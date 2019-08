Építkezés és gyűlölködés közül kell választani

Míg az ellenzék békétlenséget, addig a kormánypártok építkezést és fejlődést kínálnak a választópolgároknak, akiknek e két lehetőség közül kell választaniuk az októberi önkormányzati voksoláson – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke, aki komoly indulatokra és hazugságokra számít az ellenzéki pártoktól a most kezdődő kampányidőszakban.

2019. augusztus 24. 09:55

– Milyen hangvételű kampányra számít az őszi önkormányzati választások előtt?

– Úgy vélem, hogy a kampány hangvétele pontosan olyan lesz, mint a tavaszi európai parlamenti választások vagy a tavaly áprilisi országgyűlési választásokat megelőző időszakoké volt. Meglehetősen nagy indulatokra és rengeteg hazugságra, valamint dezinformációs kísérletre lehet számítani az ellenzéki pártok részéről.

– Pontosan mire gondol, melyek azok a témák, amiket ön szerint erőltetni próbálnak majd az ellenfeleik?

– Ez őszintén szólva előre kiszámíthatatlan, hiszen eddig is összevissza beszéltek és helyezkedtek az ellenzéki szereplők. Ráadásul az általuk felvetett témák döntő többségéről egyszerűen az derül ki, hogy hazugság, vagy a választók megtévesztésére irányul. Ami közös vonulat az ellenzék üzeneteiben, hogy „váltsuk le Orbán Viktort és a Fidesz–KDNP-kormányt”. Ez speciel az önkormányzati választásokra nem megfelelő üzenet, hiszen ezen a voksoláson nem születhet olyan eredmény, ami a kormány státusát érintené, mert helyhatósági választásokról van szó. Tehát már az alapvető üzenete is megtévesztő az ellenzék politikusainak.

– A kormánypártok mit kívánnak hangsúlyozni a kampány során? A helyi ügyek mellett lesz-e országos, minden választókerületre érvényes üzenetük?

– Mi építkezni szeretnénk. Szépíteni és jobbá tenni kívánjuk a magyarországi településeket, annak a programnak megfelelően, amit Orbán Viktor hirdetett meg, amikor azt mondta, hogy 2030-ra a magyar életszínvonal érje utol az európai uniós élvonalét. Ehhez természetesen összefogásra van szükség. Itt nem a politikai pártokkal való együttműködésre gondolok, hanem a választókra. Nekünk velük kell szövetséget kötnünk. Azt üzenjük az állampolgároknak, hogy ne adják a településük irányítását a Gyurcsány Ferenc és pártja, a Demokratikus Koalíció vezette ellenzék kezébe, mert azon az oldalon békétlenség van, háború és folyamatos gyűlölködés.

– Vannak olyan települések, amikre külön is oda szeretnének figyelni a kampány során? Hol számít szoros küzdelemre?

– Valamivel kevesebb, mint 3200 önkormányzat van hazánkban. Mi ebből közel 1200 településen indítunk vagy támogatunk egy polgármesterjelöltet, és szerintem lehetetlen volna ezek közül bármelyiket külön kiemelni. Számos helyen lehet szoros a verseny, de számtalan településen nagyarányú, fölényes győzelmet is arathatunk. Arra biztatjuk a választókat, hogy a Fidesz–KDNP-pártszövetség polgármester- és önkormányzati képviselőjelöltjeit támogassák a szavazatukkal. Egyébként nyolcmillióan élnek olyan településen, ahol fideszes jelöltre lehet voksolni, amivel toronymagasan mi kínáljuk a legtöbb lehetőséget a választópolgároknak.

– Mit gondol, milyen mértékben fog megvalósulni az ellenzéki összefogás, amiről oly sokat beszélnek?

– Az ellenzéki összefogás olyan együttműködés, amelyet a gyűlölet tart össze, és ez meg is látszik rajta. Az ellenzéki pártok ugyanis egymást is folyamatosan szorongatják. Az összefogásuk tehát nem valódi együttműködés, hanem békétlenkedő, reménytelen és sikertelenségre ítélt politikai erőknek valamiféle kooperációja. Emlékezzünk csak a 2018-as országgyűlési választásokra. Minden bizonnyal az lesz most is, ami akkor történt. Az ellenzék akkor is végig az összefogásról beszélt, amit végül nem tudtak megvalósítani, ezután történelmi pofonba szaladtak bele és kudarcot vallottak.

– Úgy tűnik, számos helyen az ellenzék taktikája az lesz, hogy magukat függetlennek valló, és konzervatívnak feltüntetni próbáló jelöltek mögé állnak be a pártok. Mi a véleménye erről? Fel vannak rá készülve, hogy ilyen jelöltekkel küzdjenek meg?

– Természetesen fel vagyunk erre készülve, hiszen nem kell mást tenni, mint felkeresni a választók mindegyikét, és eljuttatni hozzájuk azt az üzenetet, ami figyelmezteti erre őket. Azt hozzátenném, hogy az önkormányzati választásokon a helyi lakosok legtöbbször személyesen ismerik a jelölteket. Hiába indul el tehát például az MSZP megyei elnöke függetlenként Szombathelyen, és próbálja magát civil jelöltnek feltüntetni, ismerik őt az emberek, és pontosan tudják, hogy kicsoda. Helyben aztán végképp nem szabad a választópolgárokat lebecsülni, hiszen pontosan tudják, kik a jelöltek, annak ellenére is, hogy az ellenzéki szervezetek rejtőzködni próbálnak, mert érzik, hogy nem népsze­rűek a választók köré­ben. Ezért próbálnak sok helyen valami álcivil szervezet vagy jelölt mögé beállni, de ezzel csak veszíteni fognak.

