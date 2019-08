Szóltak nappal, szóltak éjjel…

Idén és tavaly 83 plenáris ülésen a kormánypártok táltoson ültek, az ellenzék soraiban viszont percig sem hitték, hogy „szárnya nőtt a rozzant gebének”.

2019. augusztus 26. 09:58

A beszéd a nyilvánosság előtti szólás művészete és tudománya. Becsülete és fontossága olyan társadalmakban volt és van, amelyekben az emberek félelem nélkül szólhattak és szólhatnak egymáshoz. A parlament ülésein egyikkel sem volt gond. Alakuló ülése óta idén 32, tavaly 51 alkalommal találkoztak. Az Országgyűlés elnöke csengetett, újra csengetett, hosszasan csengetett, midőn Orbán Viktot miniszterelnök lépett a szorítóba.

- Magyarország az első, de munkánkkal Európát is erősíteni akarjuk! Régen álltak olyan jól a csillagok hazánk felett, mint éppen most, itt a lehetőség, hogy új dolgokba is belefogjunk!

Nem titkolta: a világban új időszak, új technológiai korszak kezdődött, amely még bátrabb újító szellemet és még több változtatást követel, jelezve, hogy Európát még hosszú évekig fenyegeti a népvándorlás és a tömeges migráció. A feladatokról szólva félreérthetetlenül fogalmazott. - A kormány tagjának lenni egyszerre küldetés és szolgálat! Kabáthoz a gombot, s nem fordítva: munkát ajánlunk, és sohasem pozíciót! A nemzetet szolgáljuk, de helyünk Európában van. Nekünk Magyarország az első, de munkánkkal Európát is erősíteni akarjuk!

Híven a hagyományokhoz, a napirend előtti szónoklatok, az interpellációk, és a kérdések serege élénkíttették leginkább a T. Ház hangulatát, a haszon és az ártalom tekintetében azonban minden kétséget kizáróan a törvények és határozatok ígérkeztek maradandóbbnak. A mentelmi jog birtokában szóltak nappal, szóltak éjjel. Szóltak hosszan, és szóltak röviden, látványos arc- és kézmozdulatokkal kísérve. Ontották a szép dalokat, virágzott a mandulafácska merészen, párthű tapsok fényesítették, a nyomdafestéket nem tűrő beszólások, kommentárok pedig színesítették. A felszólalások számaira kattintva „élőben tetten érhetők”, olvashatók, ráadásként a zajok és beszólások is szabadon értelmezhetők. - Kellemes tallózást!

TOP 15

SZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 SZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 1 Dr. RÉTVÁRI BENCE KDNP 155+209=364 9 KORÓZS LAJOS MSZP 50+65=115 2 Z. KÁRPÁT DÁNIEL Jobbik 87+156=243 10 DÖMÖTÖR CSABA Fidesz 51+62=113 3 ARATÓ GERGELY DK 62+113=175 11 CSÁRDI ANTAL LMP 40+71=111 4 CSERESNYÉS PÉTER Fidesz 78+87=165 12 VARJU LÁSZLÓ DK 40+71=111 5 Dr. VARGA-DAMM ANDREA Jobbik 44+108=152 13 GRÉCZY ZSOLT DK 52+53=105 6 Dr. VÖLNER PÁL Fidesz 53+98=151 14 BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ MSZP 17+86=103 7 NACSA LŐRINC KDNP 61+83=144 15 Dr. VARGA LÁSZLÓ MSZP 20+80=100 8 UNGÁR PÉTER LMP 39+78=117

KDNP

Pajzsot tartottak a kormány fölé, elé, s ha úgy adódott a védelmében ”kardot” is rántottak. Nem volt oly kereszténydemokrata képviselő, ’ki nem a szebb jelenünk és a még szebb jövőnk reményében szólt volna.

SZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 SZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 1 Dr. LATORCAI JÁNOS Országgyűlés alelnöke 3+4=7 Technikai: 1870 10 Dr. ARADSZKI ANDRÁS 12+25=37 2 FÖLDI LÁSZLÓ Jegyző 11+18=29 Technikai: 4 11 Dr. HARGITAI JÁNOS 16+17=33 3 MÓRING JÓZSEF ATTILA Jegyző 4+11=15 Technikai: 2 12 JUHÁSZ HAJNALKA 7+14=21 4 Dr. SIMICSKÓ ISTVÁN Jegyző 4+5=9 13 Dr. SEMJÉN ZSOLT Miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszter 9+12=21 5 HARRACH PÉTER Frakcióvezető 10+13=23 14 SZÁSZFALVI LÁSZLÓ 10+10=20 6 Dr. RÉTVÁRIBENCE Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 155+209=364 15 SÜLI JÁNOS Tárca nélküli miniszter 3+3=6 7 NACSA LŐRINC 61+83=144 16 SESZTÁK MIKLÓS 2+0=2 8 Dr. VEJKEY IMRE 33+49=82 17 HOLLIK ISTVÁN 1+0=1 9 SOLTÉSZ MIKLÓS Miniszterelnökség államtitkára 20+26=46

