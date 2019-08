Kampányrajt - Megszólaltak a pártok

2019. augusztus 24. 17:41

Kósa: az ellenzék hatalmas kudarccal indul a választáson

Az ellenzék teljes összefogásra vonatkozó stratégiája megbukott, hatalmas kudarccal indulnak az önkormányzati választáson, és míg a kormánypártokat az építkezés, addig az ellenzéket háborúskodás, békétlenség, gyűlölet jellemzi - jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke szombaton, a kampány első napján tartott budapesti sajtótájékoztatóján.

A Fidesz-KDNP az építkezés, a fejlődés pártján áll, amit együttműködéssel lehet elérni, nem pedig úgy, hogy "elkezdünk háborút vívni az egyébként 2022-ig nyilvánvalóan hivatalban lévő kormánnyal" - mondta.

Kósa Lajos kifejtette: az ország népességének 78 százaléka lakik olyan helyen, ahol lesz fideszes vagy Fidesz által támogatott polgármesterjelölt. A 10 ezer lakosnál népesebb 169 településen mindenhol lesz fideszes vagy a kormánypárt által támogatott polgármesterjelölt - közölte, úgy értékelve, hogy a Fidesz - szemben a többi induló szervezettel - teljes országos lefedettséget tud maga mögött.

A Fidesz-KDNP saját polgármesterjelöltet 783 helyen indít, és 370 esetben nem ők a jelölők, de támogatják az indulót. Ez 1153 települést jelent - közölte. Hozzátette: Magyarországon 169, a tízezer lakosnál nagyobb lélekszámú település, mindenhol lesz jelöltjük, 146 a kormánypárté, 12 a támogatott, és 11 helyen még folynak az egyeztetések. 5-10 ezer fő közötti település 134 van, ebből 89 helyen lesz kormánypárti jelölt, 13 helyen támogatják a jelöltet, 32 település van, ahol nem lesz jelölt, hanem más konstrukciókban gondolkodnak. Az 5 ezer fő alatti települések abszolút a függetlenek világa - fogalmazott Kósa Lajos.



Minden megyei közgyűlésben lesz a kormánypártoknak listájuk, amelyeken mintegy 600 jelöltjük szerepel. Minden budapesti kerületben elindulnak polgármesterjelöltjeik, a 20. és 23. kerületben a kormánypártok támogatásával száll ringbe az induló, a többi kerületben a kormánypártok saját jelöltjei mérettetik meg magukat.

Arról is beszélt, hogy az ellenzék a 10 ezernél több lakosú települések mindegyikében akart közös polgármesterjelöltet állítani, ám a jelenlegi számok azt mutatják, csak 53 ilyen helységben van az ellenzék által állított, illetve támogatott jelölt, és mindössze 31 ilyen településen van egy az egy elleni felállás.

A politikus értékelése szerint "az ellenzék stratégiája megbukott (...), az ellenzék hatalmas és teljes kudarccal indul a választásokon". "Bárki is kotyvasztotta ezt össze", ez egy nagyon súlyos kudarc - fogalmazott.

Az önkormányzati választás a harmadik olyan országos szavazás lesz, amelyen az ellenzék stratégiája a teljes összefogásra alapul - mondta Kósa Lajos. Jelezte ugyanakkor, hogy ez sem a tavalyi országgyűlési, sem az idei európai parlamenti választáson nem valósult meg, és "a józan ész szabályai szerint" most sem az néz ki, hogy megvalósították volna az együttműködést.

A Fidesz kampányfőnöke arról, hogy Lázár Jánost helyben felkérték, induljon el Hódmezővásárhely polgármesteri székéért, de visszautasította, azt mondta: Lázár János parlamenti képviselő, és megfontolva a felkérést, úgy döntött, hogy továbbra is ezt a munkát kívánja ellátni.



További felvetésre beszélt arról is, hogy Békéscsabán egy független jelöltet támogatnak, Szarvas Péter személyében. Arról, hogy a jelöltet a Jobbik is támogatja, azt mondta: nyílt, előre felvállalt támogató politikát folytatnak, hogy a Jobbik pontosan mit akar, nem tudja, nem lehet követni a politikájukat.



Kósa Lajos kérdésre azt is elmondta: választási kampányban nem szerencsés parlamenti ülést tartani, s ha elő is fordult, hogy összehívták az Országgyűlést, akkor annak konkrét oka volt. Most nincs olyan törvényi kötelezettség, aminek ne feleltek volna meg, és ami indokolna ülésezést.

A kampányfőnök arról is beszámolt, hogy a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltjei közül elsőként a miskolci Alakszai Zoltán adta le a szükséges támogató aláírásokat.

A nyugdíjasok rezsiutalványával kapcsolatos kérdésre Kósa Lajos azt mondta: a kampány kedvéért "nem kell abbahagyni" a magyaroknak kedvező lépéseket.

Karácsony: a tét az, hogy a budapestiek visszaszerzik-e önrendelkezésüket a főváros felett

Az önkormányzati választási tétje a fővárosban az, hogy a budapestiek visszaszerzik-e önrendelkezésüket saját városuk felett - jelentette ki Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt szombaton Budapesten.

A XI. kerületben, a Fehérvári úti Vásárcsarnoknál tartott kampánynyitón Karácsony Gergely kiemelte: hivatalosan elindult az önkormányzati választási kampány, hiszen kezdődik az ajánlásgyűjtés, és az a jó híre van a Budapesten változást akaróknak, hogy az ellenzéki pártok és civil szervezetek a főváros minden kerületében és egyéni választókerületében közösen indulnak.

