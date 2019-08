Imára buzdít Csókay András

Még nincsenek túl a nehezén a beavatkozással. Dr. Csókay András jelezte: kinek-kinek lehetősége szerint, a legapróbb fohász is nagy segítség.

2019. augusztus 9. 08:29

Levélben fordult a 777 szerkesztőségéhez Csókay András idegsebész, aki orvoscsapatával a bangladesi sziámi ikrek szétválasztását végezte.

A műtétsorozat sikeresen lezajlott, de a helyi sajtó egy kicsit túl korán hozta nyilvánosságra a hírt, elfeledkezve arról, hogy mennyire súlyos a lehetséges szövődmények miatt az ikrek állapota.

Éppen ezért is kérte tőlünk Csókay professzor, hogy a 777 olvasóit továbbra is imára buzdítsuk – kinek lehetősége szerint, a legapróbb fohász is nagy segítség. Emellett kérésének megfelelően levelét továbbítottuk a keresztény médiumok jelentősebb szereplőinek, hogy minél többen becsatlakozzanak az imaláncba.

“Dr. Csókay András és kollégái újra köszöni az eddigi imatámogatást és újra kéri a 777 olvasóit,hogy további imával segítsék a rendkívül nehéz és megterhelő műtétből a gyógyulást az élethez szükséges szervi funkciók mielőbbi javulását” – fogalmaz levelében az orvos.



Csókay András többször hangsúlyozta, hogy a műtétsorozat legnehezebb kérdéseire mindig az imáiban kapta meg a választ: ezért is juthatott el egyáltalán idáig a magyar orvoscsapat. Tettük hatalmas bravúr, de az ikrek így is hatalmas veszélynek vannak még kitéve.

Amint eljön az ideje az idegsebész szívesen áll a rendelkezésünkre, így hamarosan első kézből tudhatjuk meg tőle a műtétsorozat részleteit.

777blog.hu