Budapest megelőzte Prágát

2019. augusztus 10. 10:53

Tíz százalékkal bővülhet a magyarországi turizmus árbevétele az idei évben, a szektor a bruttó hazai termék (GDP) 11 százalékát termeli. Ezt a mutatót ­2030-ra 16 százalékra kellene emelni – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a távirati irodával. Guller Zoltán a tegnap megjelent júniusi, illetve az első féléves vendégforgalomról szóló részletes statisztikai jelentésre reagált.

Felhívta a figyelmet: az első hat hónapban Magyarországon a külföldi vendégéjszakák száma gyorsabban nőtt, mint Ausztriában, Budapest viszont jobban teljesített, mint Prága. 2010-hez viszonyítva pedig az eredmények óriási léptékben fejlődtek, például 2019 első felében a vendégek, vendégéjszakák száma 2010 első hat hónapjához képest több mint 70 százalékkal, a szálláshelyek árbevétele pedig több mint 136 százalékkal nőtt.

A jövő héten még többen érkeznek a szállodákba, mert az augusztus 20-i tűzijáték előtt országszerte kínálnak élménydús programokat Fotó: Kurucz Árpád

A Központi Statisztikai Hivatal adatsorai rámutatnak: a nyár elején 3,7 százalékkal nőtt tavalyhoz képest a kereskedelmi szálláshelyeken értékesített vendégéjszakák száma a turisták részére, akik a kezdetben nem túl nyárias időjárás ellenére is többen keresték fel a pihenőhelyeinket, mint 2018 hasonló időszakában.

A külföldi vendégekből 5, míg a magyarokból 2,8 százalékkal mértek többet a szolgáltatók az idei szezonkezdetkor, utóbbiak a számok alapján megelőzték a határon túlról érkezetteket.

A magyarok körében a Balaton, a Budapest−Közép-Duna-vidék és Észak-Magyarország volt a legnépszerűbb régió a nyár elején. Meglátszik a turizmus folyamatos bővülése az árbevételeken is: a kereskedelmi szálláshelyek bevételei júniusban 14,5 százalékkal nőttek, és a szobák kihasználtsága is közel 66 százalékra javult. A lakosság anyagi helyzetének általános javulása mellett a belföldi turizmus bővülésében nagy szerepe van a béren kívüli juttatásoknak: a Széchenyi pihenőkártyás feltöltések az első hét hónapban 146 milliárd forintot tettek ki, míg egy évvel korábban ennek kevesebb mint a felét, 72 mil­liárd forintot töltöttek fel a munkaadók a beosztottaik kártyáira.

Bár az időjárás miatt a piaci szereplők úgy érezték, hogy döcögősebben kezdődött a nyári belföldi idény, a főszezont hagyományosan záró, augusztus 20-i négynapos hosszú hétvége jelentősen javíthat az évszak összeredményein.

Iparági körökből megtudtuk: ismét telt házzal számolnak a szálláshelyek a jövő hétvégére nem csupán a fővárosban, hanem vidéken is, a keddi államalapítási ünnep kapcsán szinte már mindenütt elfogytak a hétvégi utazási csomagok, illetve a néhány napos kikapcsolódást nyújtó lehetőségek, és nem csupán a hotelek, hanem a magánszálláshelyek is kiadták a szobáikat a főbb üdülőövezetekben, de a kevésbé látogatott régiókban is.

Ehhez nagy vonzerőt jelent, hogy országszerte rengeteg ünnepi programmal, fesztivállal, színvonalas élménykínálattal készülnek a helyiek, a lakosság részéről pedig megnőtt a nemzeti értékeinket képviselő lehetőségek iránti igény a turizmusban is – tapasztalják a piaci szereplők. A Szállás.hu gyűjtése szerint az augusztus 20-án záruló hosszú hétvégén Siófok, Hajdúszoboszló és Eger vonzza a legtöbb vendéget.

