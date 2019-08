A futball a tartalomipar része

Akkor viszont kell egy komoly futballműsort is indítani – valahol az immár rengeteg tévécsatornán. A futball ugyanis több, mint sport, több, mint tartalomipar, hallatlanul fontos – lenne – egy-egy nemzeti közösség jövőformálásához.

2019. augusztus 26. 14:32

Sir Alex Fergusonról némileg meglepő értékelést írt az egyik, róla szóló könyv szerzője. Eszerint a skót futballszakember attól zseni, hogy elsőrangú kereskedelmi márkát hozott létre sokéves munkájával a Manchester Unitedből.



Nem az edzői nagyságát emelte ki.



Az természetesen kellett a gazdasági teljesítményhez, de – nézhetjük úgy is – a kereskedelmi márka kifejlesztése az igazán nagy teljesítmény: a Manchester United ismert érték, a jelvényével díszített ajándéktárgyakat Magyarországon is veszik.



A hirdetési ágazatban jól eladható – szerte a glóbuszon.



Egyes klubvezetőségek egyenesen tartalomipari szereplőknek vallják magukat. A futball közönséget vonz, a játékosok mezén ott a hirdetés, a tévéműsorokban ott a reklám, ez pedig hozza a pénzt a klubnak, a garnitúrának.



Ezért is érdemes a dilettantizmust távol tartani a labdarúgástól.



Idehaza ez sajnos nem sikerült – még ott sem, ahol azt viszonylag könnyű lenne elérni. A futballról szóló televízió-műsorokban sajnos egészen durva dilettantizmus is felszínre jön, és nem tudni: mennyit árt ez a magyar labdarúgásnak.



Minthogy a futball is, a tv-műsor is tartalomipar: bajt okoz a butaság.



Ősi újságírószabály: lehet unalmas meccs, de unalmas tudósítás nem. Természetesen közönségvonzóbb műsorokat lehet alkotni, ha a magyar futballcsapat győz, továbbjut a kupában, a vb-selejtezőben.



De ha kikap, a műsornak akkor sem kell lesüllyedni a futballnívó alá.



Idehaza ez megtörténik. Az egyik kirívó eset: a Fradi zágrábi szereplése után bukott felszínre. Az egyik televízióban dr. Horváth Zsolt volt labdarúgó nyilatkozott, s kimondta, hogy az egy-egyes döntetlen után az FTC-nek itthon null-nullás eredményt kell elérnie.



Ezt nem Mari néni mondta a kiskundorozsmai piacon.



Hanem egy szakkommentátor jelentette ki egy szakműsorban. Nemcsak azért botrányos ez, mert azóta már tudjuk az eredményt. Ez már akkor fizikai fájdalmat okozott a futballhoz közepesen értő tévénézőknek is.



A másik botrányos eset is a kupaszerepléshez kapcsolódik.



Simek Péter kilencszeres válogatott egy tévéműsorban úgy fogalmazott, hogy a Fehérvár FC az itthoni bajnokságban elért győzelmével „feledtette” a kupamérkőzésen elszenvedett csúfos vereséget.



Simek Péter a legelemibb futball-összefüggésekkel sincs tisztában.



Természetesen egy szakkommentátor is mondhat bődületes nagy butaságot, a demokráciában ehhez joga van. Kérdés azonban, hogy a műsorvezető szakember ezt szó nélkül hagyhatja-e. Az újságírószakma szerint nem.



De a tévéműsor is tartalomipar, és ott más szempontok is lehetnek.



Molnár Mátyás tehetséges televíziós, kifogástalan kultúrájú műsorvezető. Ő egyetlen szót sem szólt e két elképesztően nagy balgaság elhangzása után, derűs arccal tudomásul vette, hogy alanyai nevetségessé tették a műsort.



„Nem hiba, hanem koncepció.”



Ez a bölcsesség is hat a mai médiavilágban: amikor valami nagy őrültség elhangzik vagy látszik egy-egy műsorban, kiderül, hogy az szándékolt momentum volt, a műsorkészítők így akartak hatást kelteni – és sikerült is, még ha tönkre is tették vele a produkciót.



Lehet, hogy Molnár Mátyásnak nem szabad jeleznie, ha butaságot hall.



A műsornak békességben kell lezajlania, nem szabad összezavarni a nézőket, kedves, bájos, üde „szórakoztatást” kell nyújtania, a riportalanyokat sem kell kínos helyzetbe hozni, róluk is a derű sugározzon, mindenki legyen elégedett, és a boldogságban úszás foglaljon teret az éterben.



Bele lehet törődni ebbe a műsorfilozófiába.



Akkor viszont kell egy komoly futballműsort is indítani – valahol az immár rengeteg tévécsatornán. A futball ugyanis több, mint sport, több, mint tartalomipar, hallatlanul fontos – lenne – egy-egy nemzeti közösség jövőformálásához.



Egy skót futballista mondta.



A közönség azt hiszi, hogy a futball életre-halálra megy. Biztosíthatom önöket: sokkal többről van szó.



Kovács G. Tibor







gondola