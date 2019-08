Erdélyi pálinka - lehet bánsági, partiumi is

A Vásárhelyi Forgatag és az Erdélyi Pálinka Lovagrend közös szervezésében megtartott versenyre augusztus 27-ig lehet beküldeni félliternyi mintát.

2019. augusztus 20. 11:07

A IV. Erdélyi Pálinka és Párlatversenyre várnak jelentkezőket, a már hagyományosnak számító mustra győztesét Marosvásárhelyen minden évben megtartott Forgatag elnevezésű fesztivál keretében hirdetik ki - közölték a szervezők. A Vásárhelyi Forgatag és az Erdélyi Pálinka Lovagrend közös szervezésében megtartott versenyre augusztus 27-ig lehet beküldeni félliternyi mintát. Gáspár Botond programfelelősnek tett föl kérdéseket a Gondola.

Gáspár Botond

forgatag.ro



- Gáspár úr, a versenyre eddig inkább Székelyföldről jelentkeztek, de szeretnék bevonni Erdély valamennyi térségét. Mi történik, ha magyar pálinkafőzők Erdélyen kívülről: a Bánságból, a Partiumból, Bukovinából, esetleg Moldvából küldenek be anyagot?



- Nagyszerű lenne, nagyon boldogok lennénk. A Partiumból az elmúlt években is érkezett több-kevesebb minta, Bukovinából vagy Moldvából mindeddig nem. Célunk az, hogy minél nagyobb földrajzi lefedettséget érjünk el, a beküldött minták tekintetében pedig ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy a mennyiség helyett inkább a minőségé legyen a főszerep. Megragadnám az Ön által felkínált lehetőséget is, hogy részvételre, minták beküldésére buzdítsak minden erdélyi pálinkafőzőt, párlatkészítőt.



- Az Önök célja, hogy felzárkózzanak az ismert magyarországi versenyek színvonalára, és Erdélyben is minőségi pálinkafőzési mozgalmat indítsanak el. A versenyen résztvevők a pálinka lovagrend tagjaitól szakmai útmutatást is kaphatnak arról, hogy miként tehetik jobbá terméküket. Mennyiben érinti a folyamatot, hogy az Európai Unión belül a pálinka elnevezés elsősorban a belső-magyarországi főzetekre vonatkozhat?



- Az Erdélyi Pálinka Lovagrend évek óta kapcsolatban áll a magyarországi és Kárpát-medencei pálinka lovagrendekkel, illetve az agrárminisztérium illetékeseivel, és erre a kérdésre közösen keresik a megoldást. Sajnos az európai uniós név-levédések a jelenlegi országhatárokat veszik figyelembe, éppúgy, mint például a televíziós közvetítések geokódolása (ami miatt Románia területén, így Erdélyben sem követhető az M4). Mindez történik annak ellenére, hogy hagyományokban, kulturálisan egy tőről fakad a belső-magyarországi és az erdélyi, de a Kárpát-medence többi régiójának pálinka-előállítása. Ez egy jogi kérdés. Úgy gondolom, hogy a pálinka mindannyiunké, és ezt bizonyítja, hogy az idén is érkeznek Marosvásárhelyre nemcsak Erdély különböző szegleteiből, hanem az egész Kárpát-medencéből lovagrendi tagok, és velünk ünneplik ezt a magyar konyhaművészeti értéket az agrárminisztérium képviselői is.

- Céljuk, hogy a beküldött minták jó minőségűek legyenek. Egyúttal azt az Erdélyben még elterjedt évszázados mentalitást is meg akarják változtatni, miszerint nem a szép, hanem az lehullott gyümölcsből főzik a pálinkát. Ezt hogyan próbálják elérni?



- Elsősorban úgy, hogy beszélünk róla, ahányszor csak lehetőségünk adódik, elmondjuk, hogy a minőségi pálinkához minőségi gyümölcsre is szükség van. A mai fogyasztóknak már nem elég, hogy „nézd csak, erdélyi pálinkám van”, a nedű aztán lemarja az illető torkát, hanem annak megfelelő minőségűnek, kellemesnek, élvezhetőnek is kell lennie – illat, zamat, összhatás tekintetében. Az elmúlt versenyek során én eddig még nem találkoztam olyan emberrel, aki „majd csak lesz belőle valami” mentalitással fogott neki pálinkát főzni. Aki belevág, az igyekszik odafigyelni, nem sajnál időt, energiát és pénzt sem, lehetőség szerint, majd amikor a pálinka elkészül, akkor büszkén kínálgatja. Erre a virtusra is alapoztuk a versenyt. Márpedig ha benevezik a mintákat, akkor kíváncsiak is a zsűri véleményére, és ebből pedig lehet tanulni, visszaigazolást lehet nyerni.

- Erdélyben nagy előnyt jelent, hogy megteremnek a különböző erdei gyümölcsök, így ezekből igen erős aromájú és finom pálinkát lehet főzni. Erre hogyan hívják fel a főzők figyelmét?



- A legtöbb minta a sokat termő gyümölcsökből érkezik, szilva, alma, körte, barack, ezek könnyebben hozzáférhetők és olcsóbbak is. Ezért is van, hogy az áfonya, málna, eper, feketeribizli párlata különleges, igaz, hogy munka is több van vele, de a jól sikerült pálinka messze viheti a készítő nevét. Itt örömmel nyugtázhatom, hogy a versenyünkre benevezett pálinkák közül több esetében jelezték, hogy vendéglátóipari egységek felvásárolták a teljes készletet. Ez bizonyos tekintetben a verseny színvonalát is emeli, és elviszi a nagyvilágba az erdélyi pálinka sikerét.





A Vásárhelyi Forgatagon korábban versenyző pálinkamezőny

maszol.ro



- Fedezd föl saját kultúrád - hangzik az európai Balassi-folyamat jelmondata. Önök hogyan vonják be a belső-magyaroroszági civil szervezeteket – köztük a Balassi Kard Művészeti Alapítványt – az erdélyi magyar pálinkakultúra csinosításába?



- Marosvásárhelyen vendégül látunk több magyarországi pálinka lovagrendet, akik így megismerhetik, hogy tart jelenleg az erdélyi pálinkafőzés. Emellett igyekszünk megragadni olyan média-lehetőségeket, amelyek Magyarországra is elviszik a verseny hírét és törekvésünk célját.

- A zsűri augusztus 30-án értékeli a beküldött mintákat, majd egy nappal később hirdetnek eredményt. Milyen szakmai erőkből áll a zsűri?



- Az elbírálás a 20-pontos rendszerrel, vak kóstolással történik, a zsűrit pedig az erdélyi, illetve a vendég pálinka lovagrend tagjai alkotják.

gondola