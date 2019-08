Itália: Salvini a kormányfői székre tör

Salvini, a római politika erős embere mostanra érzi elérkezettnek az időt, hogy ne csak hallgatólagosan, a belügyi tárca éléről irányítsa az országot, hanem hivatalosan is beüljön a kormányfői székbe.

2019. augusztus 9. 19:57

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be tegnap Giuseppe Conte miniszterelnök ellen az Olaszországot de facto irányító Matteo Salvini belügyminiszter bevándorlásellenes pártja. Paolo Borchia, a Liga politikusa a Magyar Nemzetnek elmondta: jelenleg Sergio Mattarella államfő, majd pedig a választók kezében a döntés, milyen kormányt akarnak az ország élére. Salvini azonban úgy érzi, pártjuk mostanra elég erőssé vált ahhoz, hogy maga mögött hagyja az Öt Csillag Mozgalommal (M5S) közös koalíciós kormányzást.

Tegnapra továbbgyűrűzött a csütörtök este kirobbant kormányválság Rómában: egy nappal azután, hogy Matteo Salvini olasz belügyminiszter a kormánykoalíció összeomlásáról beszélve új választások mihamarabbi kiírását sürgette, pártja, a Liga bizalmatlansági indítványt nyújtott be Giuseppe Conte miniszterelnök ellen.

– Túl sok mindenben nem ért egyet a Liga és koalíciós partnere, az M5S – ez az indoklás olvasható az Il Giornale című lap által idézett közleményben. De Conte nem akar felállni a kormányfői székből, ezt már csütörtök este világossá tette, miután Salvinivel és az M5S élén álló Luigi Di Maióval is külön-külön tárgyalt a miniszterelnöki rezidencián.

A szakítás ürügye egy látszólag kevéssé fontos ügy, a Torino és Lyon közötti nagy sebességű vasútvonal (TAV) építése, illetve annak leállítása. Az M5S szükségtelen kiadásnak, pazarlásnak tartja a húszmilliárd eurós projektet, az arra szánt pénzt pedig inkább a már meglévő közlekedési hálózat fejlesztésére fordítaná, és ezért indítványt nyújtott be a munkálatok leállítására. Csakhogy a Liga – több ellenzéki párttal együtt – szerdán az M5S indítványa ellen szavazott a szenátusban. Ez hirtelen szélesítette a koalíciós szakadékot azután, hogy a hét elején az M5S politikusainak többsége beállt a Salvini nevével fémjelzett szigorú migrációs törvénycsomag mögé.

– Nincs többsége a kormánynak, elvégre a két kormánypárt egymás ellenében szavazott – érvelt Salvini az új választások kiírásának szükségessége mellett. Elemzők azonban úgy vélik, a belügyminiszter részéről a kormánykoalíció felrúgására tett kísérlet azt jelzi, a római politika erős embere mostanra érzi elérkezettnek az időt, hogy ne csak hallgatólagosan, a belügyi tárca éléről irányítsa az országot, hanem hivatalosan is beüljön a kormányfői székbe.

Ezt támasztja alá Paolo Borchia, a Liga európai parlamenti képviselőjének érvelése is. A Salvinivel baráti kapcsolatban is álló politikus lapunknak kifejtette: mostantól Sergio Mattarella államfő kezében a döntés azt illetően, hogy kiírja-e az új választásokat. Később pedig a választók maguk dönthetik majd el, milyen kormányt akarnak Olaszország élén látni. Mint Borchia emlékeztetett, a májusi európai parlamenti választásokon a Liga teljesen maga alá gyűrte koalíciós partnerét, noha a 2018 márciusában megrendezett olasz parlamenti választásokat még az M5S nyerte.

– A Ligára akkor mindössze a választók 18 százaléka voksolt, mostanra viszont fordult a kocka,. Ez egyértelműen jelzi, hogy a polgárok milyen irányvonalat képzelnek el Olaszországban, amit azonban a parlamenti erőviszonyok jelenleg még nem tükröznek – magyarázta Paolo Borchia. A Liga hagyományos bázisaként számon tartott északi országrész helyzetét veronaiként jól ismerő politikus hangsúlyozta: a TAV vasútvonal csak egy része a problémának, emellett az északi tartományok autonómiájának kiszélesítése is régóta árnyékot vet a Liga és az M5S kapcsolatára.

Egy a Politico brüsszeli hírportál által idézett kutatás mindenesetre azt jelzi, az új választásokkal csak a Liga járna jól. A bevándorlásellenes tömörülés támogatottsága csaknem a 40 százalékot is eléri, miközben az M5S-t 18 százalék alatt mérik. Salvini tegnapi sajtótájékoztatóján azt is nyomatékosította: elfogadhatatlan lenne bárminemű kísérlet arra, hogy választások helyett egy másik koalíció váltsa a mostanit. Az M5S-nek ugyanis az volt a terve, hogy a Ligát megkerülve összeállna akár a balközép Demokrata Párttal is, csak hogy hatalmon maradhasson.

Tóth Loretta

