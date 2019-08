Sok bizonytalanság övezi az ellenzéki összefogásokat

Miskolcon és Sopronban is közösen indul több ellenzéki párt az októberi önkormányzati választáson: a borsodi megyeszékhelyen megnevezték a polgármesterjelöltet, de Sopronban csak a jövő héten mutatkozik be az aspiráns, aki információink szerint nem a településen él. Esztergomban közben újabb ellenzéki polgármesterjelölt jelentette be indulását.

2019. augusztus 11. 11:37