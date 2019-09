Tovább erősödhet a bevándorlásellenesség Németországban

Brandenburgban a német Szociáldemokrata Párt (SPD), Szászországban a Kereszténydemokrata Unió (CDU) kapta a legtöbb szavazatot a vasárnapi tartományi választásokon Németországban. Az Alternatíva Németországnak (AfD) bevándorlásellenes ellenzéki párt támogatottsága mindkét tartományban erősödött, így a második erővé lépett elő.

2019. szeptember 2. 15:53

Brandenburgban ugyan ismét az SPD gyűjtötte össze a legtöbb szavazatot, de a koalíció – a szociáldemokraták és az egykori keletnémet állampárt utódszervezetéből kialakult Die Linke (Baloldal) – elveszítette a többségét a potsdami tartományi törvényhozási (Landtag-) választás részeredményei alapján, mert mindkét párt támogatottsága jelentősen visszaesett. Szászországban is hasonlóan alakult a helyzet, ismét a CDU végzett az első helyen, de eddigi koalíciós partnerével, az SPD-vel együtt nagymértékben gyengült, így a két pártnak nincs többsége a drezdai Landtagban.

Brandenburgban az SPD a Baloldallal és a Zöldekkel vagy a CDU-val és a Zöldekkel alakíthat kormányt. Szászországban egy CDU–SPD–Zöldek összetételű koalíció tűnik lehetségesnek.

A korábbi folyamatok zajlanak

Jól látható, hogy a korábbi folyamatok folytatódnak Nyugat-Európában, ezen belül pedig Németországban is – fogalmazott Kiszelly Zoltán politológus a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. A hagyományos és a rendszert támogató pártok támogatottsága csökken, így egyre több pártra van szükség ahhoz, hogy egy tartományi kormányt tudjanak létrehozni – mondta. Az AfD jól láthatóan egyre erősebb, és a párt nemcsak a bevándorlás ellen küzd, hanem a fennálló politikai viszonyok ellen is. A pártnak sikerült átvenni a korábbi kommunista utód, a baloldali párttól szavazókat, akik most az AfD-re leadott voksokkal egy erősebb üzenetet küldtek Berlinbe – emelte ki.

Arról is beszélt, hogy a tavalyinál jóval magasabb, 60 százalékos részvételi aránya volt a választásoknak, és jellemzően két csoport jelent meg az urnáknál. A Zöldeknek sikerült a fiatalokat bevonzani a klímavédelem kérdése miatt, az AfD-nek pedig olyan embereket sikerült megszólítani, akik eddig nem vettek részt választáson. Szászországban körülbelül 200 ezer választóról van szó – jegyezte meg.

Az AfD még 2013-ban alakult, és már a 2014-es és 2015-ös tartományi választásokon is bizonyított, sikerült annyi szavazatot szereznie, amivel képviselőket küldhetett a tartományi parlamentbe – mondta Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

Karakter nélküli politika

Hozzátette, az AfD folyamatos emelkedésben van, a korábbi NDK területén intenzívebb. De szinte minden tartományi választás során sikerül javítani a korábbi eredményeihez képest. Szerinte ameddig a koalíciós pártok (SPD, CSU, CDU) a jelenlegi karakter nélküli politikát folytatják, amelyet például a migráció kérdésében is lehet látni, szavazóik egyre jobban eltávolodhatnak, és pártolhatnak át adott esetben az AfD-hez.

Az SPD és a CDU maradhat a legnagyobb kormánypárt

A kampány során mindkét tartományban volt olyan időszak, amelyben úgy tűnt, hogy az AfD végezhet az első helyen, de ez végül nem következett be. A hivatalban lévő brandenburgi SPD-s és a szászországi CDU-s miniszterelnök, Dietmar Woidke és Michael Kretschmer egyaránt hangsúlyozta, hogy pártjuk egyértelmű felhatalmazást kapott a választóktól a kormányzás folytatására. Woidke potsdami tájékoztatóján azt mondta, örvendetes, hogy Brandenburg továbbra is barátságos arcát mutatja a világnak. Kretschmer pártja drezdai eredményváró rendezvényén úgy fogalmazott, hogy vasárnap a barátságos Szászország győzött. A két keleti tartományban tartott választásnak egyelőre mérsékelt hatása lehet a szövetségi szintű politikára, illetve a CDU, a bajor testvérpárt CSU és az SPD által alkotott szövetségi kormányra, főleg azért, mert a súlyos veszteségek ellenére továbbra is az SPD, illetve a CDU maradhat a legnagyobb kormánypárt.

hirado.hu