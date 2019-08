Imára buzdít Csókay - magához tért az ikrek egyike

Még nincsenek túl a nehezén a beavatkozással. Dr. Csókay András jelezte: kinek-kinek lehetősége szerint, a legapróbb fohász is nagy segítség.

Utoljára frissítve: 2019. augusztus 9. 17:57

2019. augusztus 9. 08:29

Levélben fordult a 777 szerkesztőségéhez Csókay András idegsebész, aki orvoscsapatával a bangladesi sziámi ikrek szétválasztását végezte.

A műtétsorozat sikeresen lezajlott, de a helyi sajtó egy kicsit túl korán hozta nyilvánosságra a hírt, elfeledkezve arról, hogy mennyire súlyos a lehetséges szövődmények miatt az ikrek állapota.

Éppen ezért is kérte tőlünk Csókay professzor, hogy a 777 olvasóit továbbra is imára buzdítsuk – kinek lehetősége szerint, a legapróbb fohász is nagy segítség. Emellett kérésének megfelelően levelét továbbítottuk a keresztény médiumok jelentősebb szereplőinek, hogy minél többen becsatlakozzanak az imaláncba.

“Dr. Csókay András és kollégái újra köszöni az eddigi imatámogatást és újra kéri a 777 olvasóit,hogy további imával segítsék a rendkívül nehéz és megterhelő műtétből a gyógyulást az élethez szükséges szervi funkciók mielőbbi javulását” – fogalmaz levelében az orvos.



Csókay András többször hangsúlyozta, hogy a műtétsorozat legnehezebb kérdéseire mindig az imáiban kapta meg a választ: ezért is juthatott el egyáltalán idáig a magyar orvoscsapat. Tettük hatalmas bravúr, de az ikrek így is hatalmas veszélynek vannak még kitéve.

Amint eljön az ideje az idegsebész szívesen áll a rendelkezésünkre, így hamarosan első kézből tudhatjuk meg tőle a műtétsorozat részleteit.

Magához tért az ikrek egyike

Magához tért a fejüknél összenőtt, és a múlt héten sikeresen szétválasztott bangladesi sziámi ikrek egyike; a másiknak is önálló a légzése - közölte a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány pénteken az MTI-vel.

Mint írták: a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvoscsapata által szétválasztott, stabil állapotú hároméves kislányok egyike magához tért: Rabeya mozgatja a végtagjait, felismeri édesanyját, figyeli a környezetét. A másik kislány, Rukaya változatlanul altatás és légzéstámogatás alatt áll, de már önálló légzéssel. Azt írták a "többnapos mélyaltatás a felépülési folyamat szakmailag megszokott velejárója egy ilyen összetett és hosszadalmas műtét után, mint a több mint 30 órás koponya- és agyszétválasztás".



Jelenleg a magyar aneszteziológusok munkájára van a legnagyobb szükség - tették hozzá.



Alapítványuk alapítói - Pataki Gergely plasztikai sebész, a műtétsorozat koordinátora és a plasztikai sebészeti team vezetője, és Csókay András, a végső szétválasztást vezető idegsebész - és aneszteziológiai csapatuk vezetője, Csapody Marcell továbbra is a gyermekek mellett van Dakkában.



Közleményük szerint az augusztus 1-jén és 2-án végzett maratoni műtétet követően orvosaik egy része Bangladesben maradt további önkéntes munkára: idegsebészeti és plasztikai sebészeti operációk elvégzésére, valamint szakmai előadások megtartására.



777blog.hu; MTI