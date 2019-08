Balra dől Olaszország

Kormánykoalíciót alakít az olasz baloldal, a miniszterelnök Giuseppe Conte jelenlegi ügyvezető kormányfő lesz - jelentette be Luigi Di Maio, az olasz Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője a Demokrata Párttal (PD) kötött szerdai megállapodást Rómában.

2019. augusztus 28. 22:47

Di Maio: megállapodtak Conte miniszterelnökségében

Di Maio erről azután beszélt, hogy Sergio Mattarella államfő kormányalakítási konzultáción fogadta.

Az M5S vezetője kijelentette, hogy mozgalmuk végre akarja hajtani azt a programot, amelyre a választóktól megbízatást kapott. A kormányválságról azt mondta: "nincsenek jobboldali vagy baloldali megoldások, csak megoldások".

Az államelnökség szóvivőjének esti sajtótájékoztatója szerint az államfő csütörtök reggelre bekérette hivatalába Giuseppe Contét. Giovanni Grasso részleteket nem közölt, de mindenki biztosra veszi, hogy az államfő kormányalakítási megbízatást fog adni neki.

A PD-t vezető Nicola Zingaretti korábban kijelentette, hogy a két pártnak eltökélt szándéka egy közös platform kialakítása az ország érdekében.

Az M5S korábbi szövetségese, Matteo Salvini, az ellenzékbe átülő Liga vezetője kijelentette, több tízmillió olasz választó "elképedve" szemléli azt a "szégyenteljes színházat", amellyel az M5S és a PD a bársonyszékeket készül felosztani egymás között.

Matteo Salvini megjegyezte, hogy szerinte Giuseppe Contét Biarritzban, a G7-csúcstalálkozón választották meg ismét olasz miniszterelnöknek.

"Párizs, Berlin és Brüsszel hozta meg a döntést, ahogyan a Monti-kormánnyal is történt" - mondta Matteo Salvini a Silvio Berlusconi vezette jobbközép kormányt 2011-ben leváltó Mario Montira utalva.

Salvini hozzátette: az Olaszország határain kívüli "hatalmakat zavarta" a Liga eddigi kormányzása, amely az olaszok méltóságát, büszkeségét és szuverenitását védte.

Kijelentette, hogy Párizs, Berlin és Brüsszel érdeke az, hogy Rómában gyenge kormány legyen.

"Bennünket vádolnak gyűlölettel, miközben az M5S-PD kormányát egyedül a Ligával szembeni gyűlölet tartja össze, a másik kizárása (a választásokból), valamint a hataloméhség" - hangoztatta Matteo Salvini.

Giorgia Meloni, a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke bejelentette, hogy amikor a második Conte-kormány bizalmat kér a római parlamentben, az utcára szólítja az olaszokat az M5S-PD kormány elleni tiltakozásra.

Foto: VINCENZO PINTO / AFP

Ellenzékbe szoríthatja Matteo Salvinit a baloldal

Különös házasság van készülőben Olaszországban: úgy tűnik, a magát eddig éppen a baloldali elittel szemben meghatározó Öt Csillag Mozgalomnak sikerül megállapodnia a balközép Demokrata Párttal. Noha az esetleges új kormánykoalíciót hamar szétfeszíthetik a két párt közötti csatározások, mégis egyre valószínűbb, hogy a bevándorlásellenes Liga vezetője, Matteo Salvini ellenzékbe szorul.

Amennyiben a Liga–Öt Csillag Mozgalom (M5S) kormánykoalíció eddigi miniszterelnökének, Giuseppe Conté­nak sikerülne hivatalban maradnia a Demokrata Párt és az M5S között formálódó koalíció élén, és megőrizni pozícióját a ciklus végéig, akkor egyike lenne Olaszország leghosszabb ideig szolgáló kormányfőinek, írta tegnapi gyorselemzésében a Politico hírportál, pontos látleletet rajzolva ezzel az olasz belpolitikában általánosságban uralkodó káoszról.

