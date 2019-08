Nagy Blanka többet tud annál

2019. augusztus 15. 23:00

Leérettségizett, továbbtanul Nagy Blanka, a kormányellenes tüntetések egyik ismert diákszónoka. Egyetem mellett politikusi pályára is készül, önkormányzati képviselő lenne lakóhelyén, Kiskunfélegyházán.

Nagy Blanka leérettségizett, jogtudományi karon tanul tovább és bejelentette, hogy indul az őszi önkormányzati választásokon képviselőjelöltként.

Azért gondolta, hogy elindul, mert sokszor látja, hogy a politikusok mondanak valamit, szerintük ezt vagy azt kellene csinálni, de a szavak mögött nem lát tetteket. És ha már ő is gyakran felszólalt tüntetéseken, akkor eljött az ideje annak, hogy tetteket is mutasson fel. Beszélt a környezetében élőkkel arról, hogy ezt szeretné, komolyan gondolja, és mert tudják, hogy amibe belevág, amellett kitart, azt mondták, hogy teljes mértékben támogatják, mellette állnak.

Kiskunfélegyházán az ellenzéki pártok összefogtak, alapítottak egy egyesületet, ennek a jelöltje lesz ő. Az ellenfél nem a Fidesz, hanem a Nemzeti Fórum, amelyet egyfajta ifjabb KDNP-ként jellemzett. Milyenek az esélyei? Sokan elégedetlenek, mert a körzet mostani képviselője öt év alatt nem tartott fogadóórát, és nagyon elhanyagolt állapotban vannak a járdák, a világítás, a zöldhulladék elszállítása is problémás. Ő is ott él, ismeri a hátrányokat.

Szembesült azzal, hogy vannak, akik túl fiatalnak tartják, de úgy véli, hogy a változás nem korhoz kötött. Ezért is szeretne fórumokat tartani és bebizonyítani, hogy méltóképpen tudná képviselni a helyieket. A programján egyedül dolgozik, körbejárta a körzetet az egyik kistestvérével, lefotózták azokat a részeket, amelyeken változtatni lehetne, és azt is beépítette, amit hallott az emberektől. Megmutatta egyébként a programot egy nemzeti fórumos hölgynek is, aki teljesen korrektnek nevezte.

Ellenzéki körökben talán előny lehet a tüntetésekkel szerzett ismertsége, de aki nem politizál, annak ez nem lesz elég. Ezért Nagy Blanka hangsúlyozta: bizonyítani akarja, hogy többet tud annál, mint amit egy-egy tüntetésen vagy interjúban láthattak tőle a résztvevők vagy a tévénézők.