FIDESZ Szónokaik a kormány és párt színeiben egyaránt ontották a biztató dalokat, ígérték: minden rossz mi volt, száműzetik, és lépteik nyomát is áldva új tavasz köszönt reánk! A messziről nézők bólintottak rá: hát igen, a remény hal meg utolján! FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 1 KÖVÉR LÁSZLÓ Országgyűlés elnöke Technikai:542 59 VARGHA TAMÁS Külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára 8+3=11 2 JAKAB ISTVÁN Országgyűlés alelnöke 1+5=6 Technikai:1794 60 Dr. BECSÓ KÁROLY 3+8=11 3 LEZSÁK SÁNDOR Országgyűlés alelnöke 0+2= 2 Technikai:1537 61 NYITRAI ZSOLT 8+3=11 4 HENDE CSABA Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke 9+11=20 62 SZATMÁRY KRISTÓF 5+6=11 5 Dr. MÁTRAI MÁRTA Országgyűlés háznagya 1+2=3 63 Dr. TILKI ATTILA 6+5=11 6 Dr. SZŰCS LAJOS Jegyző 5+11=16 Technikai:31 64 Dr. FAZEKAS SÁNDOR 2+8=10 7 GELENCSÉR ATTILA Jegyző 1+3=4 Technikai:2 65 Dr. SZABÓ TÜNDE 0+10= 10 8 Dr.Vinnai Győző Jegyző 4+3=7 Technikai:3 66 TESSELY ZOLTÁN 9+1=10 9 Dr. TIBA ISTVÁN Jegyző Technikai:5 67 B. NAGY LÁSZLÓ 4+5=9 10 KOCSIS MÁTÉ Frakcióvezető 8+10=18 68 MANNINGER JENŐ 3+6=9 11 CSERESNYÉS PÉTER Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára 78+87=165 69 NAGY CSABA 3+6=9 12 Dr. VÖLNER PÁL Igazságügyi minisztérium államtitkára 53+98=151 70 GYŐRFFY BALÁZS 0+8= 8 13 DÖMÖTÖR CSABA Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára 51+62=113 71 CSENGER-ZALÁN ZSOLT 1+7=8 14 ORBÁN VIKTOR miniszterelnök 27+58=85 72 CZUNYINÉ Dr. BERTALAN JUDIT 1+7=8 15 TÁLLAI ANDRÁS Pénzügyminisztérium államtitkára 27+57=84 73 Dr. HOPPÁL PÉTER 3+5=8 16 KONTRÁT KÁROLY Belügyminisztérium államtitkára 19+70=89 74 PÁNCZÉL KÁROLY 4+4=8 17 FARKAS SÁNDOR Agrárminisztérium államtitkára 31+48=79 75 Dr. SELMECZI GABRIELLA 8+0=8 18 GULYÁS GERGELY Miniszterelnökséget vezető miniszter 20+50=70 76 Dr. SIMON MIKLÓS 3+5=8 19 BODÓ SÁNDOR Pénzügyminisztérium államtitkára, előtte jegyző 2018.06.12.-ig. 7+55=62 77 Dr. TAPOLCZAI GERGELY 4+4=8 20 POGÁCSÁS TIBOR Belügyminisztérium államtitkára 25+37=62 78 BARTOS MÓNIKA 1+6=7 21 DUNAI MÓNIKA 21+40=61 79 BÁNYAI GÁBOR 3+4=7 22 VARGA MIHÁLY Miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter 34+17=51 80 CZERVÁN GYÖRGY 2+5=7 23 BÖRÖCZ LÁSZLÓ 27+20=47 81 KONCZ FERENC 3+4+=7 24 Dr. ZSIGMOND BARNA PÁL 15+29=44 82 Dr. KOVÁCS ZOLTÁN 1+6=7 25 OVÁDI PÉTER 19+23=42 83 SZABÓ ZSOLT 2+5=7 26 NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN Honvédelmi Minisztérium államtitkára 11+29=40 84 ZSIGÓ RÓBERT Agrárminisztérium államtitkára 2+5=7 27 FÓNAGY JÁNOS Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára 10+24=34 85 HÉJJ DÁVID ÁDÁM 2+4=6 28 ÁGH PÉTER 9+21=30 86 NÉMETH ZSOLT 2+4=6 29 Dr. BAJKAI ISTVÁN 2+26=28 87 V. NÉMETH ZSOLT 2+4=6 30 KÓSA LAJOS 6+22=28 88 BENCSIK JÁNOS 0+5= 5 31 NOVÁK KATALIN Minisztériumának államtitkára 20+8=28 89 DEMETER ZOLTÁN 1+4=5 32 Dr. SALACZ LÁSZLÓ 6+22=28 90 RÉVÉSZ MÁRIUSZ 4+1=5 33 TUZSON BENCE Miniszterelnökség államtitkára 8+18=26 91 VARGA GÁBOR 3+2=5 34 Dr. HÖRCSIK RICHÁRD 6+16=22 92 BECSÓ ZSOLT 2+2=4 35 BÁNKI ERIK 7+14=21 93 BÓNA ZOLTÁN 0+4= 4 36 HADHÁZY SÁNDOR 5+16=21 94 Dr. BUDAI GYULA 4+0=4 37 WITZMANN MIHÁLY 5+16=21 95 CSÖBÖR KATALIN 2+2=4 38 KOVÁCS SÁNDOR 12+8=20 96 FONT SÁNDOR 2+2=4 39 SZIJJÁRTÓ PÉTER Külgazdasági és külügyminiszter 17+3=20 97 GYOPÁROS ALPÁR 3+1=4 40 Dr. PÓSÁN LÁSZLÓ 9+10=19 98 HALÁSZ JÁNOS 2+2=4 41 VÉCSEY LÁSZLÓ 7+12=19 99 VIGH LÁSZLÓ 2+2=4 42 BOLDOG ISTVÁN 12+6=18 100 Dr. PESTI IMRE 0+3= 3 43 HUBAY GYÖRGY 5+13=18 101 RIZ GÁBOR 0+3= 3 44 HERCZEG TAMÁS 4+13=17 102 Dr. ZOMBOR GÁBOR 1+2=3 45 POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS Miniszterelnökség államtitkára 3+13=16 103 DANKÓ BÉLA 0+2= 2 46 SIMON RÓBERT BALÁZS 3+13=16 104 L. SIMON LÁSZLÓ 2+0=2 47 BALLA MIHÁLY 0+15= 15 105 LÁZÁR JÁNOS 2+0=2 48 F. KOVÁCS SÁNDOR 9+5=14 106 Dr. MOLNÁR ÁGNES 1+1=2 49 FENYVESI ZOLTÁN 8+7=15 107 TASÓ LÁSZLÓ 1+1=2 50 HORVÁTH LÁSZLÓ 5+9=14 108 BALLA GYÖRGY 0+1= 1 51 BARCZA ATTILA 6+7=13 109 Dr. KOVÁCS JÓZSEF 0+1= 1 52 KARA ÁKOS Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára 6+7=13 110 BÍRÓ MÁRK 0+0=0 53 PÓCS JÁNOS 2+11=13 111 FARKAS FLÓRIÁN 0+0=0 54 Dr. KÁLLAI MÁRIA 8+4=12 112 HORVÁTH ISTVÁN Miniszterelnökség államtitkára 0+0=0 55 Dr. NAGY ISTVÁN Agrárminiszter 10+2=12 113 Dr. KERÉNYI JÁNOS 0+0=0 56 TÖRŐ GÁBOR 1+11=12 114 KUBATOV GÁBOR 0+0=0 57 Dr. TURI-KOVÁCS BÉLA 4+8=12 115 ROGÁN ANTAL Miniszterelnök kabinetfőnöke 0+0=0 58 Dr. VITÁNYI ISTVÁN 2+10=12 116 SIMONKA GYÖRGY 0+0=0 MANDÁTUM MEGSZÜNT GYÖNGYÖSI MÁRTON Frakcióvezető2019.06.25.-ig, azóta a Jobbik Európai Parlamenti képviselője. 14+30=44 Dr. STAUDT GÁBOR 2018.04.8.-2019.01.31. 0+27=27 JOBBIK FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 1 SNEIDER TAMÁS Országgyűlés alelnöke 2+3=5 Technikai: 774 9 RIG LAJOS 18+23= 41 2 SZILÁGYI GYÖRGY Jegyző 34+34=68 Technikai: 3 10 MAGYAR ZOLTÁN 18+18= 36 3 Dr. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY Jegyző– 2019. február 18-tól. 20+35= 55 11 STUMMER JÁNOS 13+22= 35 4 JAKAB PÉTER Frakcióvezető 27+24= 51 12 FARKAS GERGELY 6+22= 28 5 Z. KÁRPÁT DÁNIEL 87+156= 243 13 BANA TIBOR 12+13= 25 6 Dr. VARGA-DAMM ANDREA 44+108= 152 14 MIRKÓCZKI ÁDÁM 6+18= 24 7 ANDER BALÁZS 27+34= 61 15 PINTÉR TAMÁS 7+17= 24 8 Dr. BRENNER KOLOMANN 23+30= 53 16 Dr. STEINMETZ ÁDÁM 11+13= 24 ÉRKEZETT 17 BENCSIK JÁNOS Miután a Jobbik budapesti elnökévé választották a párt országos listájáról bekerülő Szávay István parlamenti mandátumát vette át 2019. február 18.-án. 18+0= 18 20 POTOCSKÁNÉ KŐRÖSÍ ANITA Országos listáról érkezett 2018.05.18.-án a parlamentbe. 26+34= 60 18 CSÁNYI TAMÁS 2019.02.18.-án kezdte parlamenti pályafutásár. 10+0= 10 21 BALCZÓ ZOLTÁN Miután az EP-választáson nem ért el bejutó helyet így idehaza az EU-képviselővé választott Gyöngyösi Márton helyét tölthette be2019.07.08.