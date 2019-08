Hamarosan megnyílik a Városliget legrégibb épülete

2019. augusztus 29. 09:42

Felidézte, hogy a neoreneszánsz stílusú épület műemléki rekonstrukciója 2017 novemberében indult el. Kiemelte: mindez komoly értékmentés, hiszen a századforduló egyik értékes építészeti mementóját sikerült most az eredeti, Pfaff Ferenc által jegyzett tervek alapján helyreállítani.

"A Millennium Háza jelképe a Liget Budapest Projekt alapvető célkitűzésének: a régi értékek megőrzésének és egyben legkorszerűbb módon történő megújításának" - hangsúlyozta Baán László. Hozzátette: a cél az volt, hogy a Millennium Háza megtalálja a helyét a jövő Ligetében, és ne csupán a múlt fényét újra megidéző egyik ékköve, de élő, tartalmas, látogatott tere is legyen a Városligetben létrejövő új kulturális negyednek.

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója a részletekről elmondta, hogy a tesztüzemre való felkészítés mellett jelenleg építik a különleges Zsolnay-díszkutat a kertben és installálják a kiállítást az őszi nyitásra.

Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa és Gyorgyevics Benedek, a projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója

A ház homlokzatán több tucat restaurátor munkája nyomán újultak meg a gazdag Zsolnay-díszítések, az épületben elbontották az utólagos toldásokat, visszaállítva az eredeti térszerkezetet. Elkészült az új tetőzet is, amely az épület két szárnya fölött hatalmas üvegfelületeket kapott, így természetes fény is bevilágítja a belső tereket. Az épület főbejárata visszakerült az eredeti, Hermina út felé néző oldalra - mondta el Gyorgyevics Benedek.

Hangsúlyozta, hogy minden részletre kiterjedő restaurátori terv készült annak érdekében, hogy a ház homlokzatának patinás, színes-mázas díszítéseit az eredeti, több mint 130 éves állapotoknak megfelelően állítsák helyre. A munkálatok egyik legfontosabb vezérelve volt, hogy a díszítő elemeket lehetőség szerint ne mozgassák, hanem az eredeti helyükön restaurálják. A helyszínen mintegy 2 ezer elemet újítottak fel, míg restaurátorműhelyben további összesen 2500 kerámiát állítottak helyre. A sérült, hiányzó elemeket - több mint 2 ezer darabot - az épületről fennmaradt korabeli felvételek és a Zsolnay-mintakönyvek alapján sikerült az eredeti gyártási technológia alkalmazásával pótolni.

Mint mondta, a városligeti épületen keverednek a reneszánsz motívumok és a középkori templomokat idéző faunfejek, de egyiptomi és görög nőalakok, perzsa szárnyas oroszlánok is felfedezhetők a gazdagon díszített homlokzaton. A növényi indák, sárkányos virágvázák és szárnyas oroszlánok között többször is feltűnik a három nagy reneszánsz géniusz, Leonardo, Raffaello és Michelangelo arcképe.

Ismét a XIX. század végének hangulatát idézi az épület Fotó: Városliget Zrt.

"Több tucat restaurátor kétéves munkájának köszönhetően a ház hosszú évtizedek után végre eredeti értékéhez méltó gondoskodást kapott, visszanyerte eredeti külsejét, és így ismételten a főváros egyik legkülönlegesebben díszített épületeként várja majd a látogatókat" - jelentette ki Gyorgyevics Benedek.

A vezérigazgató kiemelte, hogy a Városligetben egyedülálló rózsakertet is telepítettek az épület bejáratához. A tájépítészek az épület karakteréhez illeszkedően tervezték meg az 1500 töves Rózsakertet, amely a Millennium Háza előkertje lesz. A kert látogatói ízelítőt kaphatnak az új, úgynevezett "modern rózsafajtákból", láthatnak néhány régi, de még ma is kedvelt fajtát a 17-18. századból és találnak a rózsákkal jól társítható évelő virágokat is. Padok, színes növénykiültetések tarkítják a területet, a kert központi része pedig egy új Zsolnay-díszkút lesz.

Gyorgyevics Benedek arról is beszélt, hogy az 1250 négyzetméter alapterületű épület kulturális közösségi térként újul meg: interaktív kiállítótérrel, mélyföldszintjén pedig egy kisebb előadóteremmel, amely elsősorban múzeumpedagógia foglalkozások helyszíne lesz. Hozzátette: a Millennium Háza a Városliget történetének jeles eseményeire fókuszáló kiállítással nyílik meg ősszel. A kiállítótérben 21. századi technikával és tudástárral biztosítanak majd sokrétű élményanyagot a látogatóknak, emellett egy Zsolnay-kerámiákkal díszített kávéházat működtetnek majd az épületben.

A Millennium Házáról és a Rózsakertről készült videó

Gyorgyevics Benedek emlékeztetett arra, hogy ősszel Európa legnagyobb kulturális városfejlesztésének részeként a Millennium Háza és a Rózsakert mellett megnyílik az ország egyik legnagyobb és legkomplexebb játszótere és elkészül a Komáromi Csillagerőd tejes körűen megújított épülete is.

A Liget Budapest Projekt keretében megújuló Millenium Háza (volt Olof Palme Ház) a Városligetben 2019. augusztus 29-én. MTI/Mohai Balázs

A Liget Budapest Projekt keretében megújuló Millenium Házának (volt Olof Palme Ház) részlete a Városligetben 2019. augusztus 29-én. MTI/Mohai Balázs

