Steinmeier: A második világháború Németország bűne volt

Németország bűnének nevezte a második világháborút és bocsánatot kért a lengyel néptől Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök vasárnap Varsóban.

2019. szeptember 1. 17:53

A második világháború kitörésének nyolcvanadik évfordulóján tartott nemzetközi megemlékezésen Steinmeier kijelentette, hogy „a háború német bűn volt”, és ezt a „fájdalmas örökséget” soha nem felejti el a német nemzet.

Emlékeztetve arra, hogy a náci Németország meg akarta semmisíteni Lengyelország „kultúráját, városait, lakosait, minden élőlényt”, a német államfő bocsánatot kért „Németország történelmi bűnéért”, az áldozatoknak okozott szenvedésekért.

Frank-Walter Steinmeier egyúttal szorgalmazta a néhai lengyel pápa, Szent II. János Pál által 1979-ben kezdeményezett, megbocsátást is magában foglaló lelki megújulás folytatását az immár egyesült Európában.

A megemlékezésen szintén résztvevő Mike Pence amerikai alelnökhöz intézve szavait Steinmeier méltatta az Egyesült Államok világháborús szerepét. Hangsúlyozta, hogy Európának „erősebbnek és öntudatosabbnak kell lennie”, viszont „Amerika nélkül soha nem lesz erős, és soha nem fordul szembe Amerikával”. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy „Amerikának is partnerekre van szükség”, és szorgalmazta e partnerség további fejlesztését.

Frank-Walter Steinmeier német államfő beszédet mond a második háború kitörésének 80. évfordulóján tartott megemlékezésen Varsóban 2019. szeptember 1-jén. MTI/Koszticsák Szilárd

„Felelősségünk az is, hogy soha többé ne éledjen újjá a nacionalizmus, Németországban soha többé nem kiabálhassák a +Deutschland, Deutschland über alles+ (Németország mindenek felett) jelszót” – jelentette ki Steinmeier, hozzátéve, hogy egyetlen nemzet sem rendelhet maga alá más nemzeteket.

Andrzej Duda lengyel elnök arról beszélt, hogy „a második világháború talán be sem következett volna”, ha a nyugati szövetségesek kezdettől fogva határozottan felléptek volna a hitleri Németországgal szemben. „Ez nagy tanulság számunkra, Európa és a világ vezetői számára” – hangsúlyozta.

Ma sem „szabad napirendre térni az ilyen lépések felett, szankciókra, határozott lépésekre van szükség”, ha valaki katonai támadást indít – mondta a lengyel elnök, utalva Georgia 2008-as és Ukrajna 2014-es orosz megtámadására.

Andrzej Duda lengyel elnök beszédet mond a második háború kitörésének 80. évfordulóján tartott megemlékezésen Varsóban 2019. szeptember 1-jén. MTI/Koszticsák Szilárd

A megemlékezést abból az alkalomból tartották, hogy Németország 1939. szeptember 1-én megtámadta Lengyelországot. Az egész napos varsói évfordulós rendezvényeken negyven ország képviselői, köztük közel húsz államfő vett részt a NATO, az Európai Unió és az uniós Keleti Partnerség tagországaiból. Magyarországot Áder János köztársasági elnök képviselte.

Áder János köztársasági elnök megkondítja az áldozatok harangját a második háború kitörésének 80. évfordulóján tartott megemlékezésen Varsóban 2019. szeptember 1-jén. MTI/Koszticsák Szilárd

Pence: a szövetségesek tartsák be az egymásnak tett ígéreteket

A szövetségesek egymásnak tett ígéreteinek betartását szorgalmazta Mike Pence amerikai alelnök vasárnap Varsóban, a második világháború kitörésének nyolcvanadik évfordulóján tartott nemzetközi megemlékezésen.

Kiemelte, hogy a "kíméletlen háború", majd a kommunista kormányzás negyven évén át Lengyelország, valamint "Európa más leigázott nemzetei túlélték a szabadságuk, jogaik, történelmük és hitük tönkretételét célzó brutális kampányt". A lengyelek soha nem estek kétségbe, nem mondtak le ezeréves történetükről.

Az Egyesült Államok pedig "soha nem feledkezett meg a szabad és független lengyel nemzetről, és soha nem fog megfeledkezni" - hangsúlyozta.

Mike Pence amerikai alelnök beszédet mond a második háború kitörésének 80. évfordulóján tartott megemlékezésen Varsóban 2019. szeptember 1-jén. MTI/Koszticsák Szilárd

Az amerikai alelnök idézte Alekszandr Szolzsenyicin Nobel-díjas orosz írót: "ha meg kellene határoznom, és röviden össze kellene foglalnom az egész huszadik század fő irányát, nem tudnék pontosabbat és találóbbat mondani, minthogy megismételném: az ember megfeledkezett Istenről. "A végső szó azonban "nem a világot erőszakkal megváltoztatni akaróké volt, mert valami náluk nagyobbal szembesültek" - tette hozzá Pence.

Washington és Varsó továbbra is együttműködik minden szövetségessel a közös védelem érdekében, a szövetségeseket mindig arra fogja felhívni, hogy tartsák be az egymásnak tett ígéreteket - hangsúlyozta Pence, hozzátéve, hogy a nemzetek erős szövetsége mindig is "szabadságunk és érdekeink legjobb védelmét" jelentette.

A ceremónián beszédet mondott Andrzej Duda lengyel és Frank-Walter Steinmeier német elnök is. A részt vevő összes államfő megkondította az Emlékezet és figyelmeztetés feliratú harangot, amelyet a lengyel elnök később a német légierő által 1939. szeptember 1-én lebombázott lengyel városnak, Wielunnak adományoz.

Az egész napos varsói évfordulós rendezvényeken negyven ország képviselői, köztük közel húsz államfő vett részt a NATO, az Európai Unió és az uniós Keleti Partnerség tagországaiból. Magyarországot Áder János köztársasági elnök képviselte.

A megemlékezés több kétoldalú találkozóra is alkalmat adott, vasárnap Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő Angela Merkel német kancellárt és Charles Michel belga miniszterelnököt fogadta hivatalában.

címfotó: Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök, Andrzej Duda lengyel államfő és Mike Pence amerikai alelnök (b-j) Fotó: AP