-án. 2+0= 2 19 Dr. GYÜRE CSABA A mandátumról lemondottak jóvoltából 2019.04.01.-én vehette át a stafétabotot. 9+0= 9 22 NUNKOVICS TIBOR 2019-ben a Jobbik budapesti elnökévé választották majd a párt országos listájáról bekerülve a távozó Szávay István parlamenti mandátumát „örökölte” 2019.07.08.-án. 1+0= 1 TÁVOZOTT VOLNER JÁNOS 2018. október 5.-én kilépett a Jobbik frakcióból, független lett. 2+20= 22 Dr. FÜLÖP ERIK 2018. október 8.-án kilépett a Jobbik frakcióból, független lett. 3+7=10 DÚRÓ DÓRA 2018. május 29.-én kilépett a Jobbik frakcióból, független lett. 8+13= 21 HEGEDŰS LORÁNTNÉ 2019.02.26.-án kilépett a Jobbik frakcióból, független lett. 1+16= 17 Dr. APÁTI ISTVÁN 2018. október 8.-án kilépett a Jobbik frakcióból, független lett. 8+11=19 MANDÁTUM MEGSZÜNT GYÖNGYÖSI MÁRTON Frakcióvezető2019.06.24.-ig, azóta a Jobbik Európai Parlamenti képviselője. 14+30= 44 Dr. STAUDT GÁBOR 2018.04.8.-2019.01.31. 0+27= 27 Dr. KEPLI LAJOS 2018.04.8.-2019.06.25. 10+27=37 JAMICZAK DÁVID 2018.05.08.-2018.05.09. 0+0=0 SZÁVAY ISTVÁN 2018.04.8.-2019.01.31 0+34= 34 MSZP Folyamatosan szidták, szidják mindazokat, akik hajdan volt kormányzásuk „régi szép idejére” rosszmájúan emlékeztetnek. Szószólóik szerint az Orbán-kormány kirekesztve a migránsokat, Európával is szembe menve a tönk szélére viszi az országot! FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 1 Dr. HILLER ISTVÁN Országgyűlés alelnöke 15+12=27 Technikai:901 9 Dr. HARANGOZÓ TAMÁS 15+54=69 2 Dr. VARGA LÁSZLÓ Jegyző 20+80=100 10 Dr. GURMAI ZITA 16+31=47 3 SZABÓ SÁNDOR Jegyző 11+18=29 Technikai:2 11 MOLNÁR GYULA 16+27=43 4 HISZÉKENY DEZSŐ Jegyző 3+8=11 Technikai:2 12 KUNHALMI ÁGNES 5+16= 21 5 Dr. TÓTH BERTALAN Frakcióvezető 6+13=19 13 TÓTH CSABA 4+6=10 6 KORÓZS LAJOS 50+65=115 14 Dr. MOLNÁR ZSOLT 0+7= 7 7 BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ 17+86=103 15 TÓBIÁS JÓZSEF 5+2=7 8 MESTERHÁZY ATTILA 40+38=78 DK Zúgtak búgtak, emlékeztettek a jóra... FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 1 GYURCSÁNY FERENC Frakcióvezető 6+5= 11 5 HAJDU LÁSZLÓ 16+39= 55 2 ARATÓ GERGELY 62+113= 175 6 Dr. LÁSZLÓ IMRE 18+32= 50 3 VARJU LÁSZLÓ 40+71= 111 7 Dr. VADAI ÁGNES 12+31= 43 4 GRÉCZY ZSOLT 52+53= 105 8 Dr. OLÁH LAJOS 11+7= 18 TÁVOZOTT SZÉKELY SÁNDOR 2018.12.21.-énkilépett a DK frakcióból, független lett. 2+27= 29 LMP Jeleseik egységesen vették igénybe a Tisztelt Ház türelmét. Főleg önmagukat dicsérték és a zöldre festett liberalizmus felélesztését "remélték. ” FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 1 Dr. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT Frakcióvezető 2018. szeptember 16-tól. 42+44= 86 4 SCHMUCK ERZSÉBET 42+55= 97 2 UNGÁR PÉTER 39+78= 117 5 DEMETER MÁRTA 36+42= 78 3 CSÁRDI ANTAL 40+71= 111 6 HOHN KRISZTINA 2018. június 11-én a Parlamenti mandátumáról lemondott Gémesi György helyébe lépett. 11+27= 38 TÁVOZOTT SZABÓ SZABOLCS 2018. október 2.-án kilépett az LMP- frakcióból, független lett. 8+22= 30

