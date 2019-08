Nacsa Lőrinc: Az ellenzék már előre a választókat okolja

Augusztus 24-ével, 50 nappal az októberi voksolást megelőzően, a jövő hét szombati napján hivatalosan is kezdetét veszi az őszi önkormányzati választások kampánya.

2019. augusztus 16. 12:05

Személyeskedő, durva kampányra számít Nacsa Lőrinc, aki szerint az ellenzéket leginkább a kormánnyal szembeni ellenszenv tartja össze. A KDNP parlamenti képviselője a Hír TV Magyarország élőben című műsorában úgy vélte: teljes politikai hisztéria folyik a baloldalon, ahol a pártok egymással vannak elfoglalva és nem a települések jövőjével. A kormánypárti politikus szerint az ellenzéket kizárólag a hatalom megszerzése érdekli. A Hír TV Magyarország élőben című műsorában Velkovics Vilmos műsorvezető kérdéseire válaszolt a KDNP országgyűlési képviselője.



„Azt látjuk, hogy míg a Fidesz-KDNP jelöltjei, vagy a pártszövetség által támogatott jelöltek a tapasztalat, a fejlődés, a fejlesztés, a biztonság, a béke és nyugalom üzenetét közvetítik, addig az ellenzéki oldalon egy teljes politikai hisztéria van. Egymással vannak elfoglalva, nem az önkormányzatokkal, nem a településekkel” – mondta a politikus.

Majd így folytatta: „Október után, ha valamelyik településen megszereznék a hatalmat, akkor csatatérré változtatnák az egész önkormányzatot. Az ottlakók nyugalma ellen dolgoznának, hiszen azt mondták, harcolni akarnak a kormánnyal, az ott lévő Fidesz-KDNP-s politikusokkal, az eddig elért eredményekkel.



Most pedig azt látjuk, hogy egymás ellen harcolnak. A mostani ellenzéki összefogás, vagy nem összefogás politikája az a hazugságokon, az intrikán, az egymás átverésén a folyamatos kritikán alapul” – szögezte le Nacsa Lőrinc, aki szerint az ellenzéknek nem számítanak sem a fővárosi kerületek, sem a települések, sem az önkormányzatok, ahogy az ott élők sem.



Pusztán a hatalom megszerzése motiválja őket. Egyetlen közös dolog van bennük: gyűlölik a kormányon lévőket.

„A képviselő-jelöltjeik és polgármester-jelöltjeik kiválasztásakor is ez az egyetlen szempont. Ha eléggé gyűlölnek bennünket, akkor helyük van az ellenzéki összefogásban” – jelentette ki a KDNP országgyűlési képviselője.

Nacsa Lőrinc aláhúzta: képtelenek és felháborítók azok az ellenzéki vádak, amely szerint a Fidesz-KDNP az új szavazatok érdekében be akarna telepíteni további voksolókat. Az önkormányzati választásokon csak az szavazhat, aki állandó magyarországi lakcíme van. Ez azokra az Európa Uniós polgárokra is vonatkozik, akik hazánkban dolgoznak, de itt élnek, állandó lakcímük van. Ilyetén a határon túli magyarok közül is csak az a nagykorú állampolgár adhatja le a voksát, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik.

„Azért felháborító amit az ellenzék politikusai, a sajtójuk próbálnak sugallani ezzel, mert 2004 óta újra előveszik azt a folyamatos kártyát, ami egyrészt felháborító, másrészt már unalmas is. Gyurcsány Ferencék állandóan megpróbálják szembeállítani a magyarországi magyarságot a határon túli magyarsággal. Egyszer ki kéne próbálniuk azt, milyen, mikor a magyarság érdekében politizálnak” – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője, aki úgy vélte, az ellenzék a várható kudarcáért ismét megpróbálja a választókat okolni, mert hosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy képtelenek önmagukban keresni a sikertelenségük okát.