Ez valóban nagy teljesítmény lenne az augusztus elején összeomlott kormányával együtt még tavaly júniusban felesküdött jogászprofesszortól, aki a választásokon nyertes két párt kompromisszumos megoldásaként – mindenféle politikai jártasság nélkül – az egyetemi katedráról landolhatott a miniszterelnöki bársonyszékbe. Erre azonban egészen tegnapig úgy tűnt, semmi esély, hiszen éppen az ő személye gördítette az egyik legnagyobb akadályt a múlt péntek óta kormányalakítási tárgyalásokat folytató PD és M5S egyezsége elé. A magát eddig éppen a PD ellenében meghatározó elitellenes mozgalom egy esetleges koalíció legfontosabb feltételéül szabta Conte miniszterelnökségét, a PD azonban hallani sem akart erről.

A két párt álláspontja sajtóértesülések szerint a hétfőn este mintegy négy órán át tartó maratoni tárgyalásokat követően kezdett közeledni. Noha tegnap délután az M5S és a PD politikusai még egymást hibáztatva vagdalkoztak a pozíciók szétosztása körül kialakult hatalmi feszültségek ­miatt, és egy időre a tárgyalások is megakadtak, lapzártánkkor úgy tűnt, egyre nagyobb az esélye annak, hogy a májusi európai parlamenti választásokon elsöprő győzelmet arató, előre hozott választásokat sürgető Matteo Sal­vini belügyminiszter bevándorlásellenes pártja, a Liga ellenzékbe kerül.

A jobboldal erős emberének félreállítására megy ki a római játszma. Nem látszik még, mit hoz a holnap Fotó: REUTERS/Massimo Pinca

A Corriere della Sera olasz napilap által idézett Andrea Marcucci, a PD egyik vezető politikusa azt nyilatkozta: „nagyon optimista”, hiszen számos előrelépés történt a két párt közeledése ügyében. Nem sokkal később pedig már az M5S politikusai is örömmel számoltak be „néhány tekintélyes demokrata politikus nyitott szavairól”, amelyeket állítólag Conténak címeztek. További nyomatékot adott a kormányfő újrázásának, hogy Donald Trump egy Twitter-üzenetben határozottan kiált az országát a napokban a G7-csúcstalálkozón is képviselő politikus mellett. Mint az amerikai elnök fogalmazott, kezd jónak tűnni Olaszország nagyra becsült kormányfőjének helyzete. „Nagyon tehetséges ember, aki remélhetőleg miniszterelnök marad”, írta Contéról az amerikai elnök.

További konfliktusokat hozhat a két párt között a kulcsfontosságú pozíciók kiosztása. A balközép La Repubblica úgy vélte, az M5S a kormányfői és a miniszterelnök-helyettesi posztot is magának követeli, valamint a nagyobb súlyú tárcákat, köztük a belügyminisztériumot, amelyet – Salvini után – Luigi Di Maio, az M5S veeztője akar átvenni. A PD egyébként azt már egyértelművé tette: egyik első intézkedésük lesz a Salvini nevével fémjelzett két migrációs törvény eltörlése. Ezt bizonyára maga Conte is támogatni fogja, aki a kezdetektől fogva harcban állt Salvinivel annak bevándorláspolitikája miatt. Egy a Bloomberg hírügynökségnek nyilatkozó politikai elemző azt mondta, ha sikerül is egyezségre jutnia az M5S-nek és a PD-nek, koalíciójuk valószínűleg nem lesz tartós, tekintve az ország előtt jelenleg álló kihívásokat.

Sergio Mattarella baloldali államfő mindenesetre ma fogadja hivatalában a PD, a Liga és végül az M5S delegációját. Amennyiben a kormányalakítás megvalósul, az új kormányfő és csapata már holnap leteheti esküjét, pénteken pedig bizalmat kérhet a római parlamentben.

MTI - magyarnemzet.hu