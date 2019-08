Karácsony a Fidesz–KDNP projektjével kampányol

A Tarlós István főpolgármestersége alatt elindított, tervezés és engedélyezés alatt lévő projekttel, a HÉV és a metró összekötésével kampányol Karácsony Gergely. Ami a baloldal közös főpolgármester-jelöltjének saját ötleteit illeti, a Budapesti Tudományos Akadémia után fővárosi alkotmány kezdeményezését, valamint az augusztus 20-i tűzijáték betiltását helyezte kilátásba.

2019. augusztus 22. 13:38

– Össze kell kötni föld alatt a metrót a HÉV-vel! – kampányolt tegnap egy már a jelenlegi városvezetés alatt elindított fejlesztéssel Karácsony Gergely, a XVI. kerületben tartott tegnapi sajtótájékoztatón. Az MSZP–Párbeszéd főpolgármester-jelöltje Nemes Gáborral, a baloldali összefogás helyi polgármesterjelöltjével együtt a 2-es metró és a H8/H9 jelzésű HÉV mielőbbi összekötését követelte, egyben megismételte azokat az érveket, amely alapján a kormánypárti többségű Fővárosi Önkormányzat elindította a Zugló és a Kertváros közlekedését átformáló, azt jelentősen egyszerűsítő projektet.

A Fővárosi Közgyűlés ülésein való megjelenést hanyagul kezelő Karácsony és az őt támogató pártok nyitott ajtókat döngetnek, mivel a BKK közelmúltbeli hivatalos közleménye szerint az „M2 metró és a gödöllői HÉV összekötés, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” elnevezésű projekt keretében jelenleg a fővárosi szakaszok – azaz a metró és a HÉV gödöllői ágának Pillangó utca és Cinkota közötti szakasza, valamint a rákoskeresztúri szárnyvonal – tervezése zajlik, a fővárosi szakaszokra vonatkozóan a bírálati engedélyezési tervek pedig már elkészültek. A metró- és HÉV-üzemben is közlekedni képes új járművekre vonatkozó elvi előzetes típusengedélyt is kiadták már.

A BKK szerint a projekt előkészítésének véghatárideje 2019 vége, annak megvalósítását a 2021–2027-es európai uniós költségvetési ciklusban tervezik. A folyamatban lévő projektről és annak részletei­ről mind a két jelöltnek, Karácsonynak és Nemesnek is tudnia kell, mivel az előbbi személy polgármestersége jogán 2014 ősze óta a Fővárosi Közgyűlés tagja, az utóbbi pedig a BKV-nál működő Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) elnöke volt a tavalyi évig. A Fővárosi Közgyűlés 2015. április 23-i ülésén hatalmazta fel a BKK-t a projekt előkészítésére. A négy évig tartó előkészítésre azért van szükség, hogy a következő uniós költségvetési ciklus pénzügyi forrásaira már megalapozott közlekedésfejlesztési projektekkel lehessen pályázni.

A szivárványkoalíció jelöltje a HÉV és a metró összekötését sürgeti, miközben azt már tervezik Fotó: Kurucz Árpád

Míg a zuglói botrányos ügyek által megtépázott baloldali közös főpolgármester-jelölt egy Tarlós István főpolgármestersége alatt elindított projekttel kampányol, addig saját kútfőből egyre vadabb kampánykijelentésekkel borzolja hallgatósága idegeit. Már a Budapesti Tudományos Akadémia megalapításának ötlete miatt is kapott hideget-meleget Karácsony, de az augusztus 20-i nemzeti ünnepről tett kijelentései ezen is túltettek. „Augusztus huszadika van, Magyarország születésnapja, az Alkotmány ünnepe” – írta tegnapelőtti Facebook-bejegyzésében. A baloldal főpolgármester-jelöltje vagy nagyon tudatlan történelmi kérdésekben, vagy elárulta igazi politikai énjét, mivel 1950–1989-ig a Magyar Népköztársaság szovjet mintára 1949-ben elfogadott sztálinista alkotmányának ünnepe volt augusztus 20-a.

Zugló polgármestere azonban ennél is tovább ment, kezdeményezi, hogy a 23 kerületi polgármesterrel közösen alkossák meg a Budapest Alkotmányt, mivel az alaptörvény szerinte csak „fügefalevél”. Tarlós István kihívójának ötlete azért is érdekes, mivel az által vezetett XIV. kerület önkormányzati testületeink szervezeti és működési szabályzatai is hagynak kívánni valót maguk után, ahogy arra a helyi jegyző például a pénzügyi és költségvetési bizottság kapcsán konkrétan utalt is. Az már csak hab a tortán, hogy Karácsony ünnepi bejegyzésében az augusz­tus 20-i nemzeti ünnep hagyományos elemének, a tűzijátéknak a betiltását is elképzelhetőnek tartja környezetvédelmi okokra hivatkozva.

