisztikai, működési és beilleszkedési problémákra.”

A jó szándék nem mindig vezet jóra – ez vonatkozik a bevándorlási politikára is.

Itt az idő, hogy őszinték legyünk, mérleget vonjunk és kivezessük a politikát a vak sikátorból – zárja gondolatait a kurd származású politikus.

