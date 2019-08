Brit bal: puccsot szerveznének Boris Johnson ellen

A Munkáspárt a brit európai uniós tagság megállapodás nélküli megszűnésének elkerülése végett tett javaslatot a bizalmatlansági indítvány benyújtására a törvényhozási szünet szeptemberi lejártával. A baloldali párt az ellenzéki képviselők szavazata mellett a kormányzó konzervatívok egyes képviselőinek együttműködésére is számít.

2019. augusztus 16. 15:19

Jo Swinson, az ellenzéki brit Liberális Demokraták párt vezetője pénteken közölte, hogy két, általa javasolt politikus, a kormányzó Konzervatív Párt tekintélyes veteránja, Ken Clarke és a parlamenti ellenzék legnagyobb erejét adó Munkáspárt (Labour) tapasztalt egykori vezetője, Harriet Harman egyaránt kész lenne vezetni egy átmeneti kormányt abban az esetben, ha a Labour jelenlegi vezetője, Jeremy Corbyn által a Boris Johnson miniszterelnök ellen kilátásba helyezett bizalmatlansági indítvány sikerrel járna.

Jo Swinson

metro.co.uk

A Munkáspárt a brit európai uniós tagság megállapodás nélküli megszűnésének elkerülése végett tett javaslatot a bizalmatlansági indítvány benyújtására a törvényhozási szünet szeptemberi lejártával, de csak abban az esetben, ha meglenne az indítvány elfogadásához szükséges többség. A baloldali párt az ellenzéki képviselők szavazata mellett a kormányzó konzervatívok azon képviselőinek együttműködésére is számít, akik ellenzik a rendezetlen Brexitet.

Ken Clarke

twitter.com



A Boris Johnson vezette kormány határozott álláspontja ugyanis, hogy a brit EU-tagság mindenképpen megszűnik a Brexit jelenleg érvényes határnapján, október 31-én, akár sikerül újratárgyalni az EU-val az ír-északír határ ellenőrzésének elkerülését célzó tartalékmegállapodás (backstop) miatt brit részről elutasított megállapodást, akár nem.

Jeremy Corbyn

news.sky.com



Az ellenzék soraiból azonban többen, köztük a Liberális Demokraták vezetője is jelezte, hogy nem tartja elfogadható jelöltnek Corbynt az átmeneti kormány élére. A Munkáspárt vezetője sokak szerint rendkívül megosztó személyiség, ezért Jo Swinson úgy vélekedett, más jelöltre lenne szükség, aki mögé fel tudnának sorakozni. Az európai uniós tagságot támogató párt vezetője mindazonáltal jelezte, kész találkozni Jeremy Corbynnal, hogy megvitassák a lehetőségeket.

Harriet Harman

twitter.com



Jo Swinson a BBC közéleti 4-es rádiójának Today című műsorában azt mondta, felvette a kapcsolatot az általa említett két politikussal - a leghosszabb ideje hivatalban lévő képviselővel, illetve képviselőnővel - akikről úgy véli, elég tapasztalattal és tisztelettel bírnak a brit parlament alsóházában. "A köz szolgálata számukra az első, és nem akarnak megállapodás nélküli Brexitet" - mondta. "Amennyiben az alsóház felkéri őket, álljanak egy átmeneti kormány élére, hogy kirángassák országunkat ebből a zűrzavarból, és akadályozzák meg, hogy a sziklaszirtről a rendezetlen Brexitbe vessük magunkat, akkor igen, készen állnak erre" - fűzte hozzá.



Jeremy Corbyn javaslata a bizalmatlansági indítványról vegyes fogadtatásra talált. A Munkáspárt vezetője azt mondta, ha sikerrel járnak, és a vezetésével átmeneti kormány alakul, kérni fogja a Brexit újbóli elhalasztását az Európai Tanácstól, és előrehozott választásokat ír ki, amelynek kampányában egy második Brexit-népszavazásért fog síkraszállni.



A Skót Nemzeti Párt és a Plaid Cymru walesi párt nem zárta ki egy többpárti egységkormány támogatásának lehetőségét a rendezetlen Brexit megakadályozására, és pár "tory lázadó" is jelezte, hogy egyeztetne Jeremy Corbynnal, aki Jo Swinson pénteki nyilatkozatára reagálva csalódottságának adott hangot. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a pártvezető megváltoztatja a véleményét.



Ken Clarke először 1970-ben került be a parlamentbe, Margaret Thatcher és John Major kormányában is fontos tisztségeket töltött be, volt egészségügyi, oktatási és pénzügyminiszter is. Európa-pártisága miatt azonban pártján belül többen elutasítják őt, és bár háromszor - 1997-ben, 2001-ben és 2005-ben - is próbálkozott, egyszer sem választották meg a konzervatívok vezetőjévé.



Harriet Harmant első alkalommal 1982-ben választották be az alsóházba. Tony Blair kormányában a munka- és a nyugdíjügyekért felelős miniszter, majd a nők ügyeiért felelős államtitkár, valamint a kormányzati jogtanácsos helyettese volt. 2007-ben a Munkáspárt vezetőhelyettesévé választották, 2010-ben, Gordon Brown kormányfő lemondása után átmenetileg ő vezette a pártot.



MTI