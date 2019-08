Tarlós: Az SZDSZ módszerei köszönnek vissza

2019. augusztus 30. 19:18

A mindannyiunk jövőjét befolyásoló klímastratégia elkészítésével és a legjelentősebb nemzetközi környezetvédelmi koalíció tagjaként jelentős lépéselőnyben van a főváros vezetése az ellenzékkel szemben Tarlós István szerint. A főpolgármester interjúnkban az ellenzék kampányát egyszerre nevezte veszélyesnek és komolytalannak. A politikus elmondta: jelenleg több mint 700 milliárd forintnyi fővárosi fejlesztés van előkészületben a kormánnyal együttműködésben.

– A főpolgármester-jelöltek közül az ön ajánlásai gyűltek össze a leggyorsabban. Lehet ennek jelentősége a választási küzdelemben?



– Nem az a lényeg, hogy ki mennyi aláírást szed össze. Ha a küszöbértéket eléri, akkor jelölt lesz. A jelentőségét a jelöltállításnak az adja, hogy az indulásomat támogató 12 ezer aláírás a szó szoros értelmében pár óra alatt gyűlt össze. Ennek azért van üzenetértéke.

– Szombaton megkezdődött az önkormányzati választások hivatalos kampánya. Lesznek Tarlós István-plakátok, tévés és rádiós hirdetések?



– A plakátok szeptemberben majd kikerülnek az utcákra, anélkül nem úszható meg a kampány, harminc éve így van ez. Ami a többi, említett kampánymódszert illeti, hivatalban lévő főpolgármesterként napi ügyekben, ahogy eddig is, meg fogok szólalni mind a tévében, mind a rádióban, mind a lapokban.

– Harminc éve, 1990 óta politizál. Milyen közérzettel vág neki a mostani megméretésnek?



– Úgy tudom, a megyei jogú városok és a kerületek vezetése körében az egyetlen politikus vagyok, aki 1990-ben is polgármester volt és ma is az. Az elmúlt harminc évben ez a nyolcadik – négy óbudai és a negyedik fővárosi – polgármester-választási kampány, amelyben részt veszek. Az egyetlen, ami nem győzelemmel végződött, az a 2006-os főpolgármester-választás volt, akkor Demszky Gábor mindössze jó egy százalékkal került elém, de akkor is a legnagyobb fővárosi frakciószövetség vezetője lettem négy évig. Ennyi kampány közül kevés váltott ki belőlem kellemetlen érzelmeket: az 1994-es őszi, amikor először volt közvetlen polgármester-választás, az izgalmas volt és kiszámíthatatlan. Főleg, mert közvetlenül előtte kiléptem az SZDSZ-ből. A másik a mostani, de most nem ideges vagyok, csak egyszerűen viszolygok ettől a kampánytól. Mindig voltak furcsaságok és feszültségek, de ami most folyik, az vicc.

– Mi váltotta ki a viszolygását?



– Kicsit szokatlan a mezőny is, de olyan eddig még nem történt az elmúlt három évtizedben, hogy az ellenzéki kampány jellemzően nem az önkormányzatokról szól. Kontár és átlátszó módon a parlament, a kormány konkurenciájának tekintik az önkormányzati, főpolgármesteri pozíciót, ami a város szempontjából komolytalan és veszélyes. Az ellenzék a jelenlegi kampánystílusával felégeti a kormányzattal való együttműködéséhez szükséges maradék hidakat is. Erősödnek azok a jelzések, hogy a mostani kampány egy vizionált szabadságharcról akar szólni, a háttérben pedig megjelentek nem felejtő, régi SZDSZ-esek.

– Kik azok a régi SZDSZ-esek, akik Karácsony Gergely mögött állhatnak?

– Hallottam öt-hat nevet azoktól, akik felhívtak, ők – szintén korábbi SZDSZ-esek – határozottan állították, hogy a „hőskori” ügyvivők közül is beszállt az egyik. A többiek akkor is súlytalanok voltak. Elgondolkodtató, hogy 25 éve léptem ki az SZDSZ-ből, az aktív polgármesterek közül elsőként, ami miatt akkor gyűlöltek. Ez volt az az időszak, amikor a szabad demokraták gyakorlatilag eladták az ország lelkét, olyan gyakorlatot alkalmazva, ezek végül már Horn Gyula is sokallt. Túlzott mértékű, eltorzított vádaskodások, zaklatott hatalomvágy, uszítás, hetvenkedés, hitegetés, amik most visszaköszönnek az ellenzék kampányából is. Ne feledjük, Karácsony Gergely jóval később dolgozott huzamosabb ideig SZDSZ-eseknek, Horn Gábornak, sőt Demszky Gábornak is. Ezért köszönhetnek vissza az SZDSZ kampánymódszerei 2019 nyarán–őszén is. De nem érdemes erre több szót vesztegetni.