Dr. SZÉL BERNADETT Frakcióvezető 2018. szeptember 15-ig. 2018.október 2.-án kilépett az LMP- frakcióból, független lett. 11+15=26 Dr. HADHÁZY ÁKOS 2018. június 22-én kilépett az LMP- frakcióból, független lett. 0+1=1

GÉMESI GYÖRGY 2018.05.08.-2018.05.30. Felvette mandátumát, de lemondott róla, mert továbbra is Gödöllő polgármestere kívánt maradni. 0+0=0 PÁRBESZÉD Liberális csoportként emlegetik őket. A házszabály szerint öt fő alatt nem alakulhat frakció. Az MSZP-ből átigazolt Burány Sándor és a függetlenként mandátumhoz jutott Mellár Tamás „beszervezésével” alakíthattak frakciót, különben elszálltak volna a milliók. FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 1 SZABÓ TIMEA Frakcióvezető 20+30=50 3 BURÁNY SÁNDOR 17+27= 44 2 TORDAI BENCE 58+94=152 ÉRKEZETT 1 Dr. MELLÁR TAMÁS Függetlenként kezdett, majd 2018. május 19.-én átült a Párbeszéd frakcióba.. 13+27=40 2 KOCSIS-CAKE OLIVIO A mandátumáról lemondó Karácsony Gergely tette lehetővé hogy helyébe Kocsis-Cake Olivió léphessen 2018. június 11.-én. 19+27=46 TÁVOZOTT Dr. MELLÁR TAMÁS Függetlenként kezdett, majd 2018. május 19.-én átült a Párbeszéd frakcióba. 13+27= 40 HEGEDŰS LORÁNTNÉ 2019.02.26.-án kilépett a Jobbik frakcióból, független lett 2019.03.21-ig, - mandátuma megszűnéséig. 1+16= 1 7 FÜGGETLEN Korábbi pártjaikból kiebrudalták őket, ám hangjuk függetlenként is, ”zengzedezett”. FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 1 BŐSZ ANETT 2018, május 18.-án kilépett a Párbeszéd frakcióból, független lett. 19+24=43 6 DÚRÓ DÓRA 2018. május 29.-én kilépett a Jobbik frakcióból, független lett. 8+13= 21 2 SZABÓ SZABOLCS 2018. október 2.-án kilépett az LMP- frakcióból, független lett. 8+22= 30 7 Dr. APÁTI ISTVÁN 2018. október 8.-án kilépett a Jobbik frakcióból, független lett. 8+11=19 3 SZÉKELY SÁNDOR 2018.12.21.-énkilépett a DK frakcióból, független lett. 2+27= 29 8 Dr. FÜLÖP ERIK 2018.október 8.-án kilépett a Jobbik frakcióból, független lett. 3+7=10 4 Dr. SZÉL BERNADETT Október 2.-án kilépett az LMP- frakcióból, független lett. 11+15= 26 9 Dr. HADHÁZY ÁKOS 2018.június 22-én kilépett az LMP- frakcióból, független lett. 0+1=1 5 VOLNER JÁNOS 2018. október 5.-én kilépett a Jobbik frakcióból, független lett. 2+20= 22 TÁVOZOTT Dr. MELLÁR TAMÁS Függetlenként kezdett, majd 2018. május 19.-én átült a Párbeszéd frakcióba. 13+27= 40 HEGEDŰS LORÁNTNÉ 2019.02.26.-án kilépett a Jobbik frakcióból, független lett 2019.03.21-ig, - mandátuma megszűnéséig. 1+16= 17 NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ A nemzetiségi jelöltek közül egyedül jutott - országos listán - parlamenti mandátumhoz. FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 1 RITTER IMRE 10+11= 21 „CSAK” KORMÁNYTAGOK Képviselői mandátummal nem, a szólásszabadság lehetőségével azonban bőségesen éltek. FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 1 Dr. ORBÁN BALÁZS ANDRÁS Miniszterelnökség államtitkára 48+50= 98 14 FÜLÖP ATTILA Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 1+7= 8 2 MENCZER TAMÁS Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. 14+31= 45 15 Dr. BÓKA JÁNOS Igazságügyi Minisztérium államtitkára 4+2= 6 3 BANAI PÉTER BENŐ Pénzügyminisztérium államtitkára 18+17= 37 16 Dr. HORVÁTH ILDIKÓ Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 4+2= 6 4 Dr. KADERJÁK PÉTER Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. 4+15= 19 17 Dr. KÁSLER MIKLÓS Emberi erőforrások minisztere 0+6= 6 4 IZER NORBERT Pénzügyminisztérium államtitkára 3+10= 15 18 Dr. VARGA JUDIT Igazságügyi miniszter 2019.07.12-től. Előtte: Miniszterelnökség államtitkára. 1+4= 5 6 Dr. MOSÓCZI LÁSZLÓ Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára 8+7= 15 19 Dr. ASZÓDI ATTILA Miniszterelnökség államtitkára 0+4= 4 7 Dr. PALKOVICS LÁSZLÓ Innovációs és technológiai miniszter 10+3= 13 20 GYÖRGY LÁSZLÓ Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára 0+4= 4 8 TAKÁCS SZABOLCS FERENC Miniszterelnökség államtitkára 2+11= 13 21 Dr. VITÁLYOS ESZTER ZSUZSANNA Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 0+4= 4 9 MAGYAR LEVENTE Külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára 4+8= 12 22 FEKETE PÉTER Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 2+1= 3 10 BÓDIS JÓZSEF Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára 7+4= 11 23 SCHANDA TAMÁS JÁNOS Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára 0+3= 3 11 Dr. SZTÁRAY PÉTER ANDRÁS Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára 3+7= 10 24 KOVÁCS PÁL Miniszterelnökség államtitkára 2+0= 2 12 GION GÁBOR Pénzügyminisztériumi államtitkára 8+1= 9 25 Dr. PINTÉR SÁNDOR Belügyminiszter 0+2= 2 13 AZBEJ TRISTAN Miniszterelnökség államtitkára 4+4= 8 26 Dr. RÁCZ ANDRÁS Agrárminisztérium államtitkára 0+1= 1

