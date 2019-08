Máris mozsdatják ezt a Donáthot

Egy ávós csemete vígan csurkázik

2019. augusztus 10. 23:28

Még mindig itt tartunk. Vagy ha úgy tetszik: újra. Van valamilyen ügy, annak szereplői, de igazából nem ők a fontosak, hanem az egyikük lánya. Akinek persze semmi köze a történethez, csak annyi, hogy van családja (mint általában mindenkinek).

Donáth László ismert ember. Parlamenti képviselő is volt – szocialista színekben -, lelkész, okos ember. Most szexuális zaklatással gyanúsítják. Nem tudjuk, mi történt. Csak feltételezések vannak. A hatalom médiája mindenesetre gondosan felfújta az esetet. Meglehet, Donáth hibázott. Az is, hogy semmi sem úgy történt, ahogy sugallják. De az ügy tálalása szempontjából mindez lényegtelen is.

A lelkésznek három gyereke van. Egyikük nemrég az érdeklődés középpontjába került. A Momentum ugyanis két képviselői helyet szerzett az Európai Parlamentben. Donáth Anna ezzel az uralkodó rezsim ellenségévé vált. Mivel kinyitotta a száját és mivel szembe mert szállni a hatalommal. Felháborító. Egyelőre azonban – úgy látszik - a propaganda-gépezet nem talált semmit, amivel le lehetne járatni. Akkor hát megtámadják az édesapján keresztül.

Csurka István lapjában, a Magyar Fórumban jelent meg a 90-es évek elején – az MDF kormányzásának hajnalán - az Apák és fiúk című cikk. Ami arról szólt, hogy a választáson második helyet szerzett SZDSZ vezetőinek többsége olyan családból származik, amelynek kommunista múltja van. Felmenőik miatt tehát ők sem lehetnek rendes (magyar) emberek.

Majdnem harminc év elteltével ugyanezt az aljas lejártató módszert alkalmazzák. Nem mondják ki – hiszen akkor perelhetők lennének –, de egyértelműen sugallják a bűnösséget. És tovább is mennek. Egy feltételezett zaklató ellenzékinek számító lánya sem lehet rendes ember. A híveket, de még sok bizonytalant is könnyű megvezetni. Hiszen hinni akarják, amire a központ akár csak utal. Bizonyítékot vélnek látni ott is, ahol legfeljebb kérdőjelek sorakoznak. Régóta és egyfolytában kampány van. Kérlelhetetlen harcban állnak az ellenséggel. És láthatóan senki sincs biztonságban.

Sebes György: Apák és ...

Népszava