– Létezik ellenzéki egység, és az valóban a többséget képviseli Budapesten?



– Az ellenzéki összefogás szlogenje mögött nem ellenzéki érzelmű emberek mozgalma van, hiszen az előválasztásokon csak a szavazók pár százaléka vett részt. Ez az összetákolt egység az eszmerendszerüket veszített ellenzéki pártelitek marakodásából született, egy jövőkép nélküli alku. A legnagyobb vesztes az MSZP, amelynek a jelenlegi vezetői gyakorlatilag cserben hagyták szimpatizánsaikat, hosszú évek óta egyetlen komoly pozíció­ra sincs saját jelöltjük. Most sincs. Az összefogás kézzelfoghatóan, látványosan pont Zuglóban bukott meg. A DK–Párbeszéd–MSZP főpolgármester-jelöltje úgy tesz, mintha erkölcsi kérdésekben ő lenne az etalon, miközben polgármesterként Zuglóban olyan szerződéseket írt alá, amelyeket maga is piszkos alkunak nevez. Nem tudom, hogy akar megküzdeni a kormánnyal és a Fővárosi Közgyűléssel, ha bevallottan öt éve nem bír néhány kerületi hörcsöggel sem. Holott Zuglóban a 22 képviselőből csak kilenc fideszes. Komoly ellenzéki összefogás lehet ott.

– Karácsony Gergely megállapodott a Magyar Liberális Párttal (MLP) is, melynek visszaléptetett főpolgármester-jelöltjének programjában a cannabis fokozatos legalizálásáról van szó. Mi a véleménye erről?



– Összevissza nyilatkozik. Egyértelműen kijelentette, hogy befogadta az MLP programját, amelynek bevallott és hangsúlyozott pontja a drogliberalizáció. Eszelős mondat, hogy aki rajta kívül indulni mer a főpolgármester-választáson, az mind a Fidesz vagy az én emberem. A valóság ellenben az, hogy Karácsony nagyon fél régi haverjától, Puzsér Róberttől és Puzsér stílusától. Nekik kellene elsősorban egymással megküzdeniük, én hivatalban lévő főpolgármesterként addig is teszem a dolgom.

– Az ellenzék főpolgármester-jelöltje és kerületi polgármester-jelöltjei „sétáló fákkal” járják a várost – mutatva a zöld elköteleződést. Ön nem tervez hasonló akciót?



– Az ellenzék belvárosi kampánygyűlésén ott állt egy-egy ember, kezükben gyökeres fákkal, miközben dél-amerikai esőerdőt ígértek Budapestnek, azt azonban elfelejtették közölni, hogy a Karácsony Gergely vezette Zuglóban, a Pillangó parkban háromszor annyi fát vágtak ki, mint amennyit a régi Szentendrei út felújításánál terveznek. Az sem mellékes, hogy a Demszky Gábor nevével fémjelzett két évtizedben évente mindössze egy-kétszáz fát ültettek, míg mi átlagban évi kétezret. A fákkal a kezükben kampányolók között feltűntek olyan „revitalizálódott”, egymásra feudálisan mosolygó személyek is, akik 2010 előtt már lejáratódtak. Ugyanezek az emberek voltak azok is, akik kilenc évvel ezelőtt működési hitelekbe fulladt fővárost, BKV Zrt.-t és más cégeket hagytak maguk után.

– Az ellenzék folyamatosan bírálja a fővárosi beruházásokat, de a budapesti lakosok sem biztos, hogy értik, miért kell újra és újra elkezdeni a nagykörúti villamospálya rekonstrukcióját. Mikor zárul le ez a felújítás?



– Tegyük tisztába a nagykörúti villamosvonal-felújítást! A körúti pályákat a héttonnás tengelyterhelésű Ganz villamosokra tervezték. Amikor ­Demszkyék az egyetlen jelentősebb közlekedési beruházásként megrendelték a Com­bino villamosokat, akkor 11 tonnás tengelyterhelésű járművek érkeztek Budapestre. Az alépítményt ezzel párhuzamosan nem tették alkalmassá ekkora terhelés elviselésére. Ezt a mulasztást két szakaszban, 2015-ben és 2018-ban már részlegesen pótoltuk, most készül a harmadik szakasz felújítása. Szeptember 2-án megszüntetik a vágányzárat a korszerűsített vonalon. Érdekes, azok reklamálják megint a felújítást és a vele járó kellemetlenségeket, akiknek a „jóvoltából” előállt ez a helyzet. Ami az ellenzék folyamatos hibakeresését illeti, emberileg persze érthető, de aligha hiteles.

