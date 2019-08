Tovább nő a feszültség a migránsok miatt a Balkánon

Ismét egyre több a feszültség és az erőszak a migránsok miatt a Balkánon. Néhány napja Boszniában, a horvát határ közelében támadtak rá egy fiatal, helyi nőre. Elvették a pénzét és a mobilját, majd szexuálisan is zaklatták. Görögországban egy afgán fiatal késelte halálra egyik társát. Az érintett országok folyamatosan kongatják a vészharangot. Azt mondják: nem tudják kézben tartani a helyzetet. A gondot fokozza, hogy mindenhol túlzsúfoltság van a táborokban – hangzott el az M1 Híradójában hétfőn.

2019. augusztus 26. 16:18

Fékezés nyomai és szanaszét hullott holmi – ez maradt a vasárnap hajnali baleset után, amikor egy migránsokat csempésző kisbusz Horvátországban lesodródott az útról, és a Kulpa folyóba borult. Szemtanúk szerint a rendőrök meg akarták állítani a sofőrt, ám ő fékezés helyett gázt adott és a folyóba hajtott. Az egyenruhások tizenegy migránst mentettek ki a vízből, egy nő belehalt sérüléseibe. A német rendszámú autó sofőrje pedig elmenekült. A rendőrség elfogadóparancsot adott ki szerb állampolgárságú embercsempész ellen. A horvát hatóságok közlése szerint tavalyhoz képest idén már 200 százalékkal nőtt az illegális határátlépések száma. Az év első hét hónapjában már mintegy 9 és fél ezer hasonló esetet regisztráltak és több mint 500 embercsempésszel szemben kellett intézkedniük, ez a duplája az egy évvel korábbi adatnak.

Migránsok támadtak helyi lányra Bihácson

A helyzeten nem javított az sem, hogy Bosznia-Hercegovinában néhány hónapja épp a horvát határ közelében alakították ki a Vucjak befogadótábort. A bevándorlókra a nap nagy részében kijárási tilalom vonatkozik, de ez sem tudja megakadályozni a határátlépési kísérleteket. A szigorra azért is szükség volt, mert Bihácson jelentősen megnőtt a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma. A legutóbb néhány napja történt incidens. Két bevándorló egy 23 éves helyi lányra támadt rá. A helyi sajtó beszámolója szerint éjszaka követni kezdték az utcán, majd amikor utolérték, elvették a pénzét és a mobilját is. A lány szexuális erőszak kísérlete miatt is feljelentést tett a rendőrségen. A migránsokat azonban azóta elkapták. 2019 eleje óta már több mint 21 ezer határsértő érkezett Bosznia-Hercegovinába, Nermin Kljajić, az Una Sana Kanton belügyminisztere szerint ebből is látszik, hogy jelentősen nőtt a nyomás tavalyhoz képest. A bosnyák hatóságok nem tudják megvédeni országuk határait, a migránsok így nem ütköznek komoly akadályokba, amikor kelet és dél felől megpróbálnak bejutni az országba.

Görögországban is egyre rosszabb a helyzet

A görög szigetekre is folyamatosan érkeznek a migránsokkal teli hajók. Csütörtökön és pénteken is mintegy 300-an kötöttek ki ezeken. A legfrissebb adatok szerint itt már csaknem 23 ezren vannak a befogadótáborokban. A legtöbb helyen jelentős a túlzsúfoltság. Számosz-on például több mint 4000 migráns él egy olyan táborban, amelynek kapacitása csak 650 fő. Leszbosz szigetén sem jobb a helyzet. A Mória táborban ugyanis hétezren vannak, miközben fele ekkora a tábor befogadóképessége. A konfliktusok éppen ezért rendszeresek. Múlt szombaton itt egy afgán tinédzser késsel támadt rá három társára, akik közül egyikük halálos sebet kapott. Az M1 szerint gyakoriak emellett a verekedések és a gyújtogatások is. A bevándorlásügyekért is felelős minisztérium egyik vezetője a napokban mindezekről úgy fogalmazott, a migráció problémája már meghaladja az ország képességeit, és Görögország már nem tudja egyedül kézben tartani a helyzetet.

M1