„VENDÉGEK” Közjogi méltóságként számoltak be tapasztalataikról, s nem titkolták jobbító szándékú javaslataikat sem. FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 1 Dr. ÁDER JÁNOS Köztársasági elnök 0+3= 3 10 WARVASOVSZKY TIHAMÉR Állami Számvevőszék alelnöke 0+2= 2 2 Dr. POLT PÉTER Legfőbb ügyész 4+8= 12 11 Dr. BELOVICS ERVIN Legfőbb ügyész helyettese 0+1= 1 3 NAGY MÁRTON ISTVÁN Magyar Nemzeti Bank alelnöke 2+9= 11 12 DEUTSCH TAMÁS Európai parlamenti képviselő 0+1= 1 4 DOMOKOS LÁSZLÓ Állami Számvevőszék elnöke 1+8= 9 13 Dr. LAJTÁR ISTVÁN Legfőbb ügyész helyettese 0+1= 1 5 Dr. MATOLCSY GYÖRGY Magyar Nemzeti Bank elnöke 6+1= 7 14 Dr. PATYI ANDRÁS Nemzeti Választási Bizottság elnöke 0+1= 1 6 Dr. KOVÁCS ÁRPÁD Költségvetési Tanács elnöke 2+2= 4 15 Dr. PÁLFFY ILONA Nemzeti Választási Iroda elnöke 0+1= 1 7 BALCZÓ ZOLTÁN ex- Európai parlamenti képviselő. 0+2= 2 16 SZANYI TIBOR Európai parlamenti képviselő 0+1= 1 8 Dr. DARÁK PÉTER Kúria elnöke 0+2= 2 17 Dr. SZÉKELY LÁSZLÓ Alapvető jogok biztosa 1+0= 1 9 Dr. HANDÓ TÜNDE Országos Bírósági Hivatal elnöke 0+2= 2 18 Dr. UJHELYI ISTVÁN Európai parlamenti képviselő 0+1= 1 NEMZETISÉGI SZÓSZÓLÓK FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 FELSZÓLALÓ SZÓLALÁS 2019-2018 1 FARKAS FÉLIX Roma nemzetiségi szószóló 6+7= 13 4 KISSNÉ KÖLES ERIKA Szlovén nemzetiségi szószóló 0+5= 5 2 VARGA SZIMEON Bolgár nemzetiségi szószóló 1+10= 11 5 Dr. RÓNAYNÉ SLABA EWA MARIA Lengyel nemzetiségi szószóló 1+4= 5 3 ALEXOV LYUBOMIR Szerb nemzetiségi szószóló 3+2= 5 6 PAULIK ANTAL Szlováknemzetiségi szószóló 3+1= 4

Bartha Szabó József