– Nem tart attól, hogy az ellenzék kommunikációja elhomályosítja az elmúlt kilenc év eredményeit?



– Furcsa kérdés. Felteszem, nem erősíti az ellenzék állításait, hogy épp ez évben, épp Brüsszelből nyertük el az Európa legjobb úti célja kitüntetést, épp az utóbbi évtized teljesítményére hivatkozva az indoklásban. A kutya ugat, a karaván halad. Sokat nem kell törődni az ellenzékkel. Senki nem vitatja, hogy a város működését stabilizáltuk, a BKV egy fillér működési hitel nélkül gazdálkodik, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán keresztül a beruházások rendben haladnak. A kormány a főváros minden eddigi fejlesztési tervét jóváhagyta. Mintegy 700 milliárd forint értékben vannak elfogadott projektek, például a Lánchíd és környezete, a Blaha Lujza tér, a ­Széna tér rekonstrukciója, a XIII. kerületi szenny­vízkezelő komplexum megvalósítása, az Eurovelo hálózathoz csatlakozó kerékpáros-fejlesztések, a ferihegyi gyorsforgalmi út újjáépítése vagy az aquincumi híd megtervezése és engedélyeztetése is. Az elmúlt kilenc évben nemcsak a roncsderbiként hátrahagyott 3-as metró szerelvényeit korszerűsítettük, hanem a 2-es és 4-es vonalakra az újakat is nekünk kellett – nagy nehézségek árán – biztosítanunk.

– Mi lesz a fővárosi parkolással?



– Tartanak a viták és az egyeztetések. Határozott álláspontom, hogy akik az első húsz percben visszaülnek az autójukba, azok kapják vissza a befizetett díjat, és azt sem tartom ördögtől való gondolatnak, hogy csak a kerületen kívül lakók járművei után kelljen fizetni. Arról sem akarok lemondani, hogy legalább az elszámolás legyen fővárosi szinten egységes. Érdekes, amikor a parkolást központosítani akartam, Karácsony polgármesterként nem állt mellém, ellenben 2017 augusztusában elég arrogáns hangú levélben követelte, hogy a kerülete intézhesse a saját parkolását. Ami olyan lett, amilyen… Több mint egy éve, még a fővárosi utakról származó elszámolásában is csak a bevételt jelenti a helyettesemnek, a költségeket nem hajlandó.

- Mik lesznek kampányának a főbb üzenetei?

– A többször felsorolt eredményeknek köszönhetően van módunk a jövőben többek között a környezetvédelemre erősebben koncentrálni. A környezetvédelmi programunknak három ága van: a közlekedés, a klímavédelem és a zöldinfrastruktúra fejlesztése. A koncepciókat kidolgoztuk, ezekről a Fővárosi Közgyűlés már döntött is. A közlekedés jövőbeni fejlesztését a Budapesti mobilitási terv kétszáz oldalon részletesen taglalja, a Fővárosi Közgyűlés, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium is elfogadta. Négy straté­giai pontra építünk: az infra­struktúrára, a járműcserékre, a szolgáltatások minőségének javítására és az intézményrendszerre. A mobilitási terv 57 konkrét intézkedést tartalmaz. A másik fontos ág a klímastratégia, amelyet Karácsony komikusan számonkér rajtunk, lehetséges, hogy azért, mert mint rendszeresen, úgy az erről a 170 oldalas szakmai anyagról döntő, közel másfél évvel ezelőtti közgyűlésen sem vett részt. A klímavédelem kényes kérdés, és veszedelmes kilátásai lehetnek a minket követő generációkra. Ugyanakkor a pánikkeltést is ajánlatos elkerülni. Itt jelentős lépéselőnyben vagyunk az ellenzékkel szemben, nemcsak a klíma­stratégia elkészítése ­miatt, hanem azért is, mert a köztársasági elnökkel együttműködve már három éve – Magyarországon elsőként – csatlakoztunk a legjelentősebb környezetvédelmi koalíció­hoz, az Under 2-höz. A 2015-ben alakult szervezet 2050-ig az üvegházhatású gázok kibocsátásának nyolcvanszázalékos csökkentését irányozza elő. Stratégiánk alkalmazkodik a hazai sztenderdekhez is (Jedlik Ányos-terv, Kvassay-terv, erdőstratégia). Ezenkívül 49 specifikus intézkedést tartalmaz a fő problémakörök (hőhullámok, árvíz, levegőminőség, allergének elterjedése, természetes élőhelyek, a közlekedési infrastruktúra kárai) kezelésére. Nekem ilyenekről szól a főpolgármesteri kampány, nem Esze Tamás talpasait imitáló felkelésről vagy naponta bemutatott bohókás biodíszletekről, amelyeket hol elver az eső, hol elfúj a szél.

Baranyai Gábor

