Karácsony romokat hagy maga után

Karácsony Gergely (Párbeszéd) zuglói polgármesterkedésének kór- és kordokumentumaként is értékelhető az a jegyzőkönyv, amely a Magyar Nemzet birtokába került. A XIV. kerületben történtekből kiindulva a baloldali szivárványkoalíció főpolgármester-jelöltjének esetleges győzelme egy megosztott Fővárosi Közgyűléssel együtt Budapest teljes anyagi csődjét jelentené.

2019. augusztus 15. 17:55

„Zugló egyensúlyát az teremtette meg, hogy nem fejlődött, működésre költötte el a költségvetését. [Amikor] 2018-ban fejlesztések, beruházások történtek, működés és fejlesztés együtt, ilyen bevételi kondíciók mellett tarthatatlanná vált [a költségvetési egyensúly]” – fakadt ki múlt év végén Papp Imre kerületi jegyző az önkormányzat pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén. A testületnek az idei büdzséről folytatott vitájában a jegyző azt is megjegyezte: „Csoda, hogy a zuglói költségvetés még működőképes.”

A Magyar Nemzet birtokába került dokumentumból az is kiderült: a Karácsony Gergely vezette kerület valójában hitelből él, egy kétmilliárd forintos OTP-kölcsön tartja életben Zugló gazdálkodását hónapról hónapra. A bizottsági ülés jegyzőkönyve szerint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. (ZVK) kintlevősége a tavalyi utolsó negyedévben a helyiségbérleti díjak esetében 800 milliót, a lakás- és közüzemi tartozások pedig 900 millió forintot tettek ki. A közterületi használati díjak – mintegy 180 millió forint – is nagyrészt régebbi adósságokból álltak össze, amelyek behajtására a gazdasági osztály nem sok esélyt látott, mivel az adós cégek nagy része megszűnt vagy felszámolás alá került.

Zugló polgármestere képtelen felvirágoztatni a városrészt Fotó: Bach Máté

Papp Imre jegyző arra is felhívta a figyelmet a bizottság tavaly december 14-i ülésén, hogy a költségvetés stabilitását segítő ingatlaneladásokból nem valószínű, hogy pénz lesz. A testület vitájában előkerült a súlyosan veszteséges fizetőparkolási rendszer kérdése is; a 2018-as 200 milliós után idénre 300 millió forintos hiánnyal tervezett akkor az önkormányzat. A jegyző szerint a negatívum növekedése a főváros azon döntéséből fakadt, hogy a Városligetben nem lehet hét végén is parkolási díjat szedni. Rozgonyi Zoltán (Fidesz) alpolgármester azonban felhívta a figyelmet, hogy a korlátozást Karácsony Gergely is megszavazta. A vitában a jegyző azt is kijelentette: jó összehasonlítási alapja van, ezért ki meri jelenteni, hogy országos viszonylatban Zugló mindenről és mindenkitől lemaradt. Papp Imre végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a bizottság szervezeti és működési szabályzata szinte semmit sem ír elő, például azt sem tudni, hogy költségvetési módosító javaslatot hogyan kell benyújtani.

Érdemes felidézni, hogy júniusban az Országgyűlésben is téma volt a Zuglóban tapasztalt felelőtlen gazdálkodás. Zsigmond Barna Pál (Fidesz) a felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy a kerület önkormányzata másfél mil­liárd forinttal költekezik túl, miközben a tavalyi bevételei 3,5 milliárd forinttal maradnak el a tervezettől. A Magyar Nemzet korábban azt is megírta, az Állami Számvevőszék 2018–2019-re vonatkozóan az önkormányzatnál és annak gazdasági társaságai­nál még nem végzett ellenőrzést, ezért a kerület és az elmúlt hetekben, hónapokban kirobbant botrányokban érintett zuglói cégek átvilágítása még várat magára.

magyarnemzet.hu