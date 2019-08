Fokozottan kell figyelni az idősekre kánikula idején

A kánikula óriási veszélyt, akár életveszélyt jelenthet az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők számára – hangzott el az M1 Ma este című műsorában.

2019. augusztus 12. 14:00

Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója a műsorban elmondta, a forróság napok óta tart, vagyis már egy ideje folyamatos terhelésnek van kitéve az emberek szervezete, amely fáradtsághoz, kimerültséghez vezethet. Hétfőn és részben kedden még kitart a kánikula, így a veszélyeztetettekre komolyan oda kell figyelni, hiszen a melegben előfordulhat olyan szituáció, amikor ők nem tudnak reagálni. Felléphet a hőguta állapota, amelynek következtében szellemi és mentális képességünk is romlik, nehezen vagy egyáltalán nem tudjuk megítélni saját helyzetünket, kialakulhatnak rosszullétek – fejfájás, hányinger, hányás, zavartság, forró bőr –, és a hőguta akár halálhoz is vezethet.

Életveszélyes állapotot eredményezhet a napszúrás Nemcsak az idősek és a szívbetegek vannak kitéve a napszúrásnak, hanem mindazok, akiknek a fejét tartós hőterhelés éri. A napszúrás szintén életveszélyes állapotot eredményezhet. Strandoláskor sem véd meg, ha megmártózunk a vízben, lehetőség szerint védje mindenki a fejét vagy húzódjon inkább árnyékba, főleg a 11-től 15 óráig, amikor a legerősebb a napsütés. A klíma hasznos nyáron, hiszen segít lehűteni a lakást vagy az autót, viszont nem szabad vele visszaélni. Ugyanis ideig-óráig kellemes érzetet ad, azonban a klíma használata során a szervezet erős terhelésnek van kitéve, főleg azok esetében, akiknek az alkalmazkodóképessége nem megfelelő. A nagy hőingadozás káros A nagy meleg után, ha túl alacsony hőmérsékletet állítunk be, az lesz a következménye, hogy megfázunk, felső légúti megbetegedést vagy akár tüdőgyulladást is kaphatunk. Ezenkívül a nagy hőingadozás is gondot jelenthet. Az idősek szervezetét megterheli, az autóvezetőknél pedig mentális problémák léphetnek fel, amely balesetveszélyes lehet.

A nagy hőség nem csak fizikai állapotunkra van hatással, ingerültebbek vagyunk ilyenkor, és nehezebben viseljük a stresszt. A folyadékbevitelnél figyeljünk oda arra, hogy kerüljük a kávét, az alkoholos és a cukros italokat, ugyanis ezekkel plusz energiabevitelt biztosítunk, ami nem előnyös, ráadásul a kávénak és az alkoholnak vízhajtó hatása van, aminek következtében dehidratáljuk, vagyis kiszárítjuk szervezetünket – fejezte be Pintér Ferenc.

