Méltatlan, hogy Brüsszel a határvédelmi kiadások egy százalékát térítené meg

A magyar kormány méltatlannak tartja, hogy Brüsszel a határvédelemre fordított kiadások mindössze alig több mint egy százalékát térítené meg Magyarország számára - mondta Hollik István kormányszóvivő hétfőn Budapesten újságíróknak.

2019. augusztus 26. 23:46

Kifejtette: a brüsszeli bizottság több mint kétéves időhúzás után reagált a magyar kormány kérésére, és mindössze 6,6 milliárd forint megtérítésére tett ígéretet.

Felidézte, Orbán Viktor miniszterelnök még 2017-ben fordult Jean-Claude Juncker bizottsági elnökhöz, hogy a sokat emlegetett szolidaritás jegyében fele részben járuljon hozzá a határon a kerítés építéséhez és a védelem költségeihez.

Elmondta: 2015, a kerítés megépülte óta eddig összesen 504 milliárd forintot fordított a magyar kormány határvédelemre. Kiemelte: az eddigi bevándorláspárti brüsszeli vezetés mindent elkövetett, hogy húzza az időt, és ne szálljon be a magyar határvédelem költségeibe. Az ő céljuk az volt, hogy legalizálják a migrációt, és minél több bevándorlót hozzanak Európába - fűzte hozzá a kormányszóvivő.

Hollik István ismertetése szerint a távozó bizottság most úgy döntött, hogy 20 millió eurót, 6,6 milliárd forintot térít meg a felmerülő magyar költségekből; ez kizárólag ebben az évben, a magyar-szerb határszakaszon járőrszolgálatot teljesítő állomány finanszírozására fordítható.

Hangsúlyozta: a magyar kormány bízik abban, hogy a novemberben munkába álló új Európai Bizottság az eddigi, bevándorláspárti brüsszeli vezetéssel szemben elsődlegesnek fogja tartani az unió külső határainak megvédését, és hajlandó támogatni a tagállamokat, köztük Magyarországot abban, hogy ne a migráció szervezésén, hanem a megállításán legyen a hangsúly.

Magyarország, ha kell - ahogy eddig -, ezután is meg fogja védeni Európa schengeni határait az illegális migrációtól, mert úgy gondolják, hogy ez Magyarország tagállami kötelezettsége, ráadásul az európai és magyar emberek érdeke is ez - fejtette ki a kormányszóvivő. "Továbbra is fenntartjuk", hogy az illegális migráció veszélyezteti Európa biztonságát, és "továbbra is fenntartjuk" azt a kérést, hogy a költségek felét Brüsszel térítse meg - fűzte hozzá Hollik István.

Felháborító a magyar határvédelemre szánt brüsszeli támogatás mértéke

A Fidesz-frakció felháborítónak tartja, hogy a távozó brüsszeli vezetés a magyar határvédelemre „épphogy csak csöpögtet támogatást”, a migráció szervezésébe azonban „önti a pénzt” – mondta a nagyobbik kormánypárt frakciójának szóvivője hétfőn Budapesten újságíróknak.

Halász János a Fidesz-frakció nevében arra reagált, hogy Hollik István kormányszóvivő hétfőn bejelentette: a határvédelemre 2015-től szánt költségeknek csupán mintegy egy százalékát, azaz 6,6 milliárd forintot térít meg Magyarország számára Brüsszel.

Úgy fogalmazott: „a távozó brüsszeli vezetés hozzájárulása a magyar határvédelem költségeihez csepp a tengerben, annak csak töredékét, alig több mint egy százalékát fedezi, miközben a Soros-szervezetekhez pedig öntik a pénzt”.

A Európai Parlament bevándorláspárti többsége januárban szavazta meg, hogy megháromszorozzák a migrációt szervező Soros-szervezetek támogatását – jelezte Halász János, aki kitért arra is, hogy a távozó Európai Bizottság is olyan uniós költségvetési tervet készített, ami megsokszorozná a migráció támogatását. Emlékeztetett arra is, hogy csak a migránskártyaprogramon keresztül több százmilliárdot fizettek ki a migránsoknak.

„Ez így nem mehet tovább” – szögezte le Halász János, majd azt hangsúlyozta: Európának olyan vezetésre van szüksége, amely megvédi a külső határokat az illegális migrációtól, és ehhez hajlandó minden segítséget megadni a tagállamoknak.

Újságírói kérdésre Halász János közölte: a Fidesz és a kormánypárt európai parlamenti képviselői a jövőben is mindent megtesznek azért, hogy a határőrizeti költségek minél nagyobb részéhez járuljon hozzá Brüsszel. Hozzátette: a Fidesz-frakció szerint nem csökken a migrációs nyomás, de a folyamatokat a kormánynak kell értékelnie.

Arra az újságírói felvetésre, miszerint a korábban antiszemita módon megnyilvánuló Kulcsár Gergelyt indítja a Jobbik Debrecenben önkormányzati képviselőjelöltként az ellenzéki összefogás keretében, Halász János rámutatott: az ilyen politikusnak távoznia kell a közéletből. Felidézte, hogy Kulcsár Gergely több alkalommal is antiszemita kijelentéseket tett, beleköpött a vészkorszak áldozatainak emléket állító dunai cipőkbe, újévi jókívánságként horogkeresztet is szétküldött párttársainak. Halász János elfogadhatatlannak és különösen megdöbbentőnek nevezte, hogy „ehhez az ügyhöz” a Momentum és az LMP is támogatását adta.

Hollik István: A határon szolgálók kapják meg az unió által ígért pénzt

Ha megérkezik az Európai Unió által ígért összeg, azt a határon szolgáló hivatásosok bérére fordítják – közölte a kormányszóvivő az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.

Hollik István mindenekelőtt azt hangsúlyozta: megalázónak és méltatlannak tartja, hogy az EU Magyarország 504 milliárd forintos határvédelmi költségei után 6,6 milliárd forintot hajlandó kifizetni.

Felidézte: Orbán Viktor miniszterelnök 2017-ben írt levelet először Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének, hogy a kerítésépítés és a határvédelem költségeinek felét állja Brüsszel. A kormányfő arra hivatkozott, hogy Magyarország az Európai Unió déli határait is védi.

Az, ahogy Brüsszel kezelte a magyar kormány kérését, nem volt „korrekt és fair” – jelentette ki a kormányszóvivő, kifejtve: először az időhúzást választották taktikának, majd a költségek harmadát, később a tizedét akarták elismerni. Végül Magyarország határvédelmi költségeinek kicsit több mint egy százalékát ajánlotta fel Brüsszel – tette hozzá.

Hollik István kiemelte: az Európai Bizottság nem politikai testület, nem politikai döntést kellett volna hoznia, hanem szakmai szempontok alapján kellett volna mérlegelnie a magyar kormány kérését.

A kormányszóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság új elnöke többször egyértelművé tette, elsődleges fontosságúnak tartja az Európai Unió külső határainak megvédését. Ezért remélik, hogy az új elnök elismeri majd azt, amit Magyarország tett, és korrektebb megítélést tapasztalhatnak majd tőle – közölte.

MTI