Sermer-féle főpolgármesteri program

2019. augusztus 25. 01:33

Karácsony Gergely tagadja, hogy tárgyalt volna a drogliberalizációról Sermer Ádámmal, aki pár napja lépett vissza Karácsony javára a főpolgármester-jelöltségtől. A liberális Sermer korábban azt mondta, főpolgármesterként egyik első intézkedése lesz, hogy Budapesten dekriminalizálják a marihuána fogyasztást.

"Amennyiben én leszek Budapest főpolgármestere, az első napon helyi rendeleti szinten dekriminalizálni fogom a kannabisz fogyasztását és birtoklását Budapest egész területén - mondta Sermer Ádám, a Magyar Liberális Párt korábbi főpolgármester-jelöltje.

Sermer Ádám még áprilisban jelentette be, ha ő kerülne Budapest élére drogliberalizációt hajtana végre. A liberális politikus sokáig azért nem csatlakozott az ellenzéki összefogáshoz, mert úgy gondolta, a többi párt nem vállalná fel programjának megvalósítását. Sermer azonban a héten mégis bejelentette, visszalép Karácsony Gergely javára.

Közösen fognak kampányolni, és a liberálisok szerepet vállalnak majd a főváros vezetésében is - csupán ebben állapodtak meg, állítja Karácsony Gergely. A baloldal főpolgármester jelöltje az együttműködés további részleteiről azonban nem kívánt beszélni.

Nincsenek titkos részletek, amelyeket ezen kívül meg tudnék önnel osztani, és még egyszer mondom, mert úgy látszik hogy sokszor el kell mondani, hogy egyszer átmenjen, a drogokkal kapcsolatos politikánkon nem szeretnénk változtatni, nem támogatjuk a drogliberalizációt, amely egyébként nem is önkormányzati hatáskör, de ez önöket nem zavarja abban, hogy összevissza hazudozzanak bármit - fogalmazott Karácsony Gergely a baloldal közös főpolgármester-jelöltje.

Az összefogás részeként nem csak Sermer Ádám, de a Liberálisok V. kerületi polgármester jelöltje is visszalép. Megkérdeztük Szabadai Viktort, hogy eddigi főpolgármester-jelöltjük drogpolitikája megjelenik e majd Karácsony Gergelynél is. A politikus azonban azt állította, a drogliberalizáció kérdése soha nem is szerepelt a fővárosi választási programban.

Ez nem része a Sermer-féle főpolgármesteri programnak, egyébként egy főpolgármesternek nincs is lehetősége a drogliberalizációra, ez egy törvényerejű kérdés, országgyűlés elé tartozik, nem a főpolgármesteri hivatalba - jelentette ki Szabadai Viktor, a Magyar Liberális Párt budapesti választmányi elnöke. (...)

Karácsony tagadja, hogy támogatná a drogliberalizációt

HírTV