A változás arról szól, hogy Budapest visszavegye azt a pénzt, amit az elmúlt években elvontak tőle, visszaszerezze azokat az intézményeket, amelyeket elvettek tőle, visszaszerezze az esélyt, hogy Budapesten mindenkinek lehessen lakhatása, s azt, hogy Budapest szolidáris közösség legyen, amely újra része Európának - mondta.

Karácsony Gergely hangsúlyozta: elindulnak a választáson azért is, hogy visszaszerezzék azoknak a budapestieknek az önbecsülését, akik unják már azt, hogy a fejük felett, nélkülük döntenek a legfontosabb kérdésekben.

A választás arról is szól, hogy le tudják-e győzni a "Fidesz bábját", Tarlós István főpolgármestert, aki "nem a budapestieket képviseli a kormánnyal szemben, hanem a kormány akaratát a budapestiek érdekeivel szemben" - tette hozzá.

Karácsony Gergely László Imrével (DK), a XI. kerületi közös ellenzéki polgármesterjelölttel és Molnár Gyula szocialista országgyűlési képviselővel, a kerület volt polgármesterével tartott sajtótájékoztatót a Kőrösy József utcában, ahol - mint elmondták - a Fidesz kilenc éve ígéri egy gyermekgyógyászati központ létrehozását.

László Imre, aki sajtótájékoztatót megelőzően aláírta Karácsony Gergely ajánlásgyűjtő ívét, arról beszélt, hogy "a kerület gyógyításra szorul", és erre példaként hozta fel a Citadella XI. kerületi részének elhanyagoltságát, valamint a gazdagréti uszoda megépítésének elmaradását.

Azt ígérte, hogy megválasztása esetén a kerületi egészségügyi alapellátásra és a járóbeteg-szakellátásra fordított forrásokat minimálisan megduplázzák.

Karácsony Gergely kérdésekre válaszolva elmondta, az elmúlt években a kormányzat olyan politikát valósított meg, amely az önkormányzatiság értékét megkérdőjelezte, ezért az önkormányzati választás tétje az egész országban az, hogy a települések visszaszerzik-e az önrendelkezés lehetőségét.

Kijelentette: nem ért egyet a drogliberalizációval, és az nem része a közös programnak. Ez a Liberálisok programjában sem szerepel, és a velük kötött megállapodás arról szól, hogy Sermer Ádám főpolgármester-jelölt visszalépésével közösen politizálnak a kampányban, majd a Liberálisok szerepet vállalnak a főváros vezetésében, valamint az V. kerületben közös ellenzéki jelöltként indul egyéni körzetben politikusuk, Szabadai Viktor - mondta el Karácsony Gergely.

Ugyancsak kérdésre válaszolva Molnár Gyula azt mondta, szerinte a választás tétje az is, hogy vissza lehet-e terelni a politikát a "normális sávba", lehet-e újra a helyi ügyekről helyben dönteni, ugyanis "egy olyan hatalommal állunk szemben, amely mindent centralizál".

Jobbik: helytartók és lokálpatrióták között kell választaniuk az embereknek

A kormányt képviselő fideszes helytartók és a lakosság érdekeit szolgáló lokálpatrióták között kell választaniuk az embereknek az október 13-i önkormányzati választáson - mondta Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője szombaton Budapesten tartott kampánynyitó sajtótájékoztatóján.

Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott, az előző hónapokban az ellenzéki oldalon különböző világnézetű emberek egyeztettek azért, hogy közösen gondolkodjanak, miként lehet jobbá tenni a magyar települések sorsát.

Kifejtette, a jobbikosok azért ültek egy asztalhoz nagyon sok párttal, civil szervezettel, helyi lokálpatriótával, hogy a magyar városokat és falvakat "visszafoglalhassák a Fidesztől", majd visszaadhassák azoknak, akik képesek újjáépíteni, nem a bal- vagy jobboldal, hanem a tisztesség útján. Mint mondta, a Jobbik politikusai minden önkormányzatban a "tisztesség csendőrei lesznek".

Jakab Péter, a Jobbik parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart Az önkormányzati választások tétje címmel az Országház előtt 2019. augusztus 24-én. MTI/Máthé Zoltán

"Mi leszünk a garancia arra, hogy a magyar városokat és falvakat soha többé ne fosztogathassák azok, akik egyébként harminc éve fosztogatják párthovatartozástól függetlenül" - hangoztatta.

A Jobbik politikusa kijelentette, a Fidesz kétharmada az "önkormányzatokban épült ki", ezért szerinte "ott is kell elbuknia".

"Orbán Viktor úgy tekint a magyar városokra és falvakra, mintha azok a saját birtokai lennének" - fogalmazott, majd hozzátette, "ha most ősszel őfelségét megfosztjuk a birtokaitól, akkor megfosztjuk a trónjától is". Jakab Péter szerint a "2022-es kormányváltáshoz október 13-án kell megvenni a belépőjegyet".

Kérdésekre válaszolva megjegyezte, az ország minden településén arra törekszenek, hogy az ellenzéknek egyetlen közös jelöltje legyen, de ezt nem lehet maradéktalanul megvalósítani 3200 helyszínen.